Marcel Bauer (links vorne) und Conny Böck (rechts) sind von ihren Trainerämtern beim ASV Rimpar enthoben worden. – Foto: Hans Will

Trennung nach Niederlagenserie: ASV Rimpar entlässt Marcel Bauer Nach zehn Niederlagen in Serie zieht der Landesligist die Reißleine +++ Nachfolger noch offen Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest ASV Rimpar Marcel Bauer Conny Böck

Beim ASV Rimpar hat es nach der jüngsten 0:2-Heimniederlage gegen Don Bosco Bamberg eine personelle Konsequenz gegeben. Der Verein und Trainer Marcel Bauer haben sich im Anschluss an die Partie in einem gemeinsamen Gespräch darauf verständigt, die Zusammenarbeit zu beenden.

Wie der Verein mitteilte, sei den Verantwortlichen die Entscheidung alles andere als leichtgefallen. Die Mannschaft habe bis zuletzt hinter dem Trainerteam gestanden. Doch der Umbruch im Sommer, bei dem mehrere Leistungsträger den Verein verließen und viele junge Spieler hinzukamen, stellte das Trainerduo Bauer und Co-Trainerin Conny Böck vor große Herausforderungen. Nach zehn Niederlagen in Serie und dem aktuellen Tabellenplatz 18 in der Landesliga Nordwest sah sich der Verein schließlich zum Handeln gezwungen.

„Die Entscheidung ist uns sehr schwergefallen. Marcel und Conny haben in einer schwierigen Phase viel Engagement und Herzblut gezeigt“, erklärte Sportleiter Matthias Schmelzeisen. „Trotzdem mussten wir aufgrund der sportlichen Entwicklung reagieren.“ Der ASV Rimpar bedankt sich bei Marcel Bauer und Conny Böck für die stets vertrauensvolle Zusammenarbeit und wünscht beiden für die Zukunft alles Gute – sportlich wie privat.