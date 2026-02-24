Trennung nach 36 Jahren

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Wie die HNA berichtet wird diie SG Bunstruth/Haina zum Saisonende aufgelöst. Der TSV Haina will künftig wieder eigenständig antreten und in der Kreisliga einen Neuaufbau starten, während der SSV Bunstruth weiter in der Kreisoberliga spielen und dafür auch eine neue Partnerschaft prüfen will.

Sportlich kommt das Ende einer langen Zusammenarbeit nicht aus einer Krise: Nach dem A-Liga-Meistertitel 2022/23 folgten in der Kreisoberliga starke Platzierungen, aktuell steht die Mannschaft auf Rang fünf. Im Sommer verlässt Spielertrainer Julian Gries den Verein ohnehin; in Bunstruth ist Andreas Leibolt bereits als Teil eines neuen Trainerstabs eingeplant, Haina spricht mit Kandidaten.

Welche Folgen die Trennung für die Abstiegsfrage hat, ist noch offen – entscheidend ist, ob und wie beide Vereine ihr Startrecht nutzen.