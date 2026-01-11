Trennung mit sofortiger Wirkung beim SVA - Neuberth kehrt zurück

Mit Neid & Schmitt war man davon überzeugt, das perfekte Duo für unsere Mannschaft gefunden zu haben. Umso überraschender war die Entscheidung beider, ihre Zelte beim SVA im Sommer abzubrechen.

Schon wieder ein Wechsel auf der Trainerbank... Wir sind gewiss kein Verein, der innerhalb von nicht einmal 14 Monaten seinen vierten Trainer präsentieren möchte und dabei bewusst auf Kontiunität verzichtet. Als uns Timo Antes Anfang letzten Jahres mitteilte, dass er das Traineramt aus beruflichen Gründen über die Saison hinaus nicht mehr ausüben könne, war für den Verein klar, den von Antes eingeschlagenen Weg weiterführen zu wollen.

So haben wir es auch im Verein empfunden. Bereits mit den ersten Gesprächen Anfang letzten Jahres entwickelte sich beidseitig sofort ein positives Gefühl.

Es wirkte nach außen so, als würde die Chemie zwischen Trainer, Mannschaft und Verein stimmen?

Auch die Art und Weise, wie sich beide in den Verein und die Mannschaft integrierten, war in der kurzen Zeit sehr beeindruckend. Sie gingen mit sehr positivem Beispiel voran, entfachten einen neuen Spirit, verbesserten das Team spürbar und konnten sich so das Vertrauen der Mannschaft erarbeiten.

Gemeinsam hatten wir klare Ziele mit definierten Zwischenschritten. Wir waren uns einig, dass diese Saison eine "Übergangsrunde" sein würde und die Zusammenarbeit auf mindestens zwei Jahre angelegt sein sollte.

Über die gesamte Vorbereitungszeit und Vorrunde hinweg hatte man stets das Gefühl, dass es sich richtig anfühlt und wir gemeinsam auf dem richtigen Weg sind.

Wie kam es dennoch zu der Entscheidung beider, den Verein zum Saisonende zu verlassen?

Anfang Dezember führten wir ein Feedbackgespräch zur Vorrunde, in dem uns beide über Gespräche mit dem SV Wagenschwend informierten, die sie weiterführen wollten. Entgegen den Signalen, die sie dem SVA während der gesamten bisherigen Zusammenarbeit vermittelt hatten, fiel eine Woche später die Entscheidung, den Verein im Sommer zu verlassen und die Rückrunde noch mit dem Team zu Ende zu spielen.

Weshalb entschied sich der SVA dazu, die Zusammenarbeit bereits im Winter zu beenden? Wäre es keine Option gewesen, die Runde gemeinsam zu beenden?

Man hatte sich erst vor kurzer Zeit bewusst für einen gemeinsamen Weg entschieden, bei welchem wir erst am Anfang standen. Bis zuletzt wurde dieser Weg vom Trainerduo gegenüber der Mannschaft glaubhaft kommuniziert, begrub ihn dann aber mit seinem kommunizierten Wechsel zum Rundenende schlagartig.

Nach Gesprächen innerhalb eines Gremiums aus Vorstandschaft, Spielausschuss und Teilen der Mannschaft wurde deutlich, dass bei einer Fortsetzung der Zusammenarbeit nicht mehr die gesamte Mannschaft dahinterstehen würde. Dies hätte zu einem Bruch innerhalb des Teams führen können.

Gerade aufgrund der Art und Weise, wie sich beide in der Vorrunde gegenüber der Mannschaft präsentierten und ein starkes Wir-Gefühl erzeugten, wäre eine weitere Zusammenarbeit gegenüber dem Team nicht mehr glaubwürdig zu vermitteln gewesen. Ausschlaggebend waren dabei - neben den Auswirkungen auf die Mannschaft - auch die ursprünglichen Absprachen und Signale des Trainerteams gegenüber dem Spielausschuss sowie der Mannschaft hinsichtlich einer längerfristigen Zusammenarbeit über den Sommer hinaus.

Aus diesen Gründen entschieden wir uns für einen klaren Cut und dafür, dieses Kapitel bereits jetzt zu schließen.

Wie hat die Mannschaft auf die Entscheidung reagiert?

Bei der Bekanntgabe herrschte Funkstille und zum Großteil auch Schockstarre, da diese Nachricht für viele aus dem Nichts kam. Die Enttäuschung war den Beteiligten deutlich ins Gesicht geschrieben. Die Mannschaft und Funktionäre haben den Entscheidungsträgern aber auch ein gutes Gefühl vermittelt, dass sie hinter der Entscheidung stehe und einen Schlussstrich zieht.

Umso wichtiger war es aus Vereinssicht, die Mannschaft mit dieser Nachricht nicht allein zu lassen, sondern unmittelbar einen Plan für die Zukunft aufzuzeigen. Mit der Bekanntgabe von Marcel Neuberth als neuem Trainer folgte ein positives Signal aus dem Team. Insbesondere bei der "älteren Generation" gibt es auch noch den ein oder anderen Spieler, der ihn aus seiner früheren Zeit beim SVA in sehr guter Erinnerung hat.

Was war ausschlaggebend für Marcel Neuberth und wie ist der Plan mit ihm über die Saison hinaus?

Nachdem wir uns sortiert und ein klares Profil definiert hatten, sprach vieles für Marcel. Zudem war es in dieser Situation ein großer Vorteil, dass er für uns auch verfügbar war.

Mit Marcel gewinnen wir nicht nur einen Trainer, sondern auch einen Menschen, dessen Herz am SVA hängt. So war es für ihn eine Herzensangelegenheit, die Mannschaft zu übernehmen. Der in die SVA-Jahrhundertelf gewählte Spieler prägte die mit erfolgreichste Zeit in der Vereinsgeschichte als Spieler maßgeblich mit und führte die damalige Elf als Spielertrainer (2017-2020) zum langersehnten Wiederaufstieg in die A-Klasse.

Jetzt als Trainer an der Seitenlinie sind wir überzeugt, dass er seine Geschichte beim SVA fortschreiben kann und sowohl für die aktuelle Situation als auch über die kommende Saison hinaus der Richtige ist.

Wir schätzen Marcel als Mensch sehr und wissen, wie akribisch, ehrgeizig und strukturiert er dieses Amt ausführt und dabei die Menschen im Verein mitnimmt. Uns war es wichtig, einen Coach zu präsentieren, der zum Team passt und der Mannschaft mit positiven Impulsen wieder einen Weg aufzeigen kann.

Zudem sind wir davon überzeugt, dass er der Richtige ist, um unseren Nachwuchs schrittweise in die Herrenmannschaft zu integrieren.

Deshalb sind wir uns sicher, mit Marcel Neuberth die passende Lösung gefunden zu haben. Jetzt gilt es, gemeinsam mit ihm alle Kräfte für die bevorstehende Rückrunde zu bündeln, Verantwortung zu übernehmen und zur Normalität zurückzukehren. Hierfür wünschen wir ihm viel Erfolg.