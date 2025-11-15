Trennung im Einvernehmen

Die FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen und Trainer Thomas Reith gehen ab sofort getrennte Wege. Wie der Verein über seine sozialen Kanäle mitteilte, einigten sich beide Seiten nach einem gemeinsamen Gespräch auf eine sofortige Beendigung der Zusammenarbeit. Ausschlaggebend sei der Wunsch nach einem „neuen Impuls“ für die sportliche Entwicklung und die prekäre Tabellensituation gewesen.

Die Mannschaft blieb zuletzt deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurück, weshalb ein Wechsel auf der Trainerposition aus Sicht aller Beteiligten als richtiger Schritt für die kommenden Wochen galt. Gleichzeitig würdigte die Vereinsführung Reiths Verdienste ausdrücklich: Unter seiner Leitung erlebte die FSG die erfolgreichsten Spielzeiten ihrer Historie – Erfolge, die durch die jetzige Entscheidung nicht geschmälert werden sollen.

Die Winterpause will der Verein nutzen, um eine passende Lösung für den restlichen Saisonverlauf und möglicherweise darüber hinaus zu finden.