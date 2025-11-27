Trennung beim SC Bernburg: Trainer und Verein äußern sich

Beim SC Bernburg haben sich die Wege getrennt. Zum Start in die Woche wurde bekannt, dass die Trainer Torsten Lange und Patrick Stockmann und der Verbandsligist ihre Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung beenden . Inzwischen haben beide Seiten gegenüber FuPa Sachsen-Anhalt Stellung zur Trennung bezogen. Wir bilden euch beide Statements im Gesamten ab.

"Innerhalb einer sportlich schwierigen Phase, welche auch aufgrund einer außergewöhnlich hohen Anzahl an Ausfällen zustande kam, mussten wir als Trainerteam am vergangenen Freitag leider feststellen, dass es innerhalb der Kommunikation mit der obersten Instanz des Vereins uns gegenüber an Offenheit und Klarheit fehlte. Dies führte für uns dazu, dass wir die Grundlage, das Vertrauen, für eine weitere Zusammenarbeit verloren haben und somit den für uns notwendigen Rücktritt bekannt gaben.

Nunmehr sind die Tendenzen der weiteren angestrebten Entwicklung sowohl des Vereins als auch der ersten Männermannschaft von unterschiedlichen Meinungen geprägt gewesen, was eine weitere Zusammenarbeit unmöglich machte.

Diese Entscheidung ist nicht aus dem Bauch heraus entstanden, sondern das Ergebnis vieler kleiner, interner Kommunikationsprobleme. Wir bedauern diesen Schritt, da wir stets mit voller Überzeugung unsere Tätigkeit angegangen sind.

Wir bedanken uns beim Vorstand für die uns übertragene Aufgabe der letzten zweieinhalb Jahre und wünschen der Mannschaft und dem Verein alles Gute."

_____________________________________

Das Statement des Vereins in Namen des Vorstandes:

"Am vergangenen Freitag hat uns unser Trainerteam Torsten Lange und Patrick Stockmann mitgeteilt, dass sie mit sofortiger Wirkung ihr Amt niederlegen. Die Gründe für diese Entscheidung wurden in einem sehr offenen und fairen Gespräch Montagabend zwischen Mitgliedern des Vorstandes und den Trainern diskutiert und ausgewertet.

Leider konnten aufgrund einer zu unklaren Kommunikation in vergangenen Wochen die unterschiedlichen Sichtweisen nicht mehr zusammengebracht werden, sodass wir als Verein die Entscheidung akzeptieren und respektieren.

Wir bedanken uns an dieser Stelle ausdrücklich beim Trainerteam für die geleistete Arbeit in den letzten zweieinhalb Jahren, die maßgeblich zur positiven Entwicklung des Vereins sowohl auf sportlicher als auch auf menschlicher Ebene beigetragen hat.

Beide Trainer bleiben dem Verein weiterhin verbunden und halten den stetigen Kontakt, was uns als Vorstand sehr wichtig ist.

Die Mannschaft wurde in einem persönlichen Gespräch über die Entscheidung informiert. Diese Veränderung trifft uns in einer sehr herausfordernden Zeit und erfordert kurzfristige und schnelle Handlungen. Aus diesem Grund ist es unser Ziel, zeitnah ein neues Trainerteam zu finden, das die Mannschaft und den Verein bei den sportlichen Zielen unterstützt."

