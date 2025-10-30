 2025-10-30T09:37:45.468Z

Ligabericht
René Behring ist nicht mehr Trainer des FC Grimma.
Trennung beim FC Grimma

FC Grimma und Trainer René Behring beenden Zusammenarbeit.

Der FC Grimma und Trainer René Behring gehen ab sofort getrennte Wege. Das teilte der Verein am Donnerstag, dem 30.10.2025 mit.

Interimsweise wird Co-Trainer Benjamin Förster das Training übernehmen. Die Verantwortlichen des FC Grimma werden sich in den nächsten Tagen intensiv mit der Trainersuche beschäftigen.

