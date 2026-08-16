Trendwende mit neuem Trainer: Obeweikertshofen gewinnt beim Held-Einstand

Stefan Held. – Foto: Dieter Metzler

Der SC Oberweikertshofen besiegt die Reserve des TuS Geretsried mit 2:1. Stefan Held feiert damit seinen ersten Sieg als SCO-Trainer.

Dank eines Traumtores von Teeo Pejazic hat Stefan Held einen gelungenen Einstand als Trainer des SC Oberweikertshofen gefeiert. Vor 120 Zuschauern im Waldstadion bezwang der SCO die Bayernliga-Reserve des TuS Geretsried mit 2:1 und holte am vierten Spieltag den ersten Saisonsieg.

„Mit den ersten 45 Minuten bin ich überhaupt nicht zufrieden“, sagte Held nach dem Schlusspfiff. Seine Mannschaft habe zu unsauber gespielt, Bälle verstolpert und sich dadurch immer wieder selbst in brenzlige Situationen gebracht. Deutlich zufriedener war der neue Coach mit der zweiten Hälfte. „Darauf lässt sich aufbauen. Der Sieg war für die Jungs Balsam und eminent wichtig, vor allem für den Kopf.“

Bis zur ersten Trinkpause war der SCO zwar optisch überlegen, wirklich gelungene Spielzüge blieben aber Mangelware. Die beste Geretsrieder Chance vereitelte Torhüter Elias Reinert mit einer reflexartigen Fußabwehr gegen Luis Plato.

Als sich die Zuschauer bereits auf ein torloses Remis zur Pause eingestellt hatten, schlugen die Gäste doch noch zu. Nach einem Rückpass von der Torauslinie stand Vitus Fischer acht Meter vor dem Tor frei und schob überlegt zur 1:0-Führung ein.

Wie verwandelt kam Oberweikertshofen aus der Kabine. Valentin Hüber hatte zunächst den Ausgleich auf dem Fuß, ehe der eingewechselte Fabio Gonschior zum 1:1 traf. Zuvor war Maximilian Schuch gleich zweimal an der vielbeinigen Geretsrieder Abwehr gescheitert.

Nur drei Minuten später folgte der Höhepunkt der Partie. Pejazic nahm aus rund 22 Metern Maß und setzte den Ball zum 2:1 ins rechte Kreuzeck. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt verdient, denn von Geretsried kam offensiv kaum noch etwas. Schuch und Markus Willibald hatten sogar noch Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. (Dieter Metzler)