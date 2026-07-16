Tremmersdorf will wieder gewichtiges Wort oben mitreden Bleibt der Verein aus dem Klosterdorf weitgehend von Verletzungssorgen verschont, ist sicherlich wieder mit ihm zu rechnen bei der Vergabe der vorderen Plätze in der Kreisliga Nord von Jürgen Masching / Werner Schaupert · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Tremmersdorf-Speinshart (in Schwarz) zählt in der nahenden, neuen Spielzeit erneut zum Favoritenkreis in der Kreisliga Nord. – Foto: Creativ-Action.de

Nach sieben Jahren Kreisklasse – unterbrochen von einem Jahr A-Klasse – sicherte sich der FC Tremmersdorf-Speinshart in der Spielzeit 2015/16 die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisliga Nord. Nach Platz 9 im ersten Jahr eine Etage höher und den Platzierungen 5 und 8 in den Folgespielzeiten hat sich der kleine Dorfverein seit der „Corona-Saison“ 2019/21 kontinuierlich in der Spitzengruppe der höchsten Spielklasse des Kreises Amberg/Weiden etabliert und musste sich nie ernsthafte Sorgen um den Klassenerhalt machen, ja einige Male schnupperte man sogar am Aufstieg in die Bezirksliga.

Der bislang größte Erfolg blieb dem 1973 aus der Taufe gehobenen Verein bislang jedoch verwehrt. Nach Platz 2 am Ende der Saison 2022/23 qualifizierte sich der FCT für die Relegation, die große Chance auf den Sprung in die Bezirksliga war da. Doch die Hürde SV Schmidmühlen, Vizemeister der Kreisliga Süd, erwies sich im Aicher Stadion in Rosenberg als zu hoch, mit 1:4 musste sich die Truppe des damaligen Trainerduos Norbert und Christian Ferstl geschlagen geben. Trotz dieser Enttäuschung blieb der Verein seiner Linie treu und gehört seitdem regelmässig zu den stärksten Mannschaften der Liga.



Auch in der vergangenen Saison waren die Erwartungen entsprechend hoch. Der Start verlief allerdings alles andere als zufriedenstellend, bedingt auch durch eine anhaltende Verletzungsmisere. Nach einer längeren, anhaltenden Negativserie und einem Absturz auf den vorletzten Tabellenplatz zog der Verein die Reißleine und trennte sich von Trainer Björn Engelmann, der seit 2024 an der Außenlinie stand. Mit Robert Schäffler übernahm fortan ein wohl bekannter Rückkehrer die Mannschaft. Der 42-Jährige hatte den FCT von 2015 bis 2018 schon einmal betreut. Trotz anhaltender Verletzungssorgen gelang es ihm, die Truppe zu stabilisieren und am Ende noch auf den vierten Tabellenplatz zu führen. Trotz des Vordringens bis ins obere Tabellendrittel, war man am Ende dennoch nicht unbedingt zufrieden mit dem Gezeigten. „Es wäre sogar noch mehr drin gewesen“, meint Vorstand Wolfgang Seitz. Angesichts der vielen Ausfälle sei das Erreichte zwar respektabel gewesen, dennoch habe die Mannschaft ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen können, so der Vereinschef.





Dass der FC Tremmersdorf-Speinshart im Hinblick auf die kommende, in wenigen Tagen beginnende Saison 2026/27 bei vielen Trainern und Verantwortlichen der Kreisliga Nord erneut zum erweiterten Favoritenkreis zählt, ist sicherlich keine Überraschung. Coach Robert Schäffler bewertet diese Einschätzung jedoch mit der nötigen Zurückhaltung. Der Übungsleiter kennt die aktuelle Situation seiner Mannschaft genau und weiß, dass die Vorbereitung alles andere als optimal verlaufen ist. „Die Vorbereitung lief bisher sehr durchwachsen. Wieder haben wir einige Verletzte. Aber damit muss ich einfach leben“, erklärt der Trainer. Erneut musste der FCT zahlreiche Ausfälle verkraften, deshalb rückten mehrfach Spieler aus der zweiten Mannschaft in den Kader der Ersten auf. Für Schäffler ist das zwar keine Ideallösung, gleichzeitig lobt er aber die Bereitschaft aller Beteiligten, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Schäffler hofft, dass bis zum Saisonstart einige der Stammkräfte wieder zurückkehren. „Auch wenn sie vielleicht dann noch nicht bei einhundert Prozent sind, ist allein ihre Erfahrung für uns enorm wichtig“, betont der Übungsleiter.



Auch wenn die Erwartungen auf das Kommende wieder hoch sind, bleibt der Verein weiterhin seiner Philosophie treu. „Wir sind sehr bodenständig. Wir wissen, wo wir herkommen“, sagt Schäffler. Der FC Tremmersdorf-Speinshart lebt seit Jahren von einem außergewöhnlichen Zusammenhalt innerhalb des Vereins und verzichtet bewusst auf finanzielle Anreize. Gerade dieser familiäre Charakter macht den Dorfklub seit Jahren aus. Und auch auf dem Transfermarkt blieb der Verein seiner Linie treu, wie gewohnt gab es in der Sommerpause die großen Veränderungen nicht. Mit Marvin Heindl und Tim Meiler kamen lediglich zwei Spieler aus Grafenwöhr nach Tremmersdorf. Im Gegenzug verließen Sebastian Rauh, Johannes Kopp und Fabian Bytomski den Verein in Richtung Garnisonsstadt. Dennoch bewertet Schäffler die Personalentwicklung insgesamt positiv. „Wir sind froh, dass wir trotz vieler Anfragen von Nachbarvereinen nahezu alle Spieler halten konnten“, erklärt er. Gleichzeitig räumt der Trainer aber auch selbstkritisch ein, dass man die Transferperiode etwas verschlafen habe. „Wir machen hier alles ohne Geld. Da ist es für uns und viele andere Vereine halt schwierig, neue Spieler zu bekommen“, sagt Schäffler offen. Der Verein setzt deshalb weiterhin auf die eigenen Spieler und den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft.









Die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen ist ein Spiegelbild der immer wieder wechselnden Aufstellungen, in denen man antreten musste. Gegen den Bezirksligisten SpVgg Weiden-Ost zeigte der FCT trotz der 1:2-Niederlage eine starke Leistung. Auch das knappe 2:3 gegen den oberfränkischen Bezirksligisten TSV Kirchenlaibach-Speichersdorf machte Mut. Nur einen Tag später folgte ein 2:1-Erfolg gegen den Kreisligisten TSV Engelmannsreuth, ehe sich die Schäffler-Truppe wenige Tage später dem gleichen Gegner geschlagen geben musste. Vor dem Pflichtspielauftakt steht noch ein weiteres Testspiel auf dem Programm, Gegner ist die zweite Mannschaft des TSV aus Haunstetten, einem Stadtteil von Augsburg.



Am Sonntag, 26. Juli, startet der FCT in die neue Kreisliga-Saison, zum Auftakt wartet mit Aufsteiger FC Dießfurt gleich eine anspruchsvolle Aufgabe. Danach geht es auswärts nach Kulmain, ehe man mit dem TSV Pleystein auf den nächsten Neuling trifft. Schäffler warnt davor, diese Mannschaften zu unterschätzen. Gerade Aufsteiger würden oft mit viel Euphorie und Selbstvertrauen in die Saison starten. Umso wichtiger sei es, von Beginn an konzentriert aufzutreten und die ersten Punkte einzufahren.



Das Saisonziel formuliert der Trainer bewusst zurückhaltend. „Wir wollen im oberen Tabellendrittel mitspielen“, erklärt Schäffler, wenngleich klar sein dürfte, dass der FC Tremmersdorf-Speinshart erneut das Potenzial besitzt, bei der Vergabe der ganz vorderen Ränge mitmischen zu können. Mitentscheidend dürfte dabei sein, ob der kleine Verein aus dem Klosterdorf weitgehend von Verletzungssorgen verschont bleibt. Ist das der Fall, dann zählen die Mannen um Kapitän Michael Diepold gemeinsam mit der SpVgg Trabitz, dem TSV Erbendorf, der SV Grafenwöhr und dem TSV Eslarn sicherlich wieder zu den Mannschaften, denen im Meisterschaftskampf einiges zuzutrauen ist.