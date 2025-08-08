Tremmersdorf will gegen Auerbach Scharte auswetzen

Die Kreisliga Nord geht am kommenden Wochenende in ihre dritte Runde, die Partien in Kulmain (gegen Primus Trabitz) und Erbendorf (gegen Eslarn) läuten diese am Freitagabend schon ein. Sicherlich interessante Matches hier wie dort, darf man doch einmal gespannt sein, wie sich der alleinige Tabellenführer bei der Drechsler-Elf aus der Affäre zieht und zum Zweiten ob bei der Steinwaldelf im Duell mit den Gästen von der Landesgrenze endlich der Knoten platzt. So stehen die Schützlinge von TSV-Spielercoach Benjamin Scheidler nach bisher nur einem Zähler auf dem Konto schon ein wenig unter dem Druck des Gewinnenmüssens, ebenso wie die Männer von Björn Engelmann, dem Trainer des FC Tremmersdorf. Im Heimspiel gegen den SV 08 Auerbach muss ein Sieg her, sonst würde man schon in der Frühphase wichtiges Punktegut liegen lassen, was in der Endabrechnung fehlen könnte.

"Wir haben in Tremmersdorf das nächste schwierige Auswärtsspiel. Sie werden uns alles abverlangen. Hinter zwei Spielern steht aufgrund des letzten Spiels noch ein Fragezeichen. Wenn wir aber mit der nötigen Konzentration und Zielstrebigkeit auftreten, bin ich zuversichtlich, dass wir ein gutes Spiel abliefern und dazu bestenfalls Zählbares einfahren werden".

Unentschieden in Erbendorf, Heimsieg gegen Kulmain, bei der Bergstädtern ist man mit dem Start zufrieden. Nun steht der Sportverein vor einer nächsten hohen Auswärtshürde im Derby. Dort ging es beim letzten Aufeinandertreffen recht hitzig zu, auch dieses Mal ist zu erwarten, dass die Kontrahenten mit großem Einsatz ans Werk gehen. Anders als im August 2024 wollen die Maier-Mannen allerdings mindestens einen Zähler ins Heimgepäck schnüren, wie der Trainer in seinem Statement erklärt:

"Nachdem wir in Reuth nach zweimaligem Rückstand dennoch mit einem Kampfsieg aus der Partie gingen, reisen wir Sonntag mit gesteigertem Selbstbewußtsein beim ASV Haidenaab an. Mit großer Trainingsbeteiligung haben wir uns auf unsere nächste Herausforderung eingestellt. Es ist uns bewusst, dass der ASV nicht zu unterschätzen ist und ebenfalls mit viel Herzblut in ein Match gehen wird. Wir erwarten eine spannende Partie bei dem Kleinigkeiten spielentscheidend sein werden", sagt "Dumba"-Coach Andreas Freiberger.

"Die Stimmung im Team ist unverändert gut, auch wenn die Enttäuschung vom Vorbach-Spiel natürlich schon sehr groß war. Das musste ich auch erst mal abschütteln, aber ab Montag geht der Blick zwangsweise auf die nächste Paarung und der Fokus liegt wo anders. Die Vorbereitung haben wir nie mit der Stammelf bestreiten können, haben nahezu alle Spiele mit einer gemischten Elf aus Erster und Zweiter bestritten. Dementsprechend sind wir gar nicht eingespielt und personell jede Woche mit anderen Teams unterwegs. Die kurze Vorbereitung hat noch Fragezeichen offen gelassen, die sich aber zunehmend auflösen. Für Sonntag zähle ich einfach darauf, dass die Jungs zumindest 90 Minuten die Grundtugenden abrufen, die für mich nicht verhandelbar sind. Der Rest wird noch etwas brauchen, umso wichtiger ist eben, dass zumindest die Grundtugenden zu hundert Prozent da sind, dass kann und muss ich von jedem verlangen. Auch wenn die Vorzeichen nicht optimal sind, würde ich gerne alle drei Punkte hierbehalten, auch wenn das natürlich gegen Dumba schwierig wird, nach dem torreichen Auswärtserfolg und dem damit verbundenen Selbstvertrauen", so ASV-Übungsleiter Michael Kaufmann.

Ein Punkt aus zwei Partien, in Haidenaab ist man mit dem Saisonauftakt natürlich weniger zufrieden, wenngleich es eine ganze Reihe von Gründen gibt, die die Probleme in der Frühphase der Spielzeit beeinflussen. Coach Michael Kaufmann gibt in seinem Statement einen Einblick. Den Gästen aus Dumba hat der Auswärtssieg in Reuth natürlich sehr gut getan, vor allem dem Selbstwertgefühl. Dementsprechend gestärkt reisen die Mannen von Andreas Freiberger nun nach Haidenaab und wollen den erzeugten Schwung mit in diese Partie nehmen. Vorrangiges Ziel ist es, nicht ohne Zählbares den Heimweg anzutreten.

"Auf uns wartet nach Grafenwöhr und Auerbach der nächste Brocken, ich denke das waren dann die drei stärksten Mannschaften der Liga gleich an den ersten drei Spieltagen. Mit aktuell drei Punkten können wir leben, wie es personell allerdings am Wochenende aussieht, weiß ich noch nicht. Wer von den fünf in Auerbach verletzten Akteuren wiederkommt, ist noch offen, entscheidet sich wahrscheinlich erst absolut kurzfristig. Wir hoffen, dass es beim ein oder anderen noch reicht. Trotz allem - wir spielen zuhause und wollen nicht verlieren, zumindest ein Punkt soll her, wenn mehr geht, nehmen wir das natürlich mit. Über Motivation brauchen wir nicht sprechen, die seit Monaten ungeschlagenen Trabitzer als erstes Team zu schlagen, darauf ist ein jeder heiß", so SVK-Übungsleiter Oli Drechsler.

"Kulmain zählt für Trainerkollege Daniel Käß und mich zu den Mannschaften, die am Ende vorne dabei sein können, wie der Heimsieg gegen Grafenwöhr bestätigt. Aber selbstverständlich glauben wir auch an unser Team, freuen uns auf das nächste Derby am Freitagabend und wollen das Spiel auch logischerweise gewinnen", macht Coach Thomas Baier deutlich, was die Intention des Aufsteigers beim Auswärtsspiel sein wird.

Große personelle Probleme, verursacht durch eine ganze Reihe von Auswechslungen schon bis zum Seitenwechsel und dann noch - nach Meinung der Kulmainer - diskussionswürdige Entscheidungen des "Mannes in Schwarz" spielten bei der Niederlage des SVK in Auerbach eine wichtige Rolle. Nach Grafenwöhr taucht nun der nächste Ligafavorit im Landkreis Tirschenreuth auf, der sicherlich keine Gastgeschenke machen wird. Unabhängig davon, welche Spieler auf dem Platz stehen werden, wie gegen die Bafra-Truppe wird auch eine starke geschlossene Mannschaftsleistung vonnöten sein, um dem nächsten "Hochkaräter" Punktegut abzuknöpfen. Zwei Partien, zwei Siege, die SpVgg macht eine Etage höher dort weiter, wo sie in der Kreisklasse aufgehört hat. Das Bewußtsein, auch in der Kreisliga eine scharfe Klinge schlagen zu können, macht die Brust breit. So fährt der Aufsteiger selbstbewußt nach Kulmain, um den nächsten Dreier auf die Habenseite zu verbuchen.

"Wir treffen am Sonntag auf den SV 08 Auerbach, wohl spielerisch eines der stärksten Teams der Liga, sehr ausgeglichen besetzt, ich erwarte die auch ganz vorne. So stehen wir vor einer extrem schwierigen Aufgabe. Nach der Niederlage in Grafenwöhr wollen wir die Scharte auswetzen, das ist klar. Dabei müssen wir wesentlich konzentrierter und disziplinierter, vor allem taktisch gesehen, auftreten wie in Halbzeit 1 in Grafenwöhr. Ein Vorteil ist, dass wir zuhause spielen auf unserem Platz mit unseren Zuschauern im Rücken. Von daher freuen wir uns auf das Spiel, haben uns gut vorbereitet. Der Kader wird ähnlich aussehen, wie in Grafenwöhr, natürlich werden wir versuchen, die nächsten Punkte auf die Habenseite zu bekommen", so FCT-Coach Björn Engelmann.

Heute, 19:00 Uhr TSV Erbendorf Erbendorf TSV Eslarn TSV Eslarn 19:00 PUSH

Nach der späten und unglücklichen Niederlage in Trabitz kann das Ziel der Steinwaldelf im Match gegen ihren Gast aus der fast 60 Kilometer entfernten Grenzlandgemeinde nur sein, endlich in die Erfolgsspur zu wechseln. Dass dafür in bestimmten Bereichen eine Steigerung notwendig sein wird, wird Benjamin Scheidler in dieser Woche mit den Seinen sicherlich besprochen haben. Die Gäste reisen mit Personalproblemen an, verfolgen allerdings die Absicht, zumindest einen Zähler ins Heimgepäck zu schnüren. Wohlwissend, dass hierfür vor allem im Deckungsverbund eine konzentrierte Leistung vonnöten sein wird, geht man ins Spiel gegen Sandro Hösl & Co. "Mit Eslarn erwartet uns eine sehr unangenehme und eingespielte Mannschaft, die uns über die volle Distanz alles abverlangen wird. Unser Hauptaugenmerk liegt daher auf ihren Schlüsselspielern, die sehr viel Qualität besitzen und die wir gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen wollen. Die Mannschaft hat unter der Woche gut gearbeitet und wir wollen uns jetzt natürlich dafür auch endlich belohnen. Der volle Ertrag ist aber nur möglich, wenn wir das Spiel annehmen, hochkonzentriert auftreten und an die Leistungsgrenze gehen. Wir freuen uns auf dieses Spiel und werden alles daran setzen, die ersten drei Punkte einzufahren", sagt der Erbendorfer Spielertrainer Benny Scheidler. "Ein Punktgewinn in Erbendorf wäre für uns - auch auf Grund der weiterhin angespannten Personalsituation - ein Erfolg. Es wird extrem schwer, bei einem der Meisterschaftsfavoriten der letzten Jahre zu bestehen. Auch in dieser Spielzeit zählt Erbendorf ja zu den Titelaspiranten. Der Fokus unseres Spiels wird auf der Defensive liegen. Wenn wir es schaffen, die Kreise der Schlüsselspieler des TSV einzuengen, könnte für uns was rausspringen. Es wird aber schwer", weiß Peter Rackl, Spielercoach der Grenzlandelf.

Trotz des Vorteils, über eine Stunde in Überzahl zu spielen, reichte es für den SCE in Eslarn nur zu einem Unentschieden, welches in der Schlußphase "gerade noch" sichergestellt wurde. "Ein Punkt ist besser, als gar nichts" wird man sich am Rußweiher sagen, bevor es nun gegen den Gast aus Reuth geht. Der hat sich schon immer als unangenehmer Spielpartner präsentiert, so bedarf es schon einer geschlossenen Mannschaftsleistung, um den Erfolg der Vorsaison - der SCE siegte durch ein spätes Tor mit 2:1 - zu wiederholen. Nach einer 2:0-Führung am Ende mit 3:4 gegen "Dumba" verloren, also viele Gegentreffer kassiert, "da braucht man nicht nach Ausreden suchen", sagte TSV-Spielercoach Martin Bächer im Nachklapp. So weiß man vor der Reise in die ehemalige Kreissstadt, an welcher Stellschraube es zu drehen gilt, will man dort Zählbares ergattern. "Am Sonntag spielen wir zu Hause gegen Reuth. Wir wollen hier unseren ersten Sieg einfahren. Definitiv fehlen werden Christian Schmiga, Ramin Rahimzada. Fraglich ist noch Julius Richter, der eine Knöchelverletzung hat. Ansonsten ist der Kader komplett", so das kurze Statement von SCE-Coach Muhammet Dal. "Wir haben wieder etwas gutzumachen. Es benötigt eine konzentrierte Leistung über die volle Spielzeit, um erfolgreich zu sein. David Kreinhöfner rückt nach überstandener Krankheit wieder zurück in den Kader, ansonsten sind alle Spieler einsatzbereit", so der ebenfalls kurze Kommentar von Gästespielertrainer Tom Wildenauer.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr FC Vorbach FC Vorbach VfB Rothenstadt VfB Rothenst 15:00 PUSH

Auf einen erfreulichen Saisonauftakt blickt man beim FCV, trotz allgegenwärtiger Personalprobleme ist die Schramm-Crew mit einem Remis und einem Dreier im Soll. Im Heimspiel will man nun gerne in der Spur bleiben, um sich gleich mal ein Punktepolster zu schaffen und sich im ruhigen Fahrwasser einzunisten. Dieses positive Gefühl beim Gastgeber macht die Aufgabe für die Weidener Vorstädter natürlich schwer, dennoch sind die Gäste selbstbewußt und deshalb fest gewillt, dem Spiel ihren Stempel aufzudrücken. Ein Punkt ist das Mindestziel des VfB. "Erst einmal sind wir sehr froh, mit vier Punkten gestartet zu sein, wobei das Spiel gegen Haidenaab ein großer Kraftakt war. Mit Rothenstadt kommt nun einer der Favoriten in dieser Saison nach Vorbach. Eine Mannschaft, die einige Abgänge hatte, aber auch mit - ich will es mal als viel Aufwand bezeichnen - verstärkt wurde und einige Ausnahmekicker in ihren Reihen hat. Im Gegensatz zu Rothenstadt haben wir eine gewachsene Mannschaft mit fast ausschließlich Eigengewächsen, das ist das, was wir in die Waagschale werfen werden. Trotz der weiterhin prekären Personalsituation - gegen Haidenaab verletzten sich mit Dominik Lang und Haroun Kahouli zwei weitere Spieler - wollen wir natürlich auf jeden Fall versuchen, nachzulegen und die Punkte in Vorbach zu lassen. Aufgrund der bisherigen Ergebnisse scheint die Liga ziemlich ausgeglichen zu sein, so dass es Woche für Woche Überraschungen geben wird", sagt FCV-Chefanweiser Peter Schramm. "Mit dem FC Vorbach erwartet uns am Wochenende eine homogene und willensstarke Mannschaft, die dieses Jahr alles daran setzen wird, um die letzte Saison nicht zu wiederholen. Dementsprechend sind wir wohl gewarnt, aber wissen auch um unsere eigenen Stärken. Ziel ist es, unser Spiel dem Gegner aufzuzwingen, so dass wir mit Zählbarem diese Auswärtspartie bespielen wollen", so Gästetrainer Hakan Boztepe.