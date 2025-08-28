Tremmersdorf und Björn Engelmann gehen getrennte Wege

„An dieser Stelle möchten sich die Spieler und alle Verantwortlichen des FCT bei Björn für seine geleistete Arbeit bedanken. Besondere Wertschätzung verdient die Art und Weise, wie er nach dem Tod von Sebastian Schwemmer vor 13 Monaten unsere Jungs im Tal der Tränen begleitete, aus diesem herausführte und anschließend das Team sehr erfolgreich durch die Saison führte. Die dabei geleistete Arbeit verdient größten Respekt und höchste Anerkennung. Ebenso war beeindruckend, mit welcher Intensität sich Björn sowohl mit unserem Verein als auch mit unseren Werten und Zielen identifizierte. Er übernahm im Sommer letzten Jahres über mehrere Monate hinweg zusätzlich noch das Traineramt bei der A-Jugend, was uns zeigte, welch ein „Fußballverrückter“ in Tremmersdorf das Kommando über die Erste übernommen hat. Ein besonderer Dank gebührt in diesem Zusammenhang auch seiner Frau Sylvia, die so manchen Abend gemeinsam mit der Mannschaft im Tremmersdorfer Sportheim oder bei anderen Veranstaltungen in der Gemeinde Speinshart verbrachte und sich beim FCT sichtlich wohl fühlte“, so der Tremmersdorfer Vereinsvorsitzende Wolfgang Seitz in einer offiziellen Pressemitteilung des Vereins.



„Dass Björn die Mannschaft spielerisch enorm weiterbringen konnte, zeigten viele klasse Leistungen in der letzten Saison, wie beispielsweise im Herbst die Derbysiege gegen den SC Eschenbach und den FC Vorbach (4:0 und 6:1) oder im Frühling die starken Auftritte gegen den TSV Erbendorf (4:1) und beim TSV Eslarn (7:1), worauf viele den FCT als den zu diesem Zeitpunkt souveränen Tabellenführer sogar als Aufstiegsfavorit wähnten. Leider verlies die Truppe genau zu diesem Zeitpunkt das Spielglück (z. B. beim 3:4 nach 3:0-Halbzeitführung gegen den TSV Eslarn), zudem schrumpfte der Kader Woche für Woche durch langwierige Verletzungen einiger wichtiger Leistungsträger. Die lange Negativserie der letzten Monate (nur 5 Punkte aus den letzten 11 Pflichtspielen) ist nach Ansicht der Spieler und der Verantwortlichen dementsprechend auch nicht Björn anzulasten. Da sich nach dem verpatzten Saisonstart mit zuletzt 4 Niederlagen in Folge auf und neben dem Fußballplatz eine zunehmende Ratlosigkeit breit machte und den Spielern - wie am letzten Sonntag bei der 0:2 Heimniederlage gegen Eslarn - auch der Glaube an die eigene Stärke verloren ging, hofft man beim FC durch die Veränderung auf frische Impulse, die letztlich einer Aufbruchstimmung den Weg bereiten sollen“, so der erste Vorstand weiter.



Inwieweit die neuen Verletzten vom letzten Wochenende im kommenden Auswärtsspiel beim TSV Reuth mit von der Partie sein können, bleibt abzuwarten. Offen bleibt zudem auch, wer die Mannschaft auf das Punktspiel einstellen und coachen wird, da sowohl Co-Trainer Sven Kopp, als auch der Trainer der zweiten Mannschaft Holger Philipp im Urlaub sind. Sicher ist man sich im Lager der Tremmersdorfer aber trotzdem, dass bald wieder mit dem FCT zu rechnen ist, wie der Vereinschef weiter erklärt. „Der FC Tremmersdorf/Speinshart dankt Björn für das Geleistete, wünscht ihm als Trainer und auch als Mensch alles Gute und hofft zudem, dass er die Mannschaft im einen oder anderen Spiel in dieser schwierigen Saison dann zumindest von außen weiter unterstützt“, so Wolfgang Seitz abschließend.



Björn Engelmann selbst wendet sich in einer sehr emotionalen Erklärung an Verantwortliche, Mannschaft und Anhängerschaft des FCT und erklärt in gleichem Atemzug, dass er ab sofort für kommende Aufgaben auf der Kommandobrücke eines neuen Vereins zur Verfügung stehe: „Ich bedanke mich beim FC Tremmersdorf/Speinshart für eine emotional hochintensive, fachlich sehr fordernde und menschlich sehr lehrreiche Zeit. Ich wünsche dem Verein, der Mannschaft und der unglaublichen Fangemeinde eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zukunft und den aktuell angeschlagenen Spielern eine baldige Genesung. Ich bin mir sicher, dass dann der sportliche Erfolg unmittelbar zurückkehren wird. Was mich betrifft - wohlwissend dass das Leben kein Wunschkonzert ist - kann ich nur sagen, dass ich schnellstmöglich auf den Fußballplatz als Trainer oder in ähnlicher Funktion zurückkommen möchte. Ich habe die Erfahrung, das Wissen, den absoluten Ehrgeiz und die Ambitionen meine Ideen in einen neuen Verein einzubringen.“



Ohne Zweifel weist Engelmann viel Erfahrung als Aktiver und Trainer vor. Als Spieler trug der 49-Jährige gelernte Torhüter das Trikot der Vereine SpVgg Weiden, SC Eschenbach, SV Neusorg und nicht zuletzt das vom FC Vorwärts Röslau. Auch auf eine erfolgreiche Zeit beim SV Parkstein kann er zurückblicken. Beim Fußballverein am Fuße des Basaltkegels trainierte Engelmann von 2011 bis 2013. In seiner Abschlusssaison schaffte er zusammen mit seinen Jungs als Zweitplatzierter der Kreisklasse West, damals hinter der SpVgg Weiden II, mit einem 2:1-Sieg in der Relegation gegen den SB Amberg den Aufstieg in die Kreisliga. Danach wechselte er in den Jugendbereich und übernahm beim SC Eschenbach die U19. Engelmanns weiterer Werdegang führte ihn ein Jahr lang zum FC Troschenreuth.



In Folge wechselte er wieder in die Weidener Gegend und übernahm beim NLZ der SpVgg SV Weiden die U17, die zu diesem Zeitpunkt in der Landesliga Nord spielte. Nach einer kurzen Verweildauer ereilte ihn ein Angebot von der SpVgg Bayreuth, daraufhin übernahm er den Trainerposten bei der U19. Auch hier bewies Engelmann, dass er gut mit jungen Spielern umgehen kann. Seine letzte Trainerstation vor dem Engament beim FC Tremmersdorf war der SVSW Kemnath, den er von Juni 2020 bis zum Ende der Spielzeit 2021/22 betreute, ehe er nach einer zweijährigen Auszeit beim Kreisligisten anheuerte.