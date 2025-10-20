Tremmersdorf und Auerbach Derbysieger, Haidenaab gewinnt Kellerduell

Vorrundenfinale in der Kreisliga Nord, das den Fans in Auerbach und Vorbach ein Derby bescherte, den Anhängern in Kohlberg hingegen "Abstiegskampf pur". Der Reihe nach: Mit dem knappen 2:1 gegen den SC Eschenbach (12./10) verteidigte Herbstmeister SV 08 Auerbach (1./34) seinen Fünf-Punkte-Vorsprung gegenüber dem aktuellen Rangzweiten aus Trabitz (2./29 - 6:1 gegen Kirchenthumbach). Bislang mit Trabitz punktgleich, ließ die SV Grafenwöhr (3./27 - 1:1 gegen Erbendorf) zuhause Federn und liegt nun zwei Zähler hinter der Baier-Crew.

Schauen wir noch, wer von den sorgenbehafteten Mannschaften im Keller des Klassements ein positives Erlebnis feiern durfte, welches ihm Auftrieb für den zweiten Saisonabschnitt gegeben haben könnte: Da ist einmal der ASV Haidenaab (9./14) zu nennen, der das "Sechs-Punkte-Abstiegsmatch" beim SV Kohlberg (14./4) mit 1:0 gewann und damit einen kleinen Befreiungsschlag landete. Zum Zweiten freut man sich beim VfB Rothenstadt (10./13) über den ersten Saisonsieg seiner neuformierten Mannschaft gegen den SV Kulmain (6./20), das 2:1 bescherte der Truppe des Trainerduos Manuel und Alexander Funk ebenfalls eminent wichtige Zähler im Buhlen ums Dasein in der Liga. Nichts erbten hingegegen der SC Kirchenthumbach (13./8 - 1:6 in Trabitz), der SC Eschenbach (12./10 - 1:2 in Auerbach) und schließlich der FC Vorbach (11./12 - 0:1 im Derby gegen Tremmersdorf), um damit alle Mannschaften zu nennen, die mit Abstiegsangst in die Rückrunde starten werden. Dabei bietet sich den Vorbachern am kommenden Mittwoch im die Vorrunde endgültig beschliessenden Nachholspiel gegen den TSV Erbendorf (Anstoß 19 Uhr) noch die Möglichkeit, die Ausgangslage vor Beginn der zweiten Saisonhälfte zu verbessern. Im Überblick die Spielberichte über die Matches der Runde 13 mit Stimmen:

Vierter Saisonheimsieg der Grenzlandelf, der eine doch ein wenig überraschend herausragenden Vorrunde angemessen, weil erfolgreich beendet. Wie zu erwarten war, dominierte die Rackl-Truppe das Geschehen von Beginn an, setzte ihre Dominanz aber vor dem Pausentee nicht in Zählbares um, auch weil Ondrej Kral nach 32 Minuten mit einem an Jonathan Bulenda verwirkten Foulelfmeter an Gästeschlussmann Tobias Schedl scheiterte. Nach Wiederbeginn merzte Kral seinen Fehlschuß dann aber aus, als er nach Vorarbeit von Rene Gall dann doch die 1:0-Führung markierte. Die gab der Heimelf dann aber nicht noch mehr Sicherheit, im Gegenteil, nun drückten die Gäste aufs Gaspedal. In dieser Phase zeichnete sich TSV-Schlussmann Elias Werner aus, oder Reuth fehlte letztlich auch ein wenig das Glück gegen eine allerdings konzentriert verteidigende Heimelf. Nachdem der Ausgleich also nicht gefallen war, betrat dann Ligatorjäger Sebastian Striegl die Bühne und schuf mit dem 2:0 (78.) schon eine Vorentscheidung. "Der TSV Reuth hat uns von Beginn an Paroli geboten. Spielerisch waren wir vor allem in der ersten Hälfte richtig gut unterwegs und hatten wie erwartet viel Ballbesitz, es fehlte jedoch das Tor. Trotz eines Straftosses und einigen guten Chancen, haben wir die Führung verpasst. Nach Wiederbeginn wollten wir schnellstmöglich in Führung gehen, was uns auch gelungen ist. In der Phase der Spielminuten 60 bis 80 war Reuth dann richtig am Drücker, was wir aber gut wegverteidigen konnten. Einzig und allein der Tabellenführer Auerbach konnte uns in der Hinrunde zuhause schlagen. Im Gesamten eine gigantische Punkteausbeute, die wir im Vorfeld so nicht erwarten haben. Wir bleiben vorne dran und werden den Erfolg auf unserer Kirwa feiern", so TSV-Spielertrainer Peter Rackl am späten Samstagnachmittag. "Um aktuell ein Spiel gewinnen zu wollen, fehlen uns im Moment Kleinigkeiten - sowohl in Defensive als auch in der Offensive - in jeder Phase des Spiels. Das gilt es, schnellstmöglichst abzustellen. Denn die nächsten Wochen sind entscheidend für den restlichen Saisonverlauf. Das muss jedem klar sein", sagte Gästespielertrainer Tom Wildenauer. Tore: 1:0 Ondrej Kral (52.), 2:0 Sebastian Striegl (78.) - Schiedsrichter: Georg Weber - Zuschauer: 193 - Besonderes Vorkommnis: Ondrej Kral (Eslarn) scheitert mit Strafstoß an Gästekeeper Tobias Schedl (32.)