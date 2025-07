Tremmersdorf: Bleibt der Erfolg aus, droht personeller Aderlass

Ein Blick zurück: In der zurückliegenden Spielzeit spielte der FC Tremmersdorf-Speinshart lange Zeit im Konzert der heißesten Anwärter auf einen Aufstiegsplatz mit. Hatte man sich durch einen 4:0-Derbysieg gegen den FC Vorbach am 13. Spieltag noch den Titel des inoffiziellen Herbstmeisters geholt, brachte eine Serie von Verletzungen das Team in Folge aus dem Rhythmus. Wichtige Eckpfeiler der Engelmann-Crew fielen in der Rückrunde langfristig aus, was letztlich zu einem vierten Rang – zu Platz 2 fehlten vier Punkte – in der Endabrechnung führte. Dennoch bleibt der FCT seit einigen Jahren – 2016 war die Elf aus dem Klosterdorf in die Kreisliga aufgestiegen – eine feste Größe im oberen Tabellendrittel des Klassements. Zum Ende der Spielzeit 2023/24 hatte man sogar die Chance, über die Relegation den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen, was jedoch leider nicht gelang.

Björn Engelmann (49), in der zweiten Saison auf der Kommandobrücke des FCT, steht auch in dieser Saison vor einigen Herausforderungen. So fehlen Leistungsträger wie Michael Diepold und Peter Dollhopf noch immer wegen langwieriger Verletzungen. Auch der aus Trabitz zurückgekehrte Patrick Hutzler trainiert nach einer Verletzungspause erst wieder mit dem Team. „Unser Kader ist nicht allzu groß“, sagt der Übungsleiter, zeigt sich aber zufrieden mit den Fortschritten in der Vorbereitung: „Die Jugendspieler machen einen sehr guten Eindruck.“ Neuverpflichtungen sind aktuell kein Thema beim FC. „Unsere Mentalität ist es nicht, externe Spieler zu holen. Wir setzen auf Eingespieltheit“, betont der Coach, seiner Meinung nach könnte das gerade in der Frühphase der Saison von Vorteil sein.



Und diese wird die Form des FC gleich auf Herz und Nieren prüfen, denn das Auftaktprogramm hat es in sich: Mit dem VfB Rothenstadt, der SpVgg Trabitz, dem SV Grafenwöhr und dem SV 08 Auerbach warten gleich zu Beginn der neuen Spielzeit vier ambitionierte Gegner. Der Chefanweiser sieht das jedoch auch als Chance: „Wenn wir früh im Rhythmus sind, können wir direkt ein Ausrufezeichen setzen“, erklärt Engelmann.



Eine wichtige Erkenntnis aus den Testspielen ist, dass die Mannschaft Schwächen in der Anfangsphase besitzt, oftmals also schwer in die Partie findet. „Wir verschlafen quasi die ersten zehn Minuten und kassieren Gegentore häufig durch individuelle Fehler“, stellt Engelmann selbstkritisch fest und will an dieser Stellschraube noch drehen. Andererseits weiß er um die Qualität seiner Führungsspieler wie Patrick Dittner (30), die sowohl auf, als auch außerhalb des Platzes Verantwortung übernehmen. Erfreulich ist auch, dass Torhüter Nikolas Wiesnet (25) nach längerer Verletzungspause wieder zwischen den Pfosten steht und mit starken Leistungen dazu beitragen möchte, Zählbares einzufahren.



Trotz einer erneut ambitionierten Konkurrenz sieht man sich beim FCT nicht unter Zugzwang. Vereinschef Wolfgang Seitz erklärt, dass ein Platz im oberen Mittelfeld realistisch sei: „Mit Platz 5 könnten wir gut leben.“ Dennoch spürt man im Umfeld des Vereins, dass in dieser Saison mehr auf dem Spiel steht als sonst. Sollte der sportliche Erfolg ausbleiben, könnten sich nach Meinung von Björn Engelmann „einige Spieler neu orientieren“.



Unverändert und stets außergewöhnlich stark ist der Rückhalt durch die eigene Fangemeinde. In Tremmersdorf rechnet man, wie schon in der Vergangenheit, bei Heimspielen mit regelmäßig großem Zuschauerzuspruch. Die Anhänger freuen sich auf packende Spiele, leidenschaftliche Auftritte ihrer Mannschaft und eine ganze Reihe brisanter Derbys (Eschenbach, Vorbach, Kirchenthumbach, Grafenwöhr, Trabitz) in einer Kreisliga Nord, die so ausgeglichen ist wie lange nicht mehr. Björn Engelmann blickt gelassen optimistisch voraus: „Sicherlich wird es oben eng werden, aber wir wollen wieder ein Wörtchen mitreden“, sagt der 49-Jährige und drückt damit Zuversicht aus.