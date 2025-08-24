Die Kicker vom TV Schierling (in rot) feierten am heutigen Nachmittag ihren vierten Auswärtssieg in Folge. – Foto: Werner Kroiß

Treitinger Doppelpack ! - Schierling gewinnt mit 0:2 bei Geisenhausen 7. Spieltag Bezirksliga West: Schierling löst Auswärtsaufgabe mit Bravour+++Maximilian Treittinger schnürt den Doppelpack+++Geisenhausen setzt Negativserie fort Verlinkte Inhalte Bezirksliga West Schierling Geisenhausen

Der TV Schierling triumphierte zum Ende des 7. Spieltags der Bezirksliga-West auswärts beim TV Geisenhausen mit 2:0 – dank eines Doppelpacks von Maximilian Treitinger in der 9. und 39. Minute. Für Geisenhausen setzt sich somit eine Negativserie fort: Bereits sechs Spiele in Folge warten sie nun auf einen Punkt. Tabellarisch festigt Schierling damit den vierten Platz – punktgleich mit dem TG Straubing und dem TV Aiglsbach – und liegt zwei Zähler hinter dem ATSV Kelheim.

Früh stellte Maximilian Treitinger die Weichen auf Sieg. In der 7. Minute scheiterte er zunächst noch an Keeper Rothlehner, nur zwei Minuten später traf er dann aus der Distanz präzise ins lange Eck. Kurz vor der Pause legte er nach und schnürte mit einem abgefälschten Schuss seinen Doppelpack (39.).

Geisenhausen bemühte sich zwar um den Anschlusstreffer und kam zu guten Gelegenheiten, blieb jedoch wie so oft in den letzten Wochen ohne Ertrag. Mal fehlte die Effizienz im Abschluss, mal stand Schierlings Torhüter Lukas Schneider im Weg, der die wenigen klaren Chancen der Gastgeber souverän entschärfte. Damit setzt sich die Negativserie des TV Geisenhausen fort, der weiterhin ohne Punktgewinn dasteht. Schierling hingegen präsentierte sich einmal mehr clever und abgezockt und empfängt am kommenden Sonntag mit dem FC Ergolding einen direkten Tabellennachbarn. Geisenhausen muss zeitgleich beim TV Langquaid ran.