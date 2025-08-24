Treitinger Doppelpack ! - Schierling gewinnt mit 0:2 bei Geisenhausen

Der TV Schierling triumphierte zum Ende des 7. Spieltags der Bezirksliga-West auswärts beim TV Geisenhausen mit 2:0 – dank eines Doppelpacks von Maximilian Treitinger in der 9. und 39. Minute. Für Geisenhausen setzt sich somit eine Negativserie fort: Bereits sechs Spiele in Folge warten sie nun auf einen Punkt. Tabellarisch festigt Schierling damit den vierten Platz – punktgleich mit dem TG Straubing und dem TV Aiglsbach – und liegt zwei Zähler hinter dem ATSV Kelheim.
Früh stellte Maximilian Treitinger die Weichen auf Sieg. In der 7. Minute scheiterte er zunächst noch an Keeper Rothlehner, nur zwei Minuten später traf er dann aus der Distanz präzise ins lange Eck. Kurz vor der Pause legte er nach und schnürte mit einem abgefälschten Schuss seinen Doppelpack (39.).
Geisenhausen bemühte sich zwar um den Anschlusstreffer und kam zu guten Gelegenheiten, blieb jedoch wie so oft in den letzten Wochen ohne Ertrag. Mal fehlte die Effizienz im Abschluss, mal stand Schierlings Torhüter Lukas Schneider im Weg, der die wenigen klaren Chancen der Gastgeber souverän entschärfte.
Damit setzt sich die Negativserie des TV Geisenhausen fort, der weiterhin ohne Punktgewinn dasteht. Schierling hingegen präsentierte sich einmal mehr clever und abgezockt und empfängt am kommenden Sonntag mit dem FC Ergolding einen direkten Tabellennachbarn. Geisenhausen muss zeitgleich beim TV Langquaid ran.
Die Stimmen zum Spiel:
Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Schierling war ein sehr guter Gegner, der sich im Gegensatz zu uns effizient vor dem Tor präsentiert hat. Wir haben zwar viel investiert, es aber leider nicht geschafft, gegen einen starken Gegner ein Tor zu erzielen. Dieses Problem zieht sich nun schon seit einigen Spielen durch: Wir spielen ordentlich mit, haben vor dem Tor aber gewissermaßen die Seuche am Fuß. Nichtsdestotrotz war es ein verdienter Sieg für Schierling.“
Dominik Salzberger (Trainer TV Schierling): "Am Ende des Tages sind wir mit dem Sieg in Geisenhausen sehr zufrieden. In der ersten Halbzeit konnten wir zwei Tore erzielen, in der zweiten Hälfte hat unser Spiel etwas nachgelassen und Geisenhausen kam zu zwei, drei Chancen. Letztlich war es aber ein verdienter Erfolg – und dieser Sieg tut uns natürlich gut.“