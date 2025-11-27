»Treibt unsere Entwicklung klar voran«: Seidl bleibt Dingolfing-Coach

Seidl übernahm die Mannschaft im Sommer 2023, führte das Team um Kapitän Florian Büchner direkt zur Meisterschaft in der Bezirksliga und etablierte es anschließend erfolgreich in der Landesliga. Als Aufsteiger landete der FCD in der vergangenen Saison auf einem starken siebten Platz – als bester Neuling der Liga. Auch in der laufenden Runde zeigt die Mannschaft trotz großer Verletzungssorgen eine stabile Entwicklung, was die Verantwortlichen in ihrer Entscheidung bestärkt hat. "In der mittlerweile auch im Amateurbereich sehr schnelllebigen Trainerzeit macht es mich schon ein Stück weit stolz, dass mir der Verein weiterhin das Vertrauen schenkt. In ein viertes Jahr zu gehen, ist keine Selbstverständlichkeit. Ich freue mich, dass die gemeinsame Reise weitergeht. Mit nachhaltiger Arbeit wollen wir die nächsten Schritte machen und ein guter Landesligist werden", lässt Seidl wissen.









FCD-Sportchef Manuel Wimmer freut sich über die Zusage – und betont die Bedeutung der Personalie: "Aus meiner Sicht sind Vertrauen und Kontinuität auf der Trainerposition einer der wichtigsten Bausteine für nachhaltige sportliche Entwicklung. Das zeigt sich bei uns seit Jahren und wir sind sehr froh, diese Linie auch in der kommenden Saison fortführen zu können. Tom arbeitet mit seinem Team äußerst akribisch, erreicht die Jungs Woche für Woche und treibt unsere Entwicklung klar voran. Trotz der Herausforderungen, die ein zweites Jahr in der Landesliga mit sich bringt, ist zu sehen, dass die Mannschaft inhaltlich einen Schritt nach vorn gemacht hat. Deshalb macht es uns stolz, so früh seine Zusage für ein weiteres Jahr erhalten zu haben.“ Gerne würden die Verantwortlichen auch Assistenzcoach Alexander Hofner und Tormanntrainer Benjamin Schommer halten: "Das Trainerteam arbeitet hervorragend zusammen und wir hoffen, dass die Konstellation so bleibt. Wir sind in Gesprächen und hoffen zeitnah auf eine positive Entscheidung.“







Parallel zur Trainerentscheidung steckt Wimmer bereits tief in den Gesprächen zur Kaderplanung. Die Philosophie bleibt dieselbe, die den Verein in den vergangenen zehn Jahren geprägt hat. Wimmer fasst die Richtung zusammen: "Wir wollen die gute Entwicklung des letzten Jahrzehnts fortsetzen und unseren Leitplanken treu bleiben. Das heißt: Wir halten unseren Stamm zusammen, verstärken uns gezielt und geben gleichzeitig unseren eigenen Talenten Raum. Dabei legen wir großen Wert darauf, dass die familiäre Atmosphäre, die den FCD ausmacht, erhalten bleibt.“ Mit der frühzeitigen Entscheidung auf der Trainerposition setzte der FCD seinen nachhaltigen Weg fort und blickt zuversichtlich in die Zukunft.