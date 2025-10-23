Treffsicherer als Harry Kane: Die besten Torjäger am Niederrhein

Im Fußballverband Niederrhein (FVN) fallen die Tore derzeit wie am Fließband. Gleich mehrere Angreifer haben schon mehr als 25 Treffer erzielt – und Trio sprengt alle bisherigen Maßstäbe.
Am Niederrhein sorgt derzeit Bulut Aksoy (FSV Duisburg II) für Schlagzeilen. Der Torjäger aus der Kreisliga C hat in nur neun Spielen bereits 31 Treffer erzielt und führt damit die Torschützenliste der Saison 2025/26 souverän an. Dicht auf den Fersen ist ihm Steven Winterfeld (TFC Wuppertal), der in der Kreisliga B mit ebenso vielen Treffern (31) aus zehn Spielen auf Platz zwei liegt.
Nur knapp dahinter folgt Patrick Walch (GWR Meiderich), der in der Kreisliga C bereits 30 Tore in neun Partien erzielt hat. Auf den weiteren Plätzen reiht sich Adriano Toch (SV Heckinghausen) mit 28 Treffern ein, während Omar Nemr (Walsum 09 III) mit 26 Toren den fünften Rang belegt.
Die Verfolgergruppe ist breit aufgestellt: Mervan Aydin (SV Wanheim 1900) traf in acht Spielen 25-mal, während Marco Yilmaz (FC Eintracht Güdderath III) und Keanu Klösener (SC Frintrop 05/21 III) jeweils 24 Tore aus zehn Begegnungen verbuchen. Auch Eray Tan Bostanci (SV Rhenania Hamborn II) mischt mit 23 Treffern in nur acht Spielen ganz vorne mit.
Mit jeweils 22 Toren folgen Murat Üzrek (Fatihspor Mülheim II) und Salahadin Ismail (AL-ARZ Libanon Essen III). Dahinter reihen sich gleich mehrere Akteure mit 21 Treffern ein – darunter Torsten Bongers (SuS Isselburg), Maurice Oebel (FSV Kettwig II), Berkant Sengül (Sportclub Krefeld 1905), Fabrice Nühlen (SC Frintrop 05/21 III), Gianluca Heinzel (SF Hamborn 07 II) und Daniel Foerster (BV Weckhoven 1927).
In der erweiterten Spitzengruppe finden sich Nicolas Neumann (TuRa 88 Duisburg III) und Philipp Hanz (TuS Borth) mit jeweils 20 Toren, während eine Vielzahl an Spielern die Marke von 19 Treffern bereits erreicht hat – darunter Maurice Jansch (DJK Novesia Neuss III), David Konietzny (Schacht 11 Bottrop), Remigiusz Wroblewski (SG Hackenberg II), Sven Schuster (Arminia Kapellen-Hamb), Jesco Akpojaro (SV Griethausen) und Leon Schulligen (DJK Lösort Meiderich II).
Auch im Bereich der 18-Tore-Knipser bleibt es spannend: Dennis Richter (TuS Wickrath II), Jonas-Shahin Hösen (DJK Eintracht Hoeningen), Rene Groes (DJK Rhede), Steven Kaliga (NK Croatia Essen II), Enes Yücealtay (Spfr. Walsum 09 III), Ihsan Kazkurt (RW Heiligenhaus II), Florin Alexandru Varzaru (SV Werth), Erkan Ayna (SV Budberg III) und Tayfun Öztürk (1. FC Lintfort II) treffen fast nach Belieben. Komplettiert wird die Topliste von Leroy Badu (SV Spellen), der in der Kreisliga A nach zehn Spielen ebenfalls 18 Treffer auf dem Konto hat.
Bulut Aksoy – Fußballspielverein Duisburg II – Kreisliga C – 9 Spiele – 31 Tore (3,44 Tore/Spiel)
Steven Winterfeld – Türkischer Fußball-Club Wuppertal – Kreisliga B – 10 Spiele – 31 Tore (3,10 Tore/Spiel)
Patrick Walch – Grün-Weiß-Rot Meiderich – Kreisliga C – 9 Spiele – 30 Tore (3,33 Tore/Spiel)
Adriano Toch – Sportverein Heckinghausen – Kreisliga B – 10 Spiele – 28 Tore (2,80 Tore/Spiel)
Omar Nemr – Sportfreunde Walsum 09 III – Kreisliga C – 9 Spiele – 26 Tore (2,89 Tore/Spiel)
Mervan Aydin – Sportverein Wanheim 1900 – Kreisliga B – 8 Spiele – 25 Tore (3,13 Tore/Spiel)
Marco Yilmaz – Fußballclub Eintracht Güdderath III – Kreisliga C – 10 Spiele – 24 Tore (2,40 Tore/Spiel)
Keanu Klösener – Sportclub Frintrop 05/21 III – Kreisliga C – 10 Spiele – 24 Tore (2,40 Tore/Spiel)
Eray Tan Bostanci – Sportverein Rhenania Hamborn II – Kreisliga C – 8 Spiele – 23 Tore (2,88 Tore/Spiel)
Murat Üzrek – Fatihspor Mülheim II – Kreisliga C – 7 Spiele – 22 Tore (3,14 Tore/Spiel)
Salahadin Ismail – Al-Arz Libanon Essen III – Kreisliga C – 10 Spiele – 22 Tore (2,20 Tore/Spiel)
Torsten Bongers – Spiel- und Sportverein Isselburg – Kreisliga C – 6 Spiele – 21 Tore (3,50 Tore/Spiel)
Maurice Oebel – Fußballspielverein Kettwig II – Kreisliga C – 8 Spiele – 21 Tore (2,63 Tore/Spiel)
Berkant Sengül – Sportclub Krefeld 1905 – Kreisliga C – 8 Spiele – 21 Tore (2,63 Tore/Spiel)
Fabrice Nühlen – Sportclub Frintrop 05/21 III – Kreisliga C – 9 Spiele – 21 Tore (2,33 Tore/Spiel)
Gianluca Heinzel – Sportfreunde Hamborn 07 II – Kreisliga C – 9 Spiele – 21 Tore (2,33 Tore/Spiel)
Daniel Foerster – Ballspielverein Weckhoven 1927 – Kreisliga B – 10 Spiele – 21 Tore (2,10 Tore/Spiel)
Nicolas Neumann – Turn- und Rasensportverein 88 Duisburg III – Kreisliga C – 10 Spiele – 20 Tore (2,00 Tore/Spiel)
Philipp Hanz – Turn- und Sportverein Borth – Kreisliga B – 10 Spiele – 20 Tore (2,00 Tore/Spiel)
Maurice Jansch – Deutsche Jugendkraft Novesia Neuss III – Kreisliga C – 8 Spiele – 19 Tore (2,38 Tore/Spiel)
David Konietzny – Schacht 11 Bottrop – Kreisliga C – 8 Spiele – 19 Tore (2,38 Tore/Spiel)
Remigiusz Wroblewski – Spielgemeinschaft Hackenberg II – Kreisliga B – 8 Spiele – 19 Tore (2,38 Tore/Spiel)
Sven Schuster – Sportverein Arminia Kapellen-Hamb – Kreisliga B – 9 Spiele – 19 Tore (2,11 Tore/Spiel)
Jesco Akpojaro – Sportverein Griethausen – Kreisliga C – 9 Spiele – 19 Tore (2,11 Tore/Spiel)
Leon Schulligen – Deutsche Jugendkraft Lösort Meiderich II – Kreisliga C – 10 Spiele – 19 Tore (1,90 Tore/Spiel)
Dennis Richter – Turn- und Sportverein Wickrath II – Kreisliga B – 6 Spiele – 18 Tore (3,00 Tore/Spiel)
Jonas-Shahin Hösen – Deutsche Jugendkraft Eintracht Hoeningen – Kreisliga C – 8 Spiele – 18 Tore (2,25 Tore/Spiel)
Rene Groes – Deutsche Jugendkraft Rhede – Kreisliga A – 8 Spiele – 18 Tore (2,25 Tore/Spiel)
Steven Kaliga – Novi Klub Croatia Essen II – Kreisliga C – 9 Spiele – 18 Tore (2,00 Tore/Spiel)
Enes Yücealtay – Sportfreunde Walsum 09 III – Kreisliga C – 9 Spiele – 18 Tore (2,00 Tore/Spiel)
Ihsan Kazkurt – Fußballclub Rot-Weiß Heiligenhaus II – Kreisliga C – 9 Spiele – 18 Tore (2,00 Tore/Spiel)
Florin Alexandru Varzaru – Sportverein Werth – Kreisliga B – 9 Spiele – 18 Tore (2,00 Tore/Spiel)
Erkan Ayna – Sportverein Budberg III – Kreisliga B – 9 Spiele – 18 Tore (2,00 Tore/Spiel)
Tayfun Öztürk – 1. Fußballclub Lintfort II – Kreisliga B – 9 Spiele – 18 Tore (2,00 Tore/Spiel)
Leroy Badu – Sportverein Spellen – Kreisliga A – 10 Spiele – 18 Tore (1,80 Tore/Spiel)