Treffsichere Neuzugänge des 1. FC Kleve

Aber auch der 1. FC Kleve ging quasi mit dem letzten Aufgebot in die Begegnung. Nur Timo Sanders saß auf der Reservebank. „Neun Spieler unseres Kaders sind heute nicht dabei. Die Mannschaft stellt sich von selbst auf“, teilte Kleves Sportlicher Leiter Georg Mewes vor dem Anpfiff mit. So musste die komplette Innenverteidigung neu formiert werden. Aber Niklas Klein-Wiele –der Routinier kann überall eingesetzt werden – und Neuzugang Samuel Derkum sorgten dafür, dass Schlussmann Henning Divis nur selten eingreifen musste.

Keine Gnade in der Schlussphase

Die Vorentscheidung fiel in Minute 50, als Juliano Ismanovski einen Strafstoß sicher zum 2:0 verwandelte. Alles klar machte dann Ole Kook mit seinem zweiten Treffer (57.), als er eine scharfe Hereingabe von Freddy Meurs mit dem Kopf ins Netz drückte. In der Schlussphase schaltete der 1. FC Kleve zunächst einen Gang zurück. Der Gegner aus der Westfalenliga nutzte die kurze Schwächephase zum Anschlusstreffer durch Hamdi Kaya (77.). Aber Klein-Wiele (80.) und Daniel Lee (84.) konterten mit ihren Toren. Für den Gast reichte es nur noch zum 2:5, den Burak Yerli per Elfmeter erzielte. Georg Mewes freute sich besonders darüber, dass sich gleich zwei Neuzugänge als Torschützen feiern lassen durften. „Der Doppelpack dürfte gut für das Selbstvertrauen von Ole Kook sein. Er hat gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Und auch der Treffer von Daniel Lee war sehenswert.“

Im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Oberliga-Saison warten auf den 1. FC Kleve noch einige interessante Gegner. Am Samstag stellt sich die Mannschaft vom Bresserberg beim Landesligisten TuRU Düsseldorf vor, ehe am 30. Juli der westfälische Oberligist SV Schermbeck seine Visitenkarte in Kleve abgibt. Weiter geht’s mit Testspielen gegen den 1. FC Lintfort (3. August) und Rhenania Bottrop (6. August). Die erste Pflichtaufgabe folgt am 10. August, dann stellt sich der 1. FC im Niederrheinpokal beim B-Ligisten SuS Schaag vor. Eine Woche später beginnt die Saison mit der Partie bei der Holzheimer SG.

1. FC Kleve: H. Divis – Beeker, Derkum, Klein-Wiele, Meurs, Forster, Ismanovski, Agbo, Lee, Kook, Gerling (46. Sanders).