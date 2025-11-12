– Foto: Miriam Senft

Treffsicher und effizient – Leone dominiert die A-Ligen Wesselings Leone führt das Torjäger-Ranking an – doch die Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen.

In den A-Klassen am Mittelrhein liefern die Torjäger derzeit Woche für Woche ab. Besonders ein Name ragt aktuell heraus – Dominik Leone von RG Wesseling führt das Ranking mit beeindruckenden Zahlen an.

In den neun Kreisligen A des Mittelrheins ist die Hinrunde weit fortgeschritten – und an der Spitze der Torjägerlisten geht es eng und torreich zu. Gleich mehrere Angreifer haben sich mit beeindruckenden Quoten hervorgetan und liefern sich ein spannendes Rennen um die Torjägerkrone. Angeführt wird das Ranking aktuell von Dominik Leone (RG Wesseling). Der Offensivmann hat in 11 Spielen 16 Treffer erzielt und zusätzlich vier Vorlagen beigesteuert – ein herausragender Wert, der ihn derzeit klar an die Spitze der A-Liga-Torjäger am Mittelrhein setzt.

Auf dem zweiten Rang folgt Julien Gromann (VfL Poll) mit 14 Toren und zwei Assists, dicht gefolgt von Tim Stein (SF Ippendorf), der mit 13 Treffern und sieben Vorlagen nicht nur selbst eiskalt vor dem Tor agiert, sondern auch zahlreiche Treffer vorbereitet. Ebenfalls treffsicher präsentiert sich Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven), der mit 13 Toren und einer Vorlage seine Qualitäten im Abschluss eindrucksvoll unter Beweis stellt. Tim Breuer (TSV Schönau) komplettiert die Top fünf – auch er hat 13 Tore auf dem Konto und zählt damit zu den konstantesten Angreifern der laufenden Saison.