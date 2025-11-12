Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Treffsicher und effizient – Leone dominiert die A-Ligen
Wesselings Leone führt das Torjäger-Ranking an – doch die Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen.
In den A-Klassen am Mittelrhein liefern die Torjäger derzeit Woche für Woche ab. Besonders ein Name ragt aktuell heraus – Dominik Leone von RG Wesseling führt das Ranking mit beeindruckenden Zahlen an.
In den neun Kreisligen A des Mittelrheins ist die Hinrunde weit fortgeschritten – und an der Spitze der Torjägerlisten geht es eng und torreich zu. Gleich mehrere Angreifer haben sich mit beeindruckenden Quoten hervorgetan und liefern sich ein spannendes Rennen um die Torjägerkrone.
Angeführt wird das Ranking aktuell von Dominik Leone (RG Wesseling). Der Offensivmann hat in 11 Spielen 16 Treffer erzielt und zusätzlich vier Vorlagen beigesteuert – ein herausragender Wert, der ihn derzeit klar an die Spitze der A-Liga-Torjäger am Mittelrhein setzt.
Auf dem zweiten Rang folgt Julien Gromann (VfL Poll) mit 14 Toren und zwei Assists, dicht gefolgt von Tim Stein (SF Ippendorf), der mit 13 Treffern und sieben Vorlagen nicht nur selbst eiskalt vor dem Tor agiert, sondern auch zahlreiche Treffer vorbereitet.
Ebenfalls treffsicher präsentiert sich Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven), der mit 13 Toren und einer Vorlage seine Qualitäten im Abschluss eindrucksvoll unter Beweis stellt. Tim Breuer (TSV Schönau) komplettiert die Top fünf – auch er hat 13 Tore auf dem Konto und zählt damit zu den konstantesten Angreifern der laufenden Saison.
Kreisliga A Aachen:
Jaspar Minderjahn (VFL Vichttal II): 12 Tore und zwei Torvorlagen in 11 Spielen
Niklas Jacob ( Grenzwacht Pannesheide): 11 Tore und eine Torvorlage in 11 Spielen
Mohamed Koubaa (FC Eschweiler): zehn Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
Marius Motter (SV Rott): zehn Tore und vier Torvorlagen in acht Spielen
Moritz Brink ( SV Breinig II): zehn Tore und zwei Torvorlagen in neun Spielen
Kreisliga A Berg:
Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 12 Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
Nick Risch (SSV Homburg-Nümbrecht): 12 Tore in 11 Spielen
Sam Kirschsieper (VFR Wipperfürth): 11 Tore und sieben Torvorlagen in 11 Spielen
Rinor Latifi (TuS Lindlar): zehn Tore in 12 Spielen
David Förster (TuS Lindlar): neun Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
Kreisliga A Bonn:
Tim Stein (SF Ippendorf): 13 Tore und sieben Torvorlagen in 11 Spielen
Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven): 13 Tore und eine Torvorlage in 11 Spielen
Valerian Skorobogatko (BSV Roleber): 12 Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen
Thomas Weißkopf (SV Ennert): zehn Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
Christian Beetz (FC Pech): neun Tore und zwei Torvorlagen in sieben Spielen
Kreisliga A Düren:
Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 11 Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
Dennis Lehmann (Borussia Freialdenhoven): zehn Tore und fünf Torvorlagen in zehn Spielen
Lucca Heucken (SG Burgwart): zehn Tore und zwei Torvorlagen in 11 Spielen
Jan-Niklas Pyka (SG Nörvenich): neun Tore und drei Torvorlagen in neun Spielen
Alexander Hürtgen (FC Golzheim): acht Tore und sechs Torvorlagen in zehn Spielen
Kreisliga A Euskirchen:
Tim Breuer (TSV Schönau): 13 Tore in zehn Spielen
Jens Knebel (SV Sötenich): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
Arber Kryeziu (TuS Vernich): 12 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
Felix Kortholt (SSV Weilerswist): zehn Tore und sechs Torvorlagen in zehn Spielen
Sven Pohl (SV Nierfeld): zehn Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen
Kreisliga A Heinsberg:
Thomas Schmidt (Dynamo Erkelenz): zehn Tore und vier Torvorlagen in neun Spielen
Tim Janes (SG Union Würm-Lindern): acht Tore und vier Torvorlagen in acht Spielen
Jannik Karaskiwiecz (SV Golkrath): acht Tore und eine Torvorlage in zehn Spielen
Marco Weingart (SV Brachelen): sieben Tore und vier Torvorlagen in neun Spielen
Muhammet Karpuz (Dynamo Erkelenz): sieben Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
Kreisliga A Köln:
Julien Gromann (VFL Poll): 14 Tore und zwei Torvorlagen in 11 Spielen
Marius Geertschuis (SC Volkhoven): neun Tore und drei Torvorlagen in neun Spielen
Felix Tolksdorf (DJK Südwest Köln II): neun Tore und zwei Torvorlagen in neun Spielen
Martin Breil (SC BW Köln II): neun Tore und zwei Torvorlagen in zehn Spielen
Ahmed Abu Affan (Casa Espana): neun Tore und eine Torvorlage in neun Spielen
Kreisliga A Rhein-Erft:
Dominik Leone (RG Wesseling): 16 Tore und vier Torvorlagen in 11 Spielen
Luca Stumpf (TSV Weiss): 11 Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
Lovre Hrgota (SV Rheidt): zehn Tore und sieben Torvorlagen in 11 Spielen
Leon Wieland (Bedburger BV): zehn Tore und zwei Torvorlagen in 11 Spielen
Robin Semrau (Bedburger BV): zehn Tore und eine Torvorlage in neun Spielen
Kreisliga A Sieg:
Michael Fischer (TuS Winterscheid): zehn Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf): neun Tore und sieben Torvorlagen in 11 Spielen
Dardan Delijaj (FC Kosova): neun Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
Besmir Simnica (Fortuna Müllekoven): neun Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
Bujar Delijaj (FC Kosova): acht Tore und sechs Torvrolagen in zehn Spielen
Die Torjäger der A-Ligen zeigen sich in bestechender Form. Leone führt das Feld an, doch die Konkurrenz ist stark – ein spannender Kampf um die Spitze ist garantiert.