Treffsicher und effizient – Leone dominiert die A-Ligen

Wesselings Leone führt das Torjäger-Ranking an – doch die Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen.

In den A-Klassen am Mittelrhein liefern die Torjäger derzeit Woche für Woche ab. Besonders ein Name ragt aktuell heraus – Dominik Leone von RG Wesseling führt das Ranking mit beeindruckenden Zahlen an.

In den neun Kreisligen A des Mittelrheins ist die Hinrunde weit fortgeschritten – und an der Spitze der Torjägerlisten geht es eng und torreich zu. Gleich mehrere Angreifer haben sich mit beeindruckenden Quoten hervorgetan und liefern sich ein spannendes Rennen um die Torjägerkrone.

Angeführt wird das Ranking aktuell von Dominik Leone (RG Wesseling). Der Offensivmann hat in 11 Spielen 16 Treffer erzielt und zusätzlich vier Vorlagen beigesteuert – ein herausragender Wert, der ihn derzeit klar an die Spitze der A-Liga-Torjäger am Mittelrhein setzt.

Auf dem zweiten Rang folgt Julien Gromann (VfL Poll) mit 14 Toren und zwei Assists, dicht gefolgt von Tim Stein (SF Ippendorf), der mit 13 Treffern und sieben Vorlagen nicht nur selbst eiskalt vor dem Tor agiert, sondern auch zahlreiche Treffer vorbereitet.

Ebenfalls treffsicher präsentiert sich Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven), der mit 13 Toren und einer Vorlage seine Qualitäten im Abschluss eindrucksvoll unter Beweis stellt. Tim Breuer (TSV Schönau) komplettiert die Top fünf – auch er hat 13 Tore auf dem Konto und zählt damit zu den konstantesten Angreifern der laufenden Saison.

Kreisliga A Aachen:

  1. Jaspar Minderjahn (VFL Vichttal II): 12 Tore und zwei Torvorlagen in 11 Spielen
  2. Niklas Jacob ( Grenzwacht Pannesheide): 11 Tore und eine Torvorlage in 11 Spielen
  3. Mohamed Koubaa (FC Eschweiler): zehn Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
  4. Marius Motter (SV Rott): zehn Tore und vier Torvorlagen in acht Spielen
  5. Moritz Brink ( SV Breinig II): zehn Tore und zwei Torvorlagen in neun Spielen

Kreisliga A Berg:

  1. Jan Mortsiefer (TuS Bröltal): 12 Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
  2. Nick Risch (SSV Homburg-Nümbrecht): 12 Tore in 11 Spielen
  3. Sam Kirschsieper (VFR Wipperfürth): 11 Tore und sieben Torvorlagen in 11 Spielen
  4. Rinor Latifi (TuS Lindlar): zehn Tore in 12 Spielen
  5. David Förster (TuS Lindlar): neun Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen

Kreisliga A Bonn:

  1. Tim Stein (SF Ippendorf): 13 Tore und sieben Torvorlagen in 11 Spielen
  2. Rosario Kaufmann (Hertha Buschhoven): 13 Tore und eine Torvorlage in 11 Spielen
  3. Valerian Skorobogatko (BSV Roleber): 12 Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen
  4. Thomas Weißkopf (SV Ennert): zehn Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
  5. Christian Beetz (FC Pech): neun Tore und zwei Torvorlagen in sieben Spielen

Kreisliga A Düren:

  1. Pascal Schneider (Borussia Freialdenhoven): 11 Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
  2. Dennis Lehmann (Borussia Freialdenhoven): zehn Tore und fünf Torvorlagen in zehn Spielen
  3. Lucca Heucken (SG Burgwart): zehn Tore und zwei Torvorlagen in 11 Spielen
  4. Jan-Niklas Pyka (SG Nörvenich): neun Tore und drei Torvorlagen in neun Spielen
  5. Alexander Hürtgen (FC Golzheim): acht Tore und sechs Torvorlagen in zehn Spielen

Kreisliga A Euskirchen:

  1. Tim Breuer (TSV Schönau): 13 Tore in zehn Spielen
  2. Jens Knebel (SV Sötenich): 12 Tore und sechs Torvorlagen in 11 Spielen
  3. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 12 Tore und drei Torvorlagen in 12 Spielen
  4. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): zehn Tore und sechs Torvorlagen in zehn Spielen
  5. Sven Pohl (SV Nierfeld): zehn Tore und drei Torvorlagen in 11 Spielen

Kreisliga A Heinsberg:

  1. Thomas Schmidt (Dynamo Erkelenz): zehn Tore und vier Torvorlagen in neun Spielen
  2. Tim Janes (SG Union Würm-Lindern): acht Tore und vier Torvorlagen in acht Spielen
  3. Jannik Karaskiwiecz (SV Golkrath): acht Tore und eine Torvorlage in zehn Spielen
  4. Marco Weingart (SV Brachelen): sieben Tore und vier Torvorlagen in neun Spielen
  5. Muhammet Karpuz (Dynamo Erkelenz): sieben Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen

Kreisliga A Köln:

  1. Julien Gromann (VFL Poll): 14 Tore und zwei Torvorlagen in 11 Spielen
  2. Marius Geertschuis (SC Volkhoven): neun Tore und drei Torvorlagen in neun Spielen
  3. Felix Tolksdorf (DJK Südwest Köln II): neun Tore und zwei Torvorlagen in neun Spielen
  4. Martin Breil (SC BW Köln II): neun Tore und zwei Torvorlagen in zehn Spielen
  5. Ahmed Abu Affan (Casa Espana): neun Tore und eine Torvorlage in neun Spielen

Kreisliga A Rhein-Erft:

  1. Dominik Leone (RG Wesseling): 16 Tore und vier Torvorlagen in 11 Spielen
  2. Luca Stumpf (TSV Weiss): 11 Tore und drei Torvorlagen in zehn Spielen
  3. Lovre Hrgota (SV Rheidt): zehn Tore und sieben Torvorlagen in 11 Spielen
  4. Leon Wieland (Bedburger BV): zehn Tore und zwei Torvorlagen in 11 Spielen
  5. Robin Semrau (Bedburger BV): zehn Tore und eine Torvorlage in neun Spielen

Kreisliga A Sieg:

  1. Michael Fischer (TuS Winterscheid): zehn Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
  2. Sinan Nadaroglu (Inter Troisdorf): neun Tore und sieben Torvorlagen in 11 Spielen
  3. Dardan Delijaj (FC Kosova): neun Tore und fünf Torvorlagen in 11 Spielen
  4. Besmir Simnica (Fortuna Müllekoven): neun Tore und vier Torvorlagen in zehn Spielen
  5. Bujar Delijaj (FC Kosova): acht Tore und sechs Torvrolagen in zehn Spielen

Die Torjäger der A-Ligen zeigen sich in bestechender Form. Leone führt das Feld an, doch die Konkurrenz ist stark – ein spannender Kampf um die Spitze ist garantiert.

