„Treffpunkt aller Fußballer“: Vatanspor freut sich auf „Freunde und Kameraden“ beim FT-Hallenmasters Vatanspor schätzt sich nicht so stark ein wie in der Vergangenheit

Vatanspor Freising freut sich auf die Derbys in der Vorrunde des FT-Hallenmasters. Zu den Turnierfavoriten zählt sich der Kreisklassist jedoch nicht.

„Dieses Turnier ist einfach ein Treffpunkt aller Fußballer“, begründet Abteilungsleiter Muhammet Esen die Zusage der Vatanspor-Kicker. „Man kennt die anderen Vereine – und es ist dann immer schön, sich rund um die Partien wieder zu sehen.“ Auch bei den Spielern sei die Vorfreude auf den Wettbewerb groß. „Viele haben in den gegnerischen Mannschaften Freunde und Kameraden“, so der Spartenchef weiter. Deshalb wollen sich die Vatanspor-Männer das Klassentreffen der Landkreis-Kicker nicht entgehen lassen. Für den türkischen Klub wartet dabei eine Vorrunde mit Derby-Charakter, geht’s doch gegen fast alle anderen Domstadt-Teams: den gastgebenden SE Freising, den BC Attaching und den SV Vötting. Ein weiterer Gruppengegner ist der TSV Allershausen.

Freising – Am Wochenende rollt der Ball endlich wieder beim Hallenmasters des SE Freising in der Sporthalle der Luitpoldanlage, das der Verein gemeinsam mit der Heimatzeitung ausrichtet. Nicht verpassen wollen das renommierte Turnier die Fußballer von Vatanspor Freising, die jahrelang quasi in der „Luipe“ ihre Heimat und ihr Klubheim hatten.

Sowieso steht bei Vatanspor aber der Spaß im Vordergrund und nicht der sportliche Ehrgeiz. Denn mal wieder gab’s beim Kreisklassisten einen sportlichen Umbruch. „Wir haben eine neue, junge Mannschaft“, sagt Esen, „die muss sich erst finden“. Deswegen hat der Abteilungsleiter keine überzogenen Erwartungen an sein Team und beschwichtigt gleich: „Wir werden eher nicht das Niveau der vergangenen Jahre haben.“

Dennoch: In der Halle kicken die Vatanspor-Akteure gerne. Anders als die Konkurrenz, haben die Türken nicht nur für ein Turnier zugesagt, sondern möchten sich in der Halle warmspielen. „Bei den Turnieren, bei denen wir in den vergangenen Jahren bereits dabei waren, haben wir wieder zugesagt“, erklärt Muhammet Esen. Für das FT-Hallenmasters wollen die Gäste indes keinen Favoriten ausmachen. Das liege zum einen daran, dass man erst schauen müsse, welche Spieler bei den einzelnen Teams dabei seien. „Zum anderen nehmen gerade die älteren Spieler aufgrund von Knieproblemen den Hallenfußball nicht so ernst.“

