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Ligabericht
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Trefferflut bei Münchholzhausen/Dutenhofen gegen Medenbach
Teaser KOL WEST: +++ Kreisoberliga West liefern sich „Mü/Du“ und der SSV einen torreiches Duell. Die Gastgeber drehen in der Schlussphase den Spieß noch um +++