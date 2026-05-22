 2026-05-15T09:36:57.455Z

Ligabericht

Trefferflut bei Münchholzhausen/Dutenhofen gegen Medenbach

Teaser KOL WEST: +++ Kreisoberliga West liefern sich „Mü/Du“ und der SSV einen torreiches Duell. Die Gastgeber drehen in der Schlussphase den Spieß noch um +++

von Redaktion · Heute, 11:15 Uhr · 0 Leser
Jubelt mit dem SC Münchholzhausen/Dutenhofen über einen 5:4-Erfolg gegen den SSV Medenbach: Markus Schreiber. (Archivbild) © Isabel Althof
Jubelt mit dem SC Münchholzhausen/Dutenhofen über einen 5:4-Erfolg gegen den SSV Medenbach: Markus Schreiber. (Archivbild) © Isabel Althof

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KOL West
Münchholzh/Dutenh.
Medenbach

Wetzlar. Der SC Münchholzhausen/Dutenhofen hat den SSV Medenbach in einer vorgezogenen Partie des letzten Spieltags der Fußball-Kreisoberliga West mit 5:4 (1:3) besiegt.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.