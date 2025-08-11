Trefferflut am 2. Spieltag – Neuenkirchen, Dinklage und Bakum glänzen

– Foto: Nicole Seidl

Der 2. Spieltag der Kreisliga Vechta hatte es in sich: Tore fielen wie am Fließband, und vor allem in Neuenkirchen wurde den Zuschauern ein wahres Fußball-Feuerwerk geboten.

Dinklage mit Auswärtsshow in Oythe

Spieltext VfL Oythe II - TV Dinklage II TV Dinklage II erwischte beim VfL Oythe II einen Traumstart in die Partie. Bein traf gleich dreimal (21., 25., 43.) vor der Pause und legte damit den Grundstein für einen klaren 6:0-Erfolg. Brune (55.), Fangmann (65.) und Bahlmann (76.) sorgten in der zweiten Hälfte für die restlichen Treffer.

Bakum überrollt Vechta-Reserve

Spieltext SC SW Bakum - SFN Vechta II Auch SC SW Bakum zeigte sich in Torlaune. Stuntebeck brachte sein Team schon nach 60 Sekunden in Führung, Warnking legte nur eine Minute später nach. Dammann (12.), Ismail (68.) und Imholte (71.) machten den deutlichen 5:0-Sieg perfekt. Brockdorf II mit wichtigem Heimsieg

Spieltext Brockdorf II - GW Mühlen II Lange blieb es im Duell der Reserven zwischen GW Brockdorf II und GW Mühlen II torlos, ehe Buß direkt nach Wiederanpfiff traf (46.). Holthaus erhöhte in der 74. Minute und sicherte seiner Mannschaft so den ersten Saisonsieg. Torfestival in Neuenkirchen

Spieltext TuS Neuenki. - Asyaspor Ve. TuS Neuenkirchen lag gegen Asyaspor Vechta zunächst zurück, drehte aber die Partie noch vor der Pause in ein 3:1. Nach dem 3:2-Anschluss brach Asyaspors Abwehr komplett auseinander. Yildiz (vier Tore), Wellbrock, Middendorf und Meiners (Doppelpack) machten den 9:2-Heimsieg perfekt. Bitter für Neuenkirchen: Mikulskij sah in der 73. Minute Rot wegen Tätlichkeit. Varenesch bleibt zuhause stark Gestern, 15:00 Uhr 1. FC Varenesch 1972 Varenesch SV Blau Weiß Lüsche BW Lüsche 4 1 Abpfiff Spieltext Varenesch - BW Lüsche Der 1. FC Varenesch führte gegen BW Lüsche schon zur Pause klar mit 3:0. Meyer verkürzte für die Gäste (71.), ehe ein Eigentor in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand brachte. Kroge-Ehrendorf siegt gegen Damme

Spieltext Kroge-Ehren. - RW Damme II Deux und Kreinest sorgten früh für eine 2:0-Führung, Krebeck verkürzte für RW Damme II. Doch Schnieders und Kolbeck stellten den 4:1-Erfolg für Kroge-Ehrendorf sicher. Niepel schießt Vörden zum Sieg