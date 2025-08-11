 2025-08-11T11:59:41.423Z

Ligabericht
– Foto: Nicole Seidl

Trefferflut am 2. Spieltag – Neuenkirchen, Dinklage und Bakum glänzen

Verlinkte Inhalte

Kreisliga
BZL Weser-Ems St. 4
TV Dinklage II
VfL Oythe II
RW Damme II

Der 2. Spieltag der Kreisliga Vechta hatte es in sich: Tore fielen wie am Fließband, und vor allem in Neuenkirchen wurde den Zuschauern ein wahres Fußball-Feuerwerk geboten.

Dinklage mit Auswärtsshow in Oythe

Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr
VfL Oythe
VfL OytheVfL Oythe II
TV Dinklage
TV DinklageTV Dinklage II
0
6
Abpfiff
Spieltext VfL Oythe II - TV Dinklage II

TV Dinklage II erwischte beim VfL Oythe II einen Traumstart in die Partie. Bein traf gleich dreimal (21., 25., 43.) vor der Pause und legte damit den Grundstein für einen klaren 6:0-Erfolg. Brune (55.), Fangmann (65.) und Bahlmann (76.) sorgten in der zweiten Hälfte für die restlichen Treffer.

Bakum überrollt Vechta-Reserve

Fr., 08.08.2025, 19:30 Uhr
SC SW Bakum
SC SW BakumSC SW Bakum
SC SF Niedersachsen Vechta
SC SF Niedersachsen VechtaSFN Vechta II
5
0
Abpfiff
Spieltext SC SW Bakum - SFN Vechta II

Auch SC SW Bakum zeigte sich in Torlaune. Stuntebeck brachte sein Team schon nach 60 Sekunden in Führung, Warnking legte nur eine Minute später nach. Dammann (12.), Ismail (68.) und Imholte (71.) machten den deutlichen 5:0-Sieg perfekt.

Brockdorf II mit wichtigem Heimsieg

Gestern, 13:00 Uhr
SV Grün-Weiß Brockdorf
SV Grün-Weiß BrockdorfBrockdorf II
SV Grün-Weiß Mühlen
SV Grün-Weiß MühlenGW Mühlen II
2
0
Abpfiff
Spieltext Brockdorf II - GW Mühlen II

Lange blieb es im Duell der Reserven zwischen GW Brockdorf II und GW Mühlen II torlos, ehe Buß direkt nach Wiederanpfiff traf (46.). Holthaus erhöhte in der 74. Minute und sicherte seiner Mannschaft so den ersten Saisonsieg.

Torfestival in Neuenkirchen

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Neuenkirchen
TuS NeuenkirchenTuS Neuenki.
SV Asyaspor Vechta
SV Asyaspor VechtaAsyaspor Ve.
9
2
Abpfiff
Spieltext TuS Neuenki. - Asyaspor Ve.

TuS Neuenkirchen lag gegen Asyaspor Vechta zunächst zurück, drehte aber die Partie noch vor der Pause in ein 3:1. Nach dem 3:2-Anschluss brach Asyaspors Abwehr komplett auseinander. Yildiz (vier Tore), Wellbrock, Middendorf und Meiners (Doppelpack) machten den 9:2-Heimsieg perfekt. Bitter für Neuenkirchen: Mikulskij sah in der 73. Minute Rot wegen Tätlichkeit.

Varenesch bleibt zuhause stark

Gestern, 15:00 Uhr
1. FC Varenesch 1972
1. FC Varenesch 1972Varenesch
SV Blau Weiß Lüsche
SV Blau Weiß LüscheBW Lüsche
4
1
Abpfiff
Spieltext Varenesch - BW Lüsche

Der 1. FC Varenesch führte gegen BW Lüsche schon zur Pause klar mit 3:0. Meyer verkürzte für die Gäste (71.), ehe ein Eigentor in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand brachte.

Kroge-Ehrendorf siegt gegen Damme

Gestern, 15:00 Uhr
SV Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf 1947
SV Schwarz-Weiß Kroge-Ehrendorf 1947Kroge-Ehren.
RW Damme
RW DammeRW Damme II
4
1
Abpfiff
Spieltext Kroge-Ehren. - RW Damme II

Deux und Kreinest sorgten früh für eine 2:0-Führung, Krebeck verkürzte für RW Damme II. Doch Schnieders und Kolbeck stellten den 4:1-Erfolg für Kroge-Ehrendorf sicher.

Niepel schießt Vörden zum Sieg

Gestern, 15:00 Uhr
BS Vörden
BS VördenBS Vörden
SV Holdorf
SV HoldorfSV Holdorf II
3
0
Abpfiff
Spieltext BS Vörden - SV Holdorf II

BS Vörden gewann sein Heimspiel gegen SV Holdorf II mit 3:0 – alle Treffer erzielte Niepel (40., 44., 63.).

Aufrufe: 011.8.2025, 17:30 Uhr
Simon HarantAutor