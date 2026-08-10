Treffer und Assist: Joker Conor Noß überzeugt beim MSV Duisburg

Somit steht ein Start nach Maß, ein kontrollierter 3:0-Sieg. Doch die Duisburger werden schon kommende Woche in Verl eine Schippe drauflegen müssen. Denn zur Wahrheit gehört eben auch, dass die meisten Torchancen aus Standards, Kontern oder hohen Ballgewinnen resultierten. Das ist zwar durchaus eine Qualität, doch die gewünschte spielerische Entwicklung der Mannschaft war nur stellenweise zu sehen.

Es gab sehenswerte Spielzüge wie in der 31. Minute, als Simon Symalla eine schöne Kombination mit sich, Jakob Bookjans und Christian Viet abschloss, aber etwas zu hoch zielte. Gleichzeitig aber auch einige Abschnitte mit vielen langen Bällen und wenig Einfallsreichtum. „Die ersten 15 Minuten haben wir es gut gemacht, danach hatten wir eine Phase, wo wir mehr lange Bälle gespielt haben. Den Grund weiß ich nicht genau, Sicherheit wird eine Rolle gespielt haben“, erklärte Innenverteidiger Ben Schlicke: „Wir werden es in dieser Saison verbessern, es ist nicht das Ende der Entwicklung.“