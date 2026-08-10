Treffer und Assist: Joker Conor Noß überzeugt beim MSV Duisburg

Da ging der Trainer aus dem Sattel: Nachdem Conor Noß das 3:0 für den MSV Duisburg gegen den SV Meppen erzielt hatte, lief auch Dietmar Hirsch zum Torschützen, um zu gratulieren. Vor dem Spiel hatte der Coach Noß noch als Positiv-Beispiel der Vorsaison genannt für jemanden, der sich als Joker so gut gemacht habe, dass er sich in die Startelf spielte. Nun kam Noß erneut von der Bank – und bereitete neben seinem eigenen Treffer auch noch das 2:0 vor.
Der ehemalige irische U21-Nationalspieler dient also auch als Vorbild für alle Sommer-Zugänge, die gegen Meppen zunächst draußen saßen. Es seien viele „Fifty-Fifty-Entscheidungen“ gewesen, sagte Hirsch hinterher. Noß hätte genauso auch beginnen können wie einige der neuen Spieler. „Wir haben jetzt nicht bewusst geguckt, dass wir alle Neuzugänge draußen lassen“, meinte Hirsch, „sondern wir haben uns für diese Spieler entschieden. Wir haben dann ja auch Neuzugänge reingebracht. Und ich glaube, man hat schon gesehen, welche Qualität sie haben. Es wird sich mit Sicherheit in den nächsten Spielen auch so ergeben, dass mal Neuzugänge anfangen.“
Doch die Startelf gegen Meppen hatte es ja erst einmal richtig gut gemacht: Es gelang ein guter Start mit dem frühen Tor von Lex-Tyger Lobinger. Danach blieben mehrere Chancen auf das zweite Tor ungenutzt und Meppen kam besser ins Spiel. Etwa ab der 30. Minute seien die Abstände im Team zu groß gewesen, monierte Hirsch: „Wir standen hoch mit der vorderen Reihe, die Abwehrreihe oder das defensive Mittelfeld hat nicht nachgeschoben. Dann waren halt im zentralen Mittelfeld Räume, die Meppen genutzt hat.“
Doch die Gäste waren an diesem Tag zu harmlos, um wirklich etwas draus zu machen. „Wir haben selbst in den Momenten, wo wir mal um die Box unterwegs waren, schlechte Entscheidungen getroffen“, ärgerte sich Meppens Trainer Lucas Beniermann. Doch die Räume waren zweifellos da, um gefährliche Bälle vors Tor zu bringen, daran muss der MSV in den nächsten Spielen arbeiten.
Anfang des zweiten Durchgangs war Meppen eine Zeit lang stärker, ehe Hirsch in der 59. Minute die komplette offensive Dreierreihe hinter Stürmer Lobinger auswechselte. Dabei kam auch Noß ins Spiel, der Ben Schlicke gleich zwei Ecken auf den Kopf servierte – und die zweite war drin. Ein wichtiges Tor zum rechten Zeitpunkt. Danach kam Meppen nicht mehr zurück.
Somit steht ein Start nach Maß, ein kontrollierter 3:0-Sieg. Doch die Duisburger werden schon kommende Woche in Verl eine Schippe drauflegen müssen. Denn zur Wahrheit gehört eben auch, dass die meisten Torchancen aus Standards, Kontern oder hohen Ballgewinnen resultierten. Das ist zwar durchaus eine Qualität, doch die gewünschte spielerische Entwicklung der Mannschaft war nur stellenweise zu sehen.
Es gab sehenswerte Spielzüge wie in der 31. Minute, als Simon Symalla eine schöne Kombination mit sich, Jakob Bookjans und Christian Viet abschloss, aber etwas zu hoch zielte. Gleichzeitig aber auch einige Abschnitte mit vielen langen Bällen und wenig Einfallsreichtum. „Die ersten 15 Minuten haben wir es gut gemacht, danach hatten wir eine Phase, wo wir mehr lange Bälle gespielt haben. Den Grund weiß ich nicht genau, Sicherheit wird eine Rolle gespielt haben“, erklärte Innenverteidiger Ben Schlicke: „Wir werden es in dieser Saison verbessern, es ist nicht das Ende der Entwicklung.“