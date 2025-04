Treffer in Nachspielzeit: "Das Tor kurz vor Ende war nicht unverdient"

Die Wolfsburger, die als Tabellenneunter angereist waren, fanden deutlich besser in die Partie. Bereits in der 17. Minute brachte Gabriel-Armando Schettinho die Gäste verdient in Führung. „Wir waren in der ersten Halbzeit klar spielbestimmend und sind auch verdient 1:0 in Führung gegangen“, so Gutsche. Lupo kontrollierte das Geschehen weitgehend, während der HSV Hankensbüttel offensiv kaum Akzente setzen konnte.

Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel jedoch. Die Gastgeber, aktuell Tabellenzehnter mit 23 Punkten, kamen mit deutlich mehr Entschlossenheit aus der Kabine. Zwar blieb Lupo lange defensiv stabil, doch der Druck nahm spürbar zu. Gutsche zeigte sich selbstkritisch: „Zweite Halbzeit haben wir den Druck der ersten Halbzeit überhaupt nicht mehr auf den Platz bekommen und dadurch den Gegner stärker gemacht.“

In der 90. Minute wurde der Aufwand der Hausherren schließlich belohnt: Bjarne Asmus traf zum viel umjubelten Ausgleich für die Mannschaft von Trainer Dirk Asmus. Der Punktgewinn war verdient, wie auch Gutsche bestätigte: „Jede Mannschaft hatte ihre gute Halbzeit – deshalb ist es insgesamt ein gerechtes Unentschieden.“

Für Lupo Martini II bleibt der Blick vorerst auf das gesicherte Mittelfeld gerichtet. Der HSV Hankensbüttel sammelt einen wichtigen Zähler im Kampf um den Klassenerhalt und ist damit weiter Anführer der unteren Tabellengruppe.

HSV Hankensbüttel – USI Lupo Martini Wolfsburg II 1:1

HSV Hankensbüttel: Simon Kamke, Bjarne Asmus, Jannis Hardel (65. Jari Lilje), Falk Cohrs, Mattis Wiemer, MArvin Meyer, Ali Jfeily, Rufus Chefu (46. Matthias Reinecke), Nils Dammann (84. Andre Jacob), Jarle Lennard Schenk, Gordan Ernst - Trainer: Dirk Asmus

USI Lupo Martini Wolfsburg II: Antonio Dustin Scalogna, Marvin Thiel, Marco Barberi-Gambonello (90. Robert Schäfer), Arian Ademi, Vincenzo Catapano, Ivan Olverio (94. Fabrizio Alaimo), Gabriel-Armando Schettinho, Mohammed Sabri (63. Gianluca Calogero Volanti), Eros Pizzone (76. Vincenzo Albanese), Bosse Bente, Davide de Gaetani (63. Rudi Sanhudo Wojtowicz) - Trainer: Ante Rezic - Trainer: Lennart Gutsche

Schiedsrichter: Daniel Shamoian

Tore: 0:1 Gabriel-Armando Schettinho (17.), 1:1 Bjarne Asmus (90.)