 2026-08-13T12:20:01.944Z

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Treffer in jedem Spiel: Ex-Löwe Volland mit starker Quote

Ex-Nationalspieler in der Bezirksliga

von Sarah Georgi · Heute, 14:04 Uhr · 0 Leser
Kevin Volland schnürt nach seinem Karriereende wieder seine Schuhe für den FC Thalhofen.
Kevin Volland schnürt nach seinem Karriereende wieder seine Schuhe für den FC Thalhofen. – Foto: Karl-Josef Hildenbrand

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Nach seiner Rückkehr zum FC Thalhofen hat für Volland die Bezirksliga-Saison gestartet. Drei Tore hat der ehemalige 1860-Spieler in dieser schon erzielt.

Tor, Tor, Tor! So könnte man die bisherige Bezirksliga-Bilanz von Kevin Volland beim FC Thalhofen beschreiben. Ende Juli startete der Allgäuer mit seinem Team in die Liga. Die Partie gegen den Landesliga-Absteiger SSV Niedersonthofen konnte der FC Thalhofen mit 3:0 für sich entscheiden. In der elften Minute klingelte es schon im Tor der Gegner, Volland ist der Name des Torschützen.

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Doch für den Führungstreffer war nicht Kevin Volland verantwortlich, sondern sein Bruder Robin. Der Ex-Löwe traf dann kurz vor der Halbzeit (43.) und baute damit die durch seinen Bruder erzielte Führung aus.

Volland und der FC Thalhofen holten bisher nur einen Sieg

In der darauffolgenden Partie gegen den SV Egg/Günz traf Kevin Volland erneut kurz vor dem Halbzeitpfiff zum zwischenzeitlichen Ausgleich (45.+1). Das Spiel verloren die Volland-Brüder mit ihrem Team jedoch knapp. 3:4 lautete am Ende das Ergebnis.

Sein drittes Tor in der noch jungen Bezirksliga-Saison gelang dem ehemaligen Spieler des TSV 1860 München dann gegen den SV Mering, den Klub von Löwen-Legende Sascha Mölders. Der Kult-Stürmer war jedoch nicht Teil der Partie. Er coacht seit dieser Saison erneut die zweite Mannschaft und kam in der Vergangenheit ebenfalls hauptsächlich in der Reserve zum Einsatz. Volland war, wie schon in den beiden Ligaspielen zuvor, in der ersten Halbzeit erfolgreich (29.), als er zum 1:1 traf. Die Partie endete mit einem Remis (2:2).

Nach drei Spielen stehen für Volland also schon drei Treffer in der Bezirksliga zu Buche und es dürften noch viele mehr werden. Am Freitagabend geht es für den FC Thalhofen dann zu Hause gegen den VfL Kaufering, den der Verein als einen der Favoriten auf die Meisterschaft sieht.