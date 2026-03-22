Treffer in der Nachspielzeit! Rehburg verspielt erneut klare Führung 3:4 gegen Steimbke – Friedrich: „Haben das Spiel hergeschenkt“ von ck · Heute, 07:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Philipp Reichelt

Der RSV Rehburg hat auch im Heimspiel gegen den SV Brigitta-Elwerath Steimbke eine komfortable Führung aus der Hand gegeben und mit 3:4 verloren. Trotz einer starken ersten Halbzeit und einer 3:1-Führung kassierte die Mannschaft von Trainer Mike Friedrich in der Schlussphase drei Gegentore und steht erneut ohne Punkte da.

Der RSV begann konzentriert und ging in der 23. Minute durch Marek Gilke in Führung. Nur sechs Minuten später erhöhte Kaan Uysal auf 2:0. Zwar verkürzte Luis Bernardo Oetting in der 33. Minute auf 2:1, doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Thore Busse stellte nur zwei Minuten später den alten Abstand wieder her (35.). Mit der 3:1-Führung zur Pause schien Rehburg die Partie im Griff zu haben. Oetting leitet die Wende ein Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel zunehmend. Steimbke wurde aktiver und nutzte die nachlassende Konsequenz in der Rehburger Defensive. Erneut war es Oetting, der in der 71. Minute auf 3:2 verkürzte.

In der 82. Minute folgte der Ausgleich – wiederum durch Oetting, der damit einen Dreierpack schnürte. Der RSV verlor zunehmend die Kontrolle über das Spiel und konnte die Führung nicht mehr verteidigen. Später K.o. in der Nachspielzeit Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, schlug Steimbke in der Nachspielzeit zu. Philip Deeke traf in der 90.+4 Minute zum 4:3 und besiegelte die nächste bittere Niederlage für den RSV.