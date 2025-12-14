Treffer fast von der Mittellinie bringt Union den Sieg

Zum Jahresabschluss in der Fußball-Landesliga holte sich im Spiel der beiden Tabellennachbarn Union Schafhausen bei Raspo Brand mit einem 2:0-Sieg drei weitere Punkte und schließt die Hinrunde damit auf Platz acht ab. Das Match hatte für die Gäste einen absolut positiven Start genommen, denn bereits in der ersten Minute ging Union nach einer Ecke von Elias Halfenberg und Kopfballverlängerung von Luke Schmitz durch Tim Scheuvens mit 1:0 in Front.

Nachdem sich die Brander allmählich von diesem frühen Rückstand erholt hatten, übernahmen sie sehr schnell das Kommando im Spiel und hatten eine hohe Anzahl an guten Torchancen. „Normalerweise hätten wir zur Pause bereits 4:1 führen können, und diese Überlegenheit setzte sich auch nach der Pause fort. Doch heute war der Gast uns in puncto Effizienz deutlich überlegen, und wir hätten wohl noch drei Stunden spielen können, ohne erfolgreich zu sein“, ordnete Raspo-Coach Daniel Formberg die Differenz zwischen Spielverlauf und Ergebnis ein.

Latte und Pfosten und ein guter Gäste-Torwart Niklas Giesen verhinderten einen Brander Treffer. Zu allem Überfluss verschoss Brands Kapitän Albert Korotaev kurz vor Schluss auch noch einen Elfmeter. Die Gäste aus Heinsberg hatten in der 65. Minute durch einem Schuss fast von der Mittellinie das 2:0 erzielt. Elias Halfenberg überwand den weit vor seinem Kasten stehenden Brander Torwart Dominik Hock. „Wir haben sicherlich in einigen Situationen viel Glück gehabt, doch aufgrund unserer guten kämpferischen Leistung kann ich mit dem Sieg gut leben“, resümierte Unions Coach Jörg Halfenberg.

