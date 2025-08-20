Treffen mit Ex-Coach: Bergisch Gladbach träumt von Coup gegen Fortuna

Kevin Kruth (li.) und Andy Habl (2.v.l.) waren mehrere Jahre als Spieler unter Matthias Mink bei Fortuna Köln aktiv. – Foto: Boris Hempel

Wenn der SV Bergisch Gladbach in der ersten Runde des Mittelrheinpokals auf den SC Fortuna Köln trifft, geht es für den Mittelrheinligisten um weit mehr als nur den Einzug in die nächste Runde. Für das Team von Trainer Kevin Kruth (39) und Co-Trainer Andy Habl (41) ist es die Chance, sich mit einem prominenten Gegner zu messen – auch wenn die Rollen klar verteilt scheinen.

„Wir freuen uns riesig. Natürlich sind die Voraussetzungen für uns ein bisschen schlechtere in der Vorbereitung, da die Fortuna schon vier Saisonspiele hatte, dementsprechend schon im Wettbewerbsmodus ist. Wir sind noch in der Vorbereitungsphase, hatten noch keinen richtigen Wettkampf – weder in Meisterschaft oder ein anderes Pokalspiel. Dementsprechend ist die Fortuna, nicht nur als klassenhöheres Team im Vorteil“, sagt Habl. Die Vorbereitung verlief durchwachsen: „Wir hatten leider doch einige Jungs phasenweise im Urlaub, dass wir fast nie komplett waren. Jetzt werden wir annähernd komplett sein, aber das hat sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Vorbereitung gezogen. Das war nicht optimal. Ansonsten lief die Vorbereitung aber ganz gut und die Jungs haben toll mitgezogen in den Trainingseinheiten – haben die echt super gemacht.“

„Fortuna hat schon eine Top-Mannschaft, muss man schon sagen. Für die Regionalliga ist sie schon sehr, sehr gut. Leider haben sie den Ausfall von Najar dazu verkraften, der ein Top-Spieler ist und jetzt wieder einen Kreuzbandriss erlitten hat. Auch an dieser Stelle gute Besserung", so Habl.