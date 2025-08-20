Treffen mit Ex-Coach: Bergisch Gladbach träumt von Coup gegen Fortuna

Wenn der SV Bergisch Gladbach in der ersten Runde des Mittelrheinpokals auf den SC Fortuna Köln trifft, geht es für den Mittelrheinligisten um weit mehr als nur den Einzug in die nächste Runde. Für das Team von Trainer Kevin Kruth (39) und Co-Trainer Andy Habl (41) ist es die Chance, sich mit einem prominenten Gegner zu messen – auch wenn die Rollen klar verteilt scheinen.
„Wir freuen uns riesig. Natürlich sind die Voraussetzungen für uns ein bisschen schlechtere in der Vorbereitung, da die Fortuna schon vier Saisonspiele hatte, dementsprechend schon im Wettbewerbsmodus ist. Wir sind noch in der Vorbereitungsphase, hatten noch keinen richtigen Wettkampf – weder in Meisterschaft oder ein anderes Pokalspiel. Dementsprechend ist die Fortuna, nicht nur als klassenhöheres Team im Vorteil“, sagt Habl.
Die Vorbereitung verlief durchwachsen: „Wir hatten leider doch einige Jungs phasenweise im Urlaub, dass wir fast nie komplett waren. Jetzt werden wir annähernd komplett sein, aber das hat sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch die Vorbereitung gezogen. Das war nicht optimal. Ansonsten lief die Vorbereitung aber ganz gut und die Jungs haben toll mitgezogen in den Trainingseinheiten – haben die echt super gemacht.“
Die Favoritenrolle liegt bei den Gästen aus der Südstadt. Fortuna Köln ist nach vier Spieltagen in der Regionalliga West mit sieben Punkten Fünfter, zuletzt gelang ein deutliches 5:1 gegen RW Oberhausen. Trainer Matthias Mink (58) muss allerdings den langfristigen Ausfall von Offensivmann Suheyel Najar verkraften, der sich erneut schwer verletzt hat. „Fortuna hat schon eine Top-Mannschaft, muss man schon sagen. Für die Regionalliga ist sie schon sehr, sehr gut. Leider haben sie den Ausfall von Najar dazu verkraften, der ein Top-Spieler ist und jetzt wieder einen Kreuzbandriss erlitten hat. Auch an dieser Stelle gute Besserung“, so Habl.
Ein Wiedersehen gibt es für das Trainerduo Kruth/Habl zudem mit Mink: „Kevin und mir ist Matthias Mink bekannt, war selber unser Trainer bei Fortuna. Da freuen wir uns natürlich drauf, gegen ihn antreten zu können.“
Trotz aller Unterschiede glaubt Habl an die Pokalgesetze: „Natürlich hoffen wir auf eine Überraschung. Die Jungs werden sich gut vorbereiten und sind auch gut vorbereitet. Wir geben unser Bestes und werfen alles in die Waagschale – dann schauen wir mal, was am Ende da rausspringt.“
Der Respekt ist da, die Vorfreude auch: „Ich persönlich freue mich sehr auf das Spiel, genau wie Kevin auch. Ausrechnen werden wir uns erstmal nichts, wir sind das klassentiefere Team. Aber der Pokal hat seine eigenen Regeln und ist auch immer für eine Überraschung gut. Und vielleicht sind wir mal an der Reihe, für eine Überraschung zu sorgen.“
Alles ist angerichtet für ein echtes Pokalhighlight – mit Fortuna Köln als Favorit, aber auch mit einem Gastgeber, der den Traum vom großen Coup lebt.