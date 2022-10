Treffen der Formstärksten Verbandsliga +++ Zuzenhausen empfängt Mühlhausen +++ Eppingen will gegen Heddesheim den Anschluss ans Verfolgerfeld halten

Auf dieses Spiel hat die Liga gewartet. Der FC Zuzenhausen und der 1.Mühlhausen befinden sich bestechender Form, sie haben jeweils 24 von 27 möglichen Punkten geholt und stehen beide im Halbfinale des badischen Pokals. Es könnte also kaum besser laufen, das Selbstvertrauen ist hüben wie drüben extrem groß. Am Samstag kommt es zum mit Spannung erwarteten Duell der beiden Klubs im Zuzenhausener Häuselgrundweg. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Tabellarisch nicht weit, aber schon mit etlichen Punkten dahinter folgt der VfB Eppingen auf Rang acht. Die Fachwerkstädter bekommen es zeitgleich mit dem FV Fortuna Heddesheim zu tun. Eine reizvolle Aufgabe, in der sich der Schweinfurt-Elf die Chance bietet, den Anschluss zum oberen Tabellendrittel herzustellen. Bei einer Niederlage muss der VfB mittelfristig den Blick nach unten richten.

Es war tatsächlich schon der vierte Sieg in Serie mit einem Tor Vorsprung. "Wenn am Ende solcher Zitterpartien drei Punkte herausspringen, können wir auch zukünftig damit leben", schmunzelt Groß. Zusammen mit seinem Trainerkollegen Steffen Schieck hat er frühzeitig nach dem Neckarauer Gastspiel das kommende Spitzenspiel in den Fokus genommen. Zuhause gegen Mühlhausen müssen die Zuzenhausener eine Schippe drauflegen. "Das wird eine Partie auf des Messers Schneide, die mit einer einzigen gelungenen Aktion entschieden werden kann", ahnt der 36-Jährige eine bis zum Schlusspfiff umkämpfte Begegnung voraus.

Es muss nicht immer Spektakel sein, der FC kann es auch minimalistisch, wie der 1:0-Sieg beim Aufsteiger VfL Neckarau beweist. Auf dem Kunstrasen des Mannheimer Stadtteils hatten die Grün-Weißen am vergangenen Sonntag große spielerische Vorteile, sie verpassten es aber mehrmals die Vorentscheidung in Form eines zweiten Tores herbeizuführen. "Deshalb mussten wir bis zum Schluss zittern und konnten uns bei unserem Torhüter Timo Mistele bedanken, dass wir das 1:0 über die Zeit brachten", sagt FC-Trainer Marcel Groß. Der Keeper hielt einmal sensationell, einige weitere Male fehlerlos und unterstrich damit eindrucksvoll, dass auch mal ein Tor für einen Dreier reichen kann.

VfB Eppingen

Auf 35 Minuten beschränkt sich das positive Fazit von Oliver Späth mit Bezug zur 1:3-Niederlage, die es in Mühlhausen setzte. "Solange haben es die Jungs richtig gut umgesetzt und zum Glück sind wir dann immer noch mit einer Führung in die Kabine", sagt der Sportliche Leiter. Dort wurde auf die stärker aufkommenden Mühlhausener hingewiesen, doch die Mannschaft konnte im zweiten Abschnitt nichts von dem umsetzen, was sie sich vorgenommen hat.

"So etwas darf nicht passierten", ärgert sich Späth und verlangt, "das aus diesen 35 Minuten 95, und wenn es sein muss noch mehr, werden müssen. Nur wenn wir das hinbekommen, wird es gegen Heddesheim ein tolles Spiel. Wenn nicht, dann verlierst du wieder." In seine Kritik bezieht er bewusst auch diejenigen mit ein, die nicht zur ersten Elf gehören: "Die, die von der Bank kommen, sollen dem Trainer unter der Woche zeigen, dass sie wollen. Mit Schmollen ist keinem geholfen."

Klare Worte vom Sportlichen Leiter. Verständlich, wenn man bedenkt, dass die Eppinger mit Mühlhausen eine der uneingeschränkten Top-Mannschaften über eine halbe Stunde lang komplett im Griff hatten. Das Potenzial ist, nur muss es öfters abgerufen werden.

Ein großes Thema in diesem Rahmen ist die Defensive – noch wartet der VfB auf sein ersten Zu-Null-Spiel. "Wenn Stürmer wie beim 1:1 in Mühlhausen frei zum Abschluss kommen frage ich mich, was willst du da machen? Da müssen wir uns eben vehementer reinwerfen, um so etwas zu verhindern", führt Späth weiter aus. Kadertechnisch ist leichte Besserung in Sicht. Marc Zengerle kommt zurück, vielleicht reicht es sogar bei Florian Kradija für einem Einsatz. Noch nicht wieder fit ist Valerij Felk.