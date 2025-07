„Treffen auf junges und talentiertes Team" – SBR startet in die Saison

Nach einer überschaubaren Vorbereitung wartet direkt der erste echte Gradmesser auf die Grün-Weißen. Zorneding spielte in der vergangenen Saison lange Zeit gegen den Abstieg, konnte durch drei Siege im Schlussspurt aber die Klasse halten. Im Sommer legte der TSV ordentlich auf dem Transfermarkt nach und strebt eine sorgenfreie Saison an.

Rosenheim – Der Sportbund Rosenheim ist zurück in der Bezirksliga! Nachdem der SBR in der vergangenen Saison als Meister aus der Kreisliga aufstieg, startet nun die Mission Klassenerhalt in der Bezirksliga. Am Samstag um 14 Uhr wird die Mannschaft von Patrick Zimpfer zum Auftakt den TSV Zorneding im Josef-März-Stadion empfangen.

Besonders im Auge behalten müssen die Rosenheimer Zornedings Angreifer Maximilian Hotz. In der vergangenen Saison erzielte der Flügelstürmer 14 Saisontreffer und war maßgeblich am Klassenerhalt des TSV Zorneding beteiligt. Neben Hotz stach außerdem Paul Schweighardt offensiv heraus. Schweighardt erzielte neun Tore in der letzten Bezirksliga-Saison.

An der Pürstlingstraße überwiegt die Vorfreude auf den Saisonstart. Nach der starken Saison in der Kreisliga warten nun wieder andere Kaliber auf den SBR. Zimpfer kann am ersten Spieltag fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Torjäger Sanel Sehric, Felix Heimes (beide Urlaub) sowie Luis Berkermann und Benni Mittermayer (beide verletzt) fehlen aktuell beim Sportbund.

Nach schwieriger Vorbereitung: Sportbund will gegen Zorneding punkten

Für die junge Mannschaft, die aber größtenteils bereits Bezirksliga-Erfahrung hat, wartet eine schwierige Saison – angefangen mit dem Heimspiel gegen den TSV Zorneding. Die Rosenheimer spielten eine durchwachsene Vorbereitung. Gegen Landesligist Kastl und Bezirksligist Planegg setzte es jeweils eine 0:3-Niederlage. Außerdem verlor man – mit einigen Ausfällen geplagt – gegen Kreisligist Münsing. Die unterklassigen Mannschaften aus Schechen und Amerang konnten dagegen klar besiegt werden.

Dass die Vorbereitung egal ist, sobald die Saison beginnt, weiß aber auch die Mannschaft um Kapitän Marco Oberberger. Sobald am Samstag um 14 Uhr der Ball rollt, geht es um Punkte – dann muss der Sportbund da sein. Die Vorfreude auf die Bezirksliga-Rückkehr ist im gesamten Verein groß.

Sportbund-Trainer Patrick Zimpfer warnte vor dem Spiel vor einem guten Gegner: „Wir treffen auf ein junges und talentiertes Team. Wir haben sehr viel Respekt vor der Mannschaft, die sehr viel spielerisch lösen wird“, so Zimpfer. Er fügte an: „Wir können selber aber auch nahezu aus dem Vollen schöpfen, deswegen sind wir positiv.“ In der Kreisliga verlor der SBR nur ein Heimspiel – daran soll auch in der Bezirksliga angeknüpft werden. „Wir wollen zu Hause eine Macht sein und die Stellung, die wir in der Kreisliga hatten, untermauern“, sagt der Trainer.

Die Mission Klassenerhalt startet für den Sportbund Rosenheim am Samstag um 14 Uhr im Josef-März-Stadion gegen den TSV Zorneding