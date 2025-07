Wieder am Ball: Burhan Bahadir (l.) kehrt beim in die Startelf des FC Unterföhring zurück. – Foto: Dieter Michalek

Treffen alter Bekannter - Unterföhring hofft in Kirchheim auf die Wende Verlinkte Inhalte Landesliga Südost Kirchheim

Zweites Heimspiel, zweites Nachbarschaftsderby: In der mit Teams aus der Stadt und aus dem Landkreis München gespickten Landesliga Südost empfangen die Fußballer des Kirchheimer SC an diesem Freitag (19.30 Uhr) den FC Unterföhring und wollen sich weiter schadlos halten. Weil die für vergangenen Dienstag vorgesehene Nachholpartie in Traunstein ausgefallen ist, hat die KSC-Elf weiterhin ein Spiel weniger absolviert und peilt nach einem Sieg sowie einem Remis drei Punkte an.