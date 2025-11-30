Trebbin überrollt Lübben – Krieschow besiegt Tabellenführer

– Foto: Roy Fischer

Torfestival in Lübben, ein Spitzenreiter, der strauchelt, und ein kämpferisches Ströbitz, das Seelow stoppt: Der 13. Spieltag der Landesliga Süd brachte ein Wechselbad der Emotionen. Während Guben und Krieschow ihre Ambitionen eindrucksvoll bestätigten, stecken Lübben und Lauchhammer weiter tief im Tabellenkeller.

Der VfB Trebbin feierte beim 9:3 in Lübben einen historischen Auswärtssieg – und Othniel Ronald Kenfack avancierte mit vier Treffern zum überragenden Mann des Spiels. Früh legten die Gäste los: In der 12. Minute eröffnete Kenfack das Torfestival, ehe Paul Göring neun Minuten später per Foulelfmeter auf 2:0 erhöhte. Lübben kämpfte sich durch Alex Noack in der 25. Minute kurz heran, doch Trebbin antwortete. Kenfack traf in der 27. und 41. Minute erneut, Constantin Helf stellte in der 45. Minute auf 5:1. Nach der Pause ließ Trebbin nicht nach: Farouk Ben Mustapha erhöhte in der 57. Minute, Noack verkürzte in der 58. erneut. Doch die Gäste blieben unaufhaltsam. Franck Fonkem Taguedong (72.), Kenfack per Handelfmeter (75.) und erneut Ben Mustapha (76.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Eric Schwarz sorgte mit dem 3:9 in der 86. Minute lediglich für kosmetische Korrektur. ---

Eisenhüttenstadt bleibt in der Erfolgsspur und bezwang Erkner dank einer starken Schlussphase mit 3:0. Nach einer zähen ersten Hälfte brach Martin Mangabo Ongori mit seinem Treffer in der 66. Minute den Bann. Als Erkner aufrückte, nutzte Eisenhüttenstadt die Räume: Ademola Tolani Akinrinmade erhöhte in der 90. Minute, Paul Benjamin Seelisch setzte in der 90.+5 den Schlusspunkt. ---

Das Kellerduell bot Dramatik pur: Wernsdorf siegte in Lauchhammer spät mit 3:2. Nach dem frühen 1:0 durch Gordon Teichert in der 2. Minute antwortete Lauchhammer sofort – Justin Weser traf eine Minute später zum 1:1, Dominik Rucinski drehte in der 28. Minute das Spiel. Doch Wernsdorf ließ nicht locker. Patrick Müller sorgte in der 78. Minute für den Ausgleich, ehe Ferdinand Bremer tief in der Nachspielzeit (90.+6) zum umjubelten 3:2 traf. ---

Ströbitz sorgte für eine Überraschung und besiegte Seelow mit 2:1. Zwar gingen die Gäste durch Piotr Rymar in der 16. Minute in Führung, doch Ströbitz zeigte beeindruckende Moral. Richard Lampel glich in der 64. Minute aus und legte in der 83. Minute mit seinem zweiten Treffer nach. Die Gastgeber verteidigten diesen Vorsprung und stoppten damit Seelows beeindruckende Serie. ---

Guben gewann das Topspiel gegen Hohenleipisch klar mit 4:0. Niclas Straube eröffnete die Partie in der 9. Minute, Janne Laugks legte in der 25. Minute per Foulelfmeter nach. Nach der Pause dominierten die Hausherren weiter: Franz Krüger erhöhte in der 48. Minute, Yahya Ben Nasseur sorgte in der 78. Minute für den Endstand. Guben bleibt damit eng an der Spitzengruppe. ---

Krieschow II gewann das Topspiel in Luckenwalde mit 3:1 und fügte dem Tabellenführer die erste Saisonniederlage zu. Zwar brachte Franz-Johann Steinmeyer Luckenwalde in der 17. Minute in Führung, doch Krieschow drehte das Spiel mit beeindruckender Reife. Janis Kamke glich in der 23. Minute aus. Danach entwickelte sich ein von Taktik und Zweikampf geprägtes Duell, das erst spät entschieden wurde. Jason Schieskow traf in der 75. Minute zum 2:1, Kamke legte in der 83. Minute nach. Der Auswärtssieg bringt Krieschow bis auf vier Punkte an den bisherigen Dominator heran. ---

Großziethen darf wieder jubeln: Mit 3:0 feierte der Aufsteiger seinen ersten Saisonsieg – und Timothy Bäumker war der strahlende Matchwinner. Er traf in der 13. und 25. Minute und legte damit früh den Grundstein. Wildau fand kaum in die Partie, während Großziethen defensiv stabil blieb. Benedikt Jenkins setzte in der 90. Minute den Schlusspunkt und belohnte die Gastgeber für eine starke Leistung. Ein emotionaler Moment für ein Team, das lange vergeblich auf diesen Befreiungsschlag gewartet hatte. ---