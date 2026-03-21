Trebbin nimmt Punkt mit

Der Hohenleipischer Bodo Zeiler köpft die Kugel vor Othniel Kenfak zu Mitspieler Kay Heiner. – Foto: Frank Thiemig

Ohne Sieger endete das VfB-Duell auf dem Hohenleipischer Sportgelände, wobei die Platzherren mit ihrem ersten Saison-Remis natürlich unzufriedener waren als die Gäste, die sich als der erwartet unangenehme Gegner präsentierten. Hohenleipisch ließ insgesamt fast nichts zu, versäumte vor allem aber das zweite Tor nachzulegen. Chancen dafür gab es auch noch in der druckvollen Schlussphase, wo den Einheimischen auch das Spielglück etwas fehlte. Gleichwohl die Trebbiner kaum noch etwas zuzusetzen hatten, war meist ein Gäste-Kicker in der Flugbahn der Hohenleipischer Torschüsse, oder diese waren zu ungenau.

Es brauchte etwas, bis sich die Anfangsnervosität auf beiden Seiten gelegt hatte. Nach der ersten Hohenleipischer Möglichkeit durch Felix Kniesche (13.) brachten die Einheimischen Mitte des ersten Durchgangs etwas Struktur in ihr Spiel, im letzten Abschnitt fehlte aber noch die Präzision. Bestes Beispiel dafür war der Pass auf den gestarteten Florian Vogt, dem der Keeper im Herauslaufen an der Strafraumkante den Ball noch wegfischte (23.) Die Gäste störten den Heim-Spielfluss immer wieder erfolgreich, blieben vor dem Tor mit lediglich einem Torschuss bis zum Pausenpfiff ungefährlich und zeigten in der Defensive die eine oder andere Lücke. Die Platzherren konnten daraus aber lange kein Kapital schlagen und auch ein zentraler Abschluss aus zehn Metern war nicht scharf genug (33.). Ende des ersten Abschnitts gelang der Platz-Elf die Führung, nachdem Felix Kniesche aus zwölf Metern eingesetzt hatte (42.) und beinahe hätte der Ball ein zweites Mal im Trebbiner Netz gezappelt. In der Nachspielzeit vergraben die Platzherren jedoch eine Riesenchance und der Ball ging am leeren Tor knapp vorbei.