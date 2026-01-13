Trautwein zurück nach Twist

Beim SV Germania Twist gibt es Bewegung im Herrenfußball und die Verantwortlichen haben allen Grund zur Zufriedenheit. Mit Matthias Trautwein kehrt zur kommenden Saison ein bekanntes Gesicht an seine alte Wirkungsstätte zurück. Nach vier Jahren beim SV Neuringe läuft der vielseitige Spieler wieder für seinen Heimatverein auf.

Trautwein kommt mit reichlich Rückenwind: Beim SV Neuringe feierte er zwei direkte Aufstiege in Folge und hatte daran maßgeblichen Anteil. Trotz überwiegend defensiver Rolle wusste er immer wieder Akzente nach vorne zu setzen, sowohl als Torschütze als auch als Vorlagengeber. Diese Mischung aus Erfahrung, Spielverständnis und Mentalität soll nun Germania Twist zugutekommen. Vereinsseitig wird die Rückkehr als klare Verstärkung eingeordnet.

Parallel dazu setzt der Verein auf personelle Stabilität. Nahezu der komplette Kader hat seine Zusage für die kommende Spielzeit gegeben, lediglich ein Abgang steht fest. Auch abseits des Platzes bleibt Kontinuität gewahrt: Die bisherigen Betreuer Yannik v. Ommen und Marvin Geersen werden ihre Arbeit in der nächsten Saison fortsetzen.