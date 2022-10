– Foto: Timo Babic

Traurige Talente hadern mit den strengen Regularien Die U-13-Fußballer der TSG Backnang müssen drei hart erkämpfte Punkte am grünen Tisch wieder hergeben, weil ein Einwechselspieler auf dem Spielberichtsbogen fehlt. Ein Brief an den WFV ändert am Urteil nichts.

Für die heutigen Nachwuchskicker klingt es vorsintflutlich – und das ist es auch. Tatsächlich war es im analogen Zeitalter gängige Praxis, den Spielberichtsbogen von Hand auszufüllen. Der Trainer blätterte eine Mappe mit gelben Pässen durch und notierte die Namen und Geburtsdaten der Talente, die ihm am Spieltag zur Verfügung standen, auf dem Formular des Verbands. Mittels Durchschlagpapier wurde automatisch noch so etwas wie eine Kopie erstellt.