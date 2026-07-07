Traurige Gewissheit: Kristian Böhnlein droht Karriereende

Da war noch alles in Ordnung: Kristian Böhnlein (in weiß) zu Beginn des Testspiels gegen den FSV Zwickau beim üblichen Handshake der Kapitäne. Eine gute halbe Stunde später verletzte sich der Routinier schwer. – Foto: Ryan Evans

Es war eigentlich eine eher harmlose Spielsituation - allerdings mit fatalen Folgen. Nach einem Allerweltsfoul geht`s bei Kristian Böhnlein am Freitagabend im Test gegen den FSV Zwickau nicht mehr weiter, der 36-jährige Routinier muss vom Platz geführt werden. Schon zu dem Zeitpunkt war die Befürchtung groß, dass es ihn schlimmer erwischt haben könnte. Nun haben sich nach Informationen der "Main-Post" die bösen Vorahnungen bestätigt: Böhnlein hat sich im linken Fuß die Achillessehne gerissen.

Der Kapitän wird sich daher aller Voraussicht nach einer Operation unterziehen müssen. Ein halbes Jahr wird er mit Sicherheit fehlen, eher länger. Ob er in dieser Saison noch einmal auf dem Platz wird stehen können, ist völlig unklar. Im schlimsten Fall droht ihm das Karriereende.

Der Schock sitzt tief bei den Schnüdeln, die ansonsten in der bisherigen Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen. Der 4:2-Sieg gegen den FSV Zwickau gibt durchaus Anlass zu Optimismus. Zudem sind die Schweinfurter ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt aktiv geworden: Leonard Krasniqi verstärkt die Offensive des 1. FC Schweinfurt 05 für die kommende Regionalliga-Saison. Der 20-Jährige kommt auf Leihbasis vom Drittligisten TSG 1899 Hoffenheim II zu den Grün-Weißen. Der ehemalige U16-Nationalspieler Deutschlands konnte sich in der Zweitvertretung des Bundesligisten noch nicht durchsetzen und will nun eine Liga tiefer Spielpraxis sammeln. "Nach einem schwierigen ersten Herrenjahr waren wir überzeugt, dass wir Leo auf seinem Weg begleiten und entwickeln können", meint FC-Trainer Jan Gernlein und hofft auf einen Qualitätsschub für sein Team. "Wir waren am offensiven Flügel intensiv auf der Suche nach Lösungen für noch mehr Torgefahr und sehen mit ihm den richtigen Griff. Er ist ein toller Junge, der aufgrund seiner Anlagen eine spannende sportliche Qualität mitbringt."

Am Samstag, den 11. Juli, steht für den FC 05 das nächste Testspiel der Sommervorbereitung an. Um 14 Uhr treffen die Schnüdel auf der Jahnkampfbahn in Frankenberg auf den Chemnitzer FC.



