»Traurige Geschichte«: SG Dornach tritt nicht zum Pokal-Halbfinale an Der Kreisklassen-Tabellenführer weilt im Trainingslager und erhebt schwere Vorwürfe gegen den TV Aiglsbach von Thomas Seidl · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Die SG Dornach / Roßbach weil aktuell in Kroatien und kann deshalb ihr Pokal-Halbfinale gegen den TV Aiglsbach nicht austragen – Foto: Charly Becherer

Nach der "Sandplatz-Posse" im Fußballkreis Ost gibt es die nächste negative Meldung bezüglich des Totopokals. Die SG Dornach / Roßbach verzichtet auf die Austragung ihres Halbfinal-Duells gegen den TV Aiglsbach. Somit steht der Bezirksligist kampflos im Finale und tritt am 1. Mai auf den Sieger der Partie TSV Neustadt/Donau gegen den FC Walkertshofen, die am Samstag (Anstoß: 15 Uhr) über die Bühne geht.

Die Fußballer der Spielgemeinschaft weilen seit Donnerstag im Trainingslager in Kroatien und kehren erst am späten Sonntag-Nachmittag zurück. "Wir haben das bereits im Sommer gebucht und nach dem überraschenden Viertelfinal-Sieg gegen den FC Ergolding wussten wir, dass wir an dem ursprünglichen Termin nicht spielen können. Wir haben uns deshalb damals umgehend mit dem TV Aiglsbach in Verbindung gesetzt und eine Reihe von möglichen Ausweichoptionen vorgeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt wäre auch noch ausreichend Zeit gewesen, das Spiel ohne Probleme auf ein Wochenende zu legen. Leider sind unsere Bemühungen ohne Erfolg geblieben. Als wir nicht mehr weitergekommen sind, haben wir Kreisspielleiter Herbert Hasak eingeschaltet, der alles probiert hat, um zu vermitteln. Wir haben sogar in Erwägung gezogen, unser Heimrecht abzugeben und dem Gegner dafür einen Termin vorgeschlagen. Von Seiten des TV Aiglsbach war wenig bis keine Kooperationsbereitschaft vorhanden. Am Donnerstagabend wurde dann von Aiglsbacher Seite unserem Notfallplan - nach unserer Rückkehr am Sonntag um 20 Uhr zu spielen - zugestimmt. In der Woche zuvor wurde das aber noch abgelehnt, so dass wir das jetzt alles organisatorisch nicht mehr hinbekommen - wir sind mit knapp 60 Leuten in Porec - und uns deshalb für einen Nichtantritt entschieden haben. Eine traurige Geschichte, denn für uns als kleinen Verein war der Halbfinaleinzug ein riesengroßer Erfolg und ein entsprechendes Highlight, das wir wohl nie wieder schaffen werden", gibt SG-Sportleiter Stefan Pleintinger zu Protokoll. Eine Sache möchte der Funktionär nicht unerwähnt lassen: "Wir hätten es uns auch leicht machen und unseren Platz einfach für Sonntag sperren können. Diese Option kam aber für uns nicht in Frage, da wir kein Verein sind, der mit solchen Mitteln arbeitet."







Ganz anders schildert Josef Bergermeier, Sportlicher Leiter des TV Aiglsbach, den Sachverhalt: "Dornach hat Vorschläge gemacht, das ist richtig. Allerdings waren das fast ausschließlich Termine unter der Woche. Es kann niemand von uns verlangen, an einem Wochentag eine einfache Fahrtstrecke von über 100 Kilometer zurückzulegen, zumal wir uns sportlich damit geschwächt hätten. Unser Torhüter muss beispielsweise immer bis 19 Uhr arbeiten und wenn wir schon so weit gekommen sind, wollen wir nun auch ins Endspiel. Wir haben einen Heimrechtausch vorgeschlagen. Da kam aber nur ein Vorschlag, der in dem Fall uns nicht gepasst hat. Letztlich kam noch auf dem Tisch, am Sonntag um 20 Uhr zu spielen. Das hätten wir nach Rücksprache mit der Mannschaft sogar akzeptiert, wurde dann aber vom Gegner jetzt doch abgelehnt. Uns fehlende Kooperationsbereitschaft zu unterstellen, ist in keinster Art und Weise zutreffend. Zur Wahrheit gehört außerdem, dass es seit Januar 2025 einen Rahmenterminplan für die Saison 2025/2026 gibt. Es steht also schon sehr lange fest, dass am 14./15. März ein verbindlicher Pokaltermin ist."







Kreisspielleiter Herbert Hasak bedauert das Szenario, das für Negativ-Schlagzeilen sorgt: "Wir haben viele Gespräche geführt und gemeinsam Möglichkeiten ausgelotet, die leider zu keinem positiven Ergebnis geführt haben. Beide Vereine haben für ihre Standpunkte verständliche Argumente aufgeführt. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass letztlich ein Kompromiss gefunden wird. So ist das nämlich eine ganz schlechte Sache."