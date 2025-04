Traumzwölf von Simon Schaich: «Ein Fikic allein ist kein Fikic»

In der 13. Folge unserer Serie «Meine Traumzwölf» stellt Greifensees Co-Trainer Simon Schaich sein persönliches Dream Team zusammen. Der 34-Jährige vereint in seiner Wunsch-Mannschaft verspäteten Ehrgeiz, Identifikationsfiguren, Legenden und Mentalitätsmonster.

Timmy Ley (FC Greifensee): Für mich der beste Zweitliga-Goalie. Was für ein Handball-Goalie auf der Linie, brutal. Ein 1-gegen-1 macht keine Freude gegen ihn.

Patrick Ley (FC Greifensee): Wäre er in jungen Jahren so ehrgeizig gewesen wie jetzt, dann könnte man ihn im Stadion verfolgen, da bin ich mir ganz, ganz sicher.

Rechter Innenverteidiger

Stephen Ammann (Ex-FC Greifensee):

Ehemaliger Captain und Identifikationsfigur des FC Greifensee. Ich habe noch nie einen besseren Kopfballspieler gesehen. Da konntest du einfach den Eckball in die Mitte knallen und er hat ihn dann versenkt.

Rechter Aussenverteidiger

Yves Oehri (Ex-FC Greifensee und Ex-FC Bassersdorf):

Was für eine Legende – auf und neben dem Platz. Schnellkräftig, unglaublich. Es war eine wahre Freude, mit ihm zusammenzuspielen.

Linker Aussenverteidiger

Elia Jenni (Ex-FC Greifensee):

Wir vermissen ihn immer noch schmerzlich beim FC Greifensee. Er musste leider wegen seiner Thrombose aufhören. Nicht nur intelligent auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Ich weiss gar nicht, wie er es so lange mit uns ausgehalten hat 😉

Du hast auch eine Traum-Zwölf, die unbedingt erwähnenswert ist? Schreibe uns an zuerich@fupa.net

Defensives Mittelfeld

Severino Zambelli (Ex-FC Bassersdorf):

Der beste linke Fuss im Regionalfussball – nach mir natürlich 😉 Spass beiseite, er hat den etwas besseren linken Fuss. Mann der stehenden Bälle. Unfassbar gut.

Offensives Mittelfeld

Nino Fikic (Ex-FC Greifensee):

Mit ihm spielte ich zusammen, seit wir fünf Jahre alt waren. Er gehört in meine Traumzwölf, weil wir uns blind verstanden haben und er technisch sehr versiert war. Es hat einfach Spass gemacht, mit ihm zusammenzuspielen.

Linker Flügel

Patrick Schmid (FC Greifensee):

Unglaubliches Tempo. Einfach geil, wenn du den auf dem Flügel hast.

Rechter Flügel

Gino Zambelli (Ex-FC Greifensee):

Was für ein Mentalitätsmonster, pure Kraft, ein unglaublich guter Kicker und wahnsinnig torgefährlich.

Hinter der Spitze

Levin Brunner (FC Greifensee):

Ein aktuelles Beispiel des FC Greifensee. In Pfäffikon konnte man ihn offenbar nicht brauchen, bei uns wurde er zu DEM Topspieler der Liga. Was für ein kreatives Element. Und dann haut er mit dem rechten Fuss auch noch ein paar Standards rein. Wenn du ihn und Severino Zambelli in der Mannschaft hast, dann wird’s für den Gegner extrem gefährlich bei Freistössen im Umkreis von 25 Metern ums Tor.

Sturmspitze

Sasa Fikic (Ex-FC Greifensee):

Ein Fikic allein ist kein Fikic. Nominell spielen wir eigentlich ohne wirklichen Stürmer, aber er ist unglaublich kopfballstark. Ein super Kicker. Es hat immer Spass gemacht, mit ihm zusammenzuspielen.

Trainer

Marco Tanner (Ex-FC Bassersdorf) und Felix Bollmann (FC Greifensee):

Ich glaube, die beiden wären ein geiles Gespann.

