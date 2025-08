Traumzwölf von Sandro Meier: Ein Panzer, ein Magier & «Papi, my Hero»

In der 14. Folge unserer Serie «Meine Traumzwölf» stellt Sandro Meier vom Aufsteiger FC Wald (2. Liga, Gruppe 2) sein persönliches Dream Team zusammen. Der 30-Jährige vereint in seiner Traum-Mannschaft nicht nur die fussballerische Crème de la Crème des Zürcher Oberlands und zwei Familienmitglieder, sondern auch einen ehemaligen Gegenspieler, der ihn jeweils 90 Minuten lang gefoult und provoziert hat.

Bachir Ahmadou Thiam (Ex-FC Wald): Diese Legende gehört definitiv in meine Traumzwölf. Mit stolzen 41 Jahren und dem Aufstieg in die zweite Liga beendete er in diesem Sommer seine Fussballkarriere. Ich habe selten einen technisch so starken Verteidiger gesehen wie ihn. Er war unberechenbar mit seinem linken Fuss und tanzte manchmal die Stürmer des Gegners aus, als wäre er Maradona. Auch neben dem Platz war und ist er eine absolute Legende! 90 Minuten auf dem Platz tanzen, um danach sechs Stunden am Sportplatz zu feiern. EIFACH BÄSCHE!

Innenverteidigung

Andreas Häsler (Trainer FC Gossau):

Ich kenne Häsi als Mitspieler, Gegner und Trainer. Egal wie ich mit ihm zu tun hatte, es war immer Unterhaltung pur! Als Gegner konnte ich ihn nicht leiden! (lacht) 90 Minuten wurde man provoziert. 90 Minuten wurde man gefoult. Mit den Regeln von heute hätte er sicher ein paar Rote Karten mehr gehabt. (lacht) Und doch schafft er es bei mir in die Traumzwölf, weil er gefährliche Spieler aus dem Spiel nehmen konnte. Wer ihn kennt, weiss, wovon ich rede. Eine absolute Oberland-Legende!

Boris Juric (Trainer FC Wald):

Boris kenne ich schon mein ganzes Leben lang. Obwohl wir wenig Altersunterschied haben, war er für mich von klein auf ein grosses Vorbild und ein guter Freund! Fussballerisch und taktisch, würde ich sagen, ist er der beste Innenverteidiger, mit dem ich je gespielt habe! Er macht seine Mitspieler besser. Und wenn mal Not am Mann war im Sturmzentrum, dann spielte er halt da vorne und schoss vier Tore in einem Spiel. Das vergesse ich nie! Fussballerisch einfach top. Das sieht man auch jetzt als Trainer. Wer hätte gedacht, dass er seinen Herzensverein nach 25 Jahren in die 2. Liga führt? Ich wusste und glaubte es!

Rechter Aussenverteidiger

Levin Schoch (FC Wald):

Seit vier Jahren bilden wir zusammen die rechte Flügelzange. Ich habe noch zwei weitere Kandidaten auf dieser Position, aber Levin hat da Platz, weil er noch sehr jung, aber dennoch ein grosses Vorbild für die Kleinen in unserem Verein ist. Der kann kämpfen, der kann laufen, der kann leiden! Eigenschaften wie man sie sich wünscht von einem RV. Er hat aber auch noch etwas Luft nach oben, denn das Tore schiessen gelingt ihm bislang nur im Training. (lacht) Ich bin mir aber sicher, dass in dieser Saison der Moment kommt, in dem Levin Schoch sein erstes Aktiv-Tor erzielen wird! Assist: S. Meier (lacht)

Du hast auch eine Traum-Zwölf, die unbedingt erwähnenswert ist? Schreibe uns an zuerich@fupa.net

Defensives Mittelfeld

Vittorio Ferri (Ex-FC Wetzikon):

Als ich Vitti damals beim FC Wetzikon kennegelernt habe, war ich ein 16-jähriger, dünner Teenager. Er war ein Panzer. Eine absolute Hochleistungsmaschine, die vor nichts und niemandem Angst hatte. Wenn ich heute zurückschaue, glaube ich, dass er in der Saison damals bei Wetzikon keinen einzigen Zweikampf verloren hat. Ein Aufräumer! Ein echter Sechser halt! Legend!

Zentrales Mittelfeld

Stefan Juric (FC Wald):

Unser Capitano gehört einfach in diese Traumzwölf! Er ist damals, glaube ich, ein Jahr vor mir in die Aktiv-Mannschaft gekommen. Als ich ein Jahr später hochgekommen bin, war Stefan schon Captain in der ersten Mannschaft. Das zeigt eben auch, dass er ein führungsstarker Spieler ist. Zudem ist er technisch sehr stark und hat eine Ruhe, wenn er am Ball ist, wie ich es bei niemandem so gesehen habe. Er stellt sich seit Jahren in den Dienst der Mannschaft und stellt sich auch vorne hin, wenn nötig. Ein echter Leader! Ein echter Capitano! Deshalb hat er in meiner Traumzwölf auch das Captain-Bändeli an.

Daniel Meier (FC Wald):

Seit 30 Jahren mein Bruder. Sechs Jahre mein Mitspieler. Die restliche Zeit war er mein Gegner. Ich vergesse nie, als wir beide innerhalb von drei Minuten mit Rot vom Platz mussten. Damals für unseren Vater als Trainer überhaupt nicht lustig. Heute lachen wir zu dritt darüber. Deine Ruhe und Übersicht sind einzigartig. Wenn du den linken Fuss noch benützen würdest beim Fussball spielen, dann hättest du es sehr weit nach oben geschafft. Leider kotzt es dich heute noch an, wenn wir bei den Schussübungen mit Links schiessen müssen. (lacht) Du hast fussballerisch defintiv Platz in meiner Traumzwölf, nicht nur weil du mein Bruder bist! Sondern weil du alter Sack eine Legende im Oberland bist!

Linker Flügel

Christian Tenuzzo (Ex-FC Wetzikon):

Damals mit 16, als ich ihn kennenlernte, schien er ein ganz normaler Fussballspieler zu sein. Beim ersten Mal mit ihm auf dem Platz war dann klar: Ich habe es hier mit einem Magier zu tun! Er zeigte mir damals einen Trick beim Jonglieren, den ich viele Jahre lang einfach nicht auf die Reihe brachte. Heute bin ich derjenige, der die Jungen fragt, ob sie den Trick können. Und alle versuchen's vergebens. Das vergesse ich nie! Und auf dem Platz hatte der ein Tempo drauf, mein Gott! Es kam einem vor, als wäre der weisse Usain Bolt mit einer Zauberkiste da auf dem Flügel. Die legendäre Nummer 12, Torschütze zum Aufstieg mit Wetzikon! UNVERGESSLICH

Rechter Flügel

Edison Syla (FC Weesen):

Für mich der beste Fussballspieler, der jemals im Oberland gekickt hat. Viele kennen Edi als den torgefährlichsten Spieler im Oberland. Ich kenne ihn noch von unserer Jugendzeit, als wir intensive Playstation-Zocker waren. Damals komunizierten wir noch in einer Gruppe über Skype. Auch beim Gamen war er unglaublich talentiert. Ich glaube, egal in welcher Disziplin! Geht es ums Messen, kann Edi immer der Beste sein! Ich finde es sehr schade, dass es nicht zum Profi gereicht hat. Das Zeug dazu hat er in meinen Augen definitiv! Bei uns in Wald scheint viel die Sonne um 10.15 Uhr, falls du noch nicht weisst, wohin nach Weesen. (lacht)

Sturm

Patrik Juric "Pero" (FC Wald):

Dass man, je mehr man trainiert, umso besser wird, scheint logisch. Aber noch nie, seit ich Fussball spiele, habe ich solche Leistungssprünge bei jemandem gesehen wie bei Pero! Seit fünf Jahren, jedes Jahr ein Leistungssprung! Für mich ist er unverzichtbar, weil er immer alles gibt, was er hat. Er will immer mehr! Er würde alles für das Team machen! Wenn es eine Lobeshymne geben würde, wäre sie nach ihm benannt worden. Egal für welchen Trainer: Pero ist ein Geschenk für Trainer und Mitspieler! Deine Energie ist unbezahlbar und deine Schüsse unhaltbar! My favorite Number 9!

Trainer

Urs Meier (Ex-FC Effretikon, -FC Hinwil, -FC Wetzikon, -FC Eschenbach):

Der Trainer in meiner Traumzwölf ist ganz klar mein eigener Vater. Damals, als ich ein kleiner Junge war, hing ich die Trikots von Effretikon, Hinwil und Wetzikon vor den Spielen in der Garderobe auf. Ich war immer mit dabei, egal an welchem Spiel. Fünf Jahre lang durfte ich im Alter von 18 bis 23 selber unter ihm beim FC Eschenbach spielen. Ich sage es heute noch: Das war so eine geile Zeit, die ich niemals im Leben vergessen werde. Egal, wer unter ihm spielte, schwärmt heute noch von seinem Fussballwissen und seiner menschlich bescheidenen Art. Ich hätte nie gedacht, dass ich in Zukunft nochmals in einem so geilen und starken Team spielen werde. Mit dem FC Wald habe ich aber das Privileg, das noch ein zweites Mal zu erleben. Das erste Mal aktiv aufgestiegen bin ich unter meinem Vater und das zweite Mal unter meinem jetzigen Trainer Boris. Beide gaben mir das Gefühl, dass ich ein wichtiger Baustein bin für das Team und das macht mich besser. Ganz klar, Papi. Du bist, sicher nicht nur für mich, ganz klar die Nummer 1! My Hero!

