Traumzwölf von Nicola Salgado: «Lieber mit mir, als gegen mich»

In der zwölften Folge unserer Serie «Meine Traumzwölf» stellt Torhüter Nicola Salgado sein persönliches Dream Team zusammen. Der 25-Jährige, der zuletzt den Kasten von Zürich City und davor denjenigen des FC Regensdorf, des SV Höngg II und von YF Juventus II gehütet hat, studiert zur Zeit in Ungarn und kuriert ein angerissenes Kreuzband aus. In seiner 3-5-2-Aufstellung («Dann kann ich mehr Mittelfeldspieler reinquetschen.») vereint er den Schweizer Bruno Mars, weitsichtige Sprücheklopfer, legendäre Trashtalker, antifussballerisch aussehende Hobbyfischer und Trekkingschuh-tragende Biertester - und kommt damit klammheimlich auf eine Traumvierzehn.

Benjamin Meier (FC Regensdorf): Manche würden sein Aussehen als antifussballerisch bezeichnen, ist aber eigentlich der Lionel Messi aller Verteidiger. Spielt bei Regensdorf für gewöhnlich als Innenverteidiger, interpretiert seine Rolle aber auch gerne mal offensiver. Soll früher im Aargau auf der Aussenbahn Kilometer abgespult haben und auch immer mal für Tore gut gewesen sein. Aber in dem Kanton gilt man ja schnell mal als talentiert. Heute macht der Mann mit ETH-Abschluss die Kilometer dann doch lieber, um Fische in irgendwelchen Flüssen und Seen zu fangen, wofür er sich auch den einen oder anderen Spruch anhören muss.

Ikmet Vrenezi (FC Regensdorf):

Spielt eigentlich lieber als 6er, aber in meiner Elf muss er jetzt wieder mal IV spielen, wie auch bei Regensdorf mehr als ihm lieb ist – sorry, Iki. Man munkelt, er hätte von Vincent Kompany gelernt zu schiessen. Wenn er den Ball richtig trifft, dann rennt man als Torwart lieber davon, wenn einem sein Leben lieb ist. Hält in Regensdorf die Garderobe zusammen und hat die Fähigkeit, jeden Spieler direkt zu integrieren – unfassbar wertvoll für den Verein. Soll sich überlegen, die Dr. Martens auch mal auf dem Platz zu tragen, mit seinen technischen Fähigkeiten macht's dann keinen Unterschied mehr. Gehört zur Marke "lieber mit mir, als gegen mich".

Raphael Brem (pausiert, zuvor SC YF Juventus II):

Einer der vielseitigsten Spieler, die ich je gesehen habe. Kann eigentlich auf jeder Position spielen und macht seinen Job hervorragend. Im Trainingslager derjenige, der die Bierauswahl im Supermarkt durchprobiert. Kauft sich lieber hippe Trekking-Schuhe von Salomon als neue Fussballschuhe. Macht aktuell Pause vom Fussball, könnte aber bei jedem 2.-Liga-Team (und auch höher) anheuern und wäre Stammspieler.

Linker Aussenspieler

Ilario Barizzi (SV Höngg II):

Der N‘Golo Kanté aus Lugano. Was der Typ an Kilometern läuft, ist nicht von dieser Welt. Würde bei einem Yoyo-Test sicher der Beste sein. Hat etwa so viel Ballkontrolle im rechten Fuss, wie andere über ihr Trinkverhalten, dafür ist er schnell wie der Blitz und stolpert den Ball irgendwie in den Strafraum. Einer der wertvollsten Linksfüsser; die sind ja so selten geworden. Neben dem Platz ein guter Typ, trinkt auch gerne mal ein Bierchen, wenn nicht gerade die Lernphase oder ein Ausflug an der ETH ruft – oder er in den Ferien ist.

Rechter Aussenspieler

Ricardo Okouagbe (FC Oetwil-Geroldswil):

Kennt jeden, jeder kennt ihn. Ricthecoach hat in den letzten paar Jahren mehr den Verein gewechselt, als manch anderer seine Unterwäsche. Wer gute Stimmung in der Garderobe und im Gruppenchat will, der muss Rici holen. Immer für Sprüche gut; ihm ist egal, ob jemand 17, 28 oder 45 ist, schlagfertig ist er bei jedem. Ist eigentlich die falsche Position für ihn, ein offensiv unglaublich kreativer Spieler, defensiv etwa so aktiv wie Messi und Ronaldo – kriegt halt einfach nicht zig Millionen fürs Rumstehen an der Mittellinie. Man könnte manchmal meinen, er sei weitsichtig, die Mitspieler in der Nähe sieht er zwischendurch gar nicht. Dafür ist der Seitenwechsel dann perfekt gespielt.

Defensives Mittelfeld

Fabio De Tommasi und Gianluca De Tommasi (FC Wiedikon):

Noch so Spieler vom Typ "lieber mit mir, als gegen mich". Sind jetzt schon Legenden im Heuried, deren Trikotnummern sollte man aufhängen. Vom Spieltyp sehr ähnlich, weswegen ich beide nehmen musste. Trashtalk ist ihr Fachgebiet, damit kommen sie bei jedem Gegner in den Kopf, ob sie das nun von der Tribüne, von der Bank aus oder im Mittelkreis machen. Daneben können die beiden auch noch ziemlich gut "tschuute" und scheuen sich nicht, auch mal die schweren Geschütze aufzufahren. Nach dem Spiel aber dann wieder gemütlich und super Typen.

Mittelfeld

Akin Mete (SV Höngg II):

Ein typischer Fall von "wenn nicht so viele Verletzungen gewesen wären". Hat die Übersicht von Xavi und die Fähigkeit, den Pass auf den Fuss zu bringen, von Pirlo. Man hegt die Vermutung, dass er das Spiel in Zahlen und geometrischen Formen liest, was sein ETH-Studium erklären könnte. Geht auch gerne mal neben dem Platz ohne Shirt steil, Tore schiesst er ja nicht so viele.

War in seiner Massephase so beweglich wie ein Bagger, aber mit den Füssen hat er dann dennoch gezaubert.

Offensives Mittelfeld

Monty Hänni (FC Seefeld):

Fast kein anderer Spieler bringt im Regiofussball so viel Flair (nach dem Aufstieg mit den blondierten Haaren fast noch mehr) auf den Platz wie Monty. Technisch beschlagen und auch immer zu Sprüchen aufgelegt. Als Torwart ein unangenehmer Gegner, kreativ und immer für einen Geniestreich gut. Hat mir mal vorgeworfen, dass ich nur gegen ihn gut halte. Könnte was dran sein. Spielt auch gefühlt seit 20 Jahren bei Seefeld, wird da wohl eine Statue bekommen.

Sturm

Mikel Lazri (FC Regensdorf):

Liebevoll "Alter" genannt. Ein Urgestein des Zürcher Regiofussballs und auch bekannt für die guten Cordon Bleus und das hervorragende Public Viewing des Restaurants Corona in Schlieren (Achtung Schleichwerbung!). Er kann vermutlich über fast jeden aktiven Spieler was erzählen, einige der besten Geschichten aus Trainingslagern hat er auch. Mit seinen 38 Jahren immer noch fitter als die Hälfte aller 2.-Liga-Spieler. Seine Art, das Spiel zu kontrollieren, ist unvergleichlich, ist immer anspielbar, und ihm den Ball abzunehmen, ist unmöglich. Sagt, dass er es mit jedem Schiri gut hat - das sei mal dahingestellt. Ist vor Kurzem Papi geworden, wird sein Kind wohl demnächst schon beim FC Schlieren ins Training schicken. Die nächste Lazri-Generation muss ja auch mindestens 35 Jahre Fussball spielen!

Rainer Bieli (BC Albisrieden):

Niemals sollte man diesen Namen auf dem Hönggi erwähnen. Verantwortlich für eines der grössten Traumas der jüngeren Geschichte des SV Höngg. Hat sich in der Aufstiegssaison in die 2. Liga von Albisrieden in fast jedem Spiel eingewechselt und diese dann entschieden. Wenn der sich auf den Platz gestellt hat, wurde allen gegnerischen Verteidigern Angst und Bibberbange. Mit einem Näschen für das Foul – und gütiger Mithilfe durch Blindheit vom Schiri – hat er ein junges SVH II im Sommer 23 um den Aufstieg gebracht. Der Schock sass so tief, dass man die verbleibenden Spiele vollkommen vermasselte. Soll als Profi auch ganz gut gewesen sein, hab ich aber nie erlebt.

Trainer

Danilo Infante (Ex-SV Höngg II, jetzt FC Bassersdorf) / Sebastiano Sciuscio (Ex-SV Höngg II):

Eine der besten Trainerkombis schlechthin. Danilo als Taktikgenie, mit immer neuen alten Ideen, um die Gegner zu überlisten. Seine Kabinenansprachen gingen manchmal länger als das Warm-up vor dem Spiel. Seine liebste Drohung: "Konzentriered eu! Suscht machemer Diagonali!" Sebastiano als die ruhige Seele daneben, hat die Bestrafung mit Läufen mehr als einmal abgewendet. Ein Mann von wenigen Worten, dafür mit so viel Empathie und Ruhe, dass sogar Busquets neidisch geworden wäre.

***

