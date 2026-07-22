Traumzwölf von Monty Hänni: Bachelor, Harley und dunkle Mächte

– Foto: Shot by Shen

In der 15. Folge unserer Serie «Meine Traumzwölf» stellt Monty Hänni vom FC Seefeld sein persönliches Dream Team zusammen. Der 31-jährige Stürmer vereint in seiner Traum-Mannschaft einen Torhüter, der scheinbar alles hält, einen Innenverteidiger mit dunklen Mächten und den «Harley Davidson der Regionalligen» – garniert mit viel Selbstironie, alten Geschichten und der einen oder anderen offenen Essenseinladung.

Rafael Zbinden (FC Oetwil-Geroldswil): Ich habe nur einmal gegen Rafael Zbinden gespielt, aber Junge, war der gut. Der hat alles gehalten, was auf seinen Kasten gekommen ist. Aus drei Metern, aus 30 Metern, war ihm egal. Es war wohl die beste Torhüterleistung in 90 Minuten, der ich je gegenüber stand. Am Schluss haben wir noch 1:0 gewonnen nach einem Standard. Nach dem Abpfiff war ich aber immer noch ein bisschen schockiert, was Rafael da gespielt hat. Ich musste lange an dieser Torhüter-Position überlegen, aber wenn der nur halb so gut spielt während der Saison wie an diesem Tag, würde ich ihn immer aufstellen.

Vorab möchte ich gleich erwähnen, dass Spieler wie Nicola Salgado , die De Tommasi Brüder, Pablo Kessler oder Marc Lüthi für mich in eine Traumzwölf gehören würden – nicht nur weil sie mich in ihrer Auswahl erwähnt haben (grosses Danke dafür an dieser Stelle), sondern weil sie es auch verdient hätten! Gleiches gilt für die Gebrüder Chamba und Nyma Yondhen oder Yann und Lucas Schlüchter sowie einige weitere meiner (Ex-)Teamkollegen aus dem Seefeld. Da viele davon aber bereits in anderen Traumzwölfen vorgekommen sind, möchte ich der FuPa-Leserschaft ein paar neue Namen näherbringen im 3-4-3.

Adriano Sodano (FC Thalwil): Mit kleinen Ausnahmen fast immer bei Vereinen am linken Zürichseeufer anzutreffen. Im Rucksack Serie-C-Erfahrung und mehr Tore als so einige Stürmer auf Regio-Stufe ( Saison 17/18: 23 Tore als Verteidiger bei Wädenswil, Chapeau!). Kopfbälle auf Super-League-Niveau. Mit seinen zarten 35 Jahren immer noch spritzig unterwegs und mit Thalwil diese Saison aufgestiegen . Gratuliere dazu! Quatscht auch gerne mal mit dem Schiri-Trio über Gott und die Welt, finde ich sympathisch. Wenn man so kickt, darf man auch mal!

Younis Harati (FC Oerlikon/Polizei): Maximal angenehmer Typ neben dem Platz - auf dem Platz sehr unbequem. Grosse Klappe und spielt auch noch gut. Auf welcher Position, das weiss man nie. Eine Saison auf 10er und macht 20 Buden, eine dann wieder in der Innenverteidigung. Als wir in der B-Jugend mal eine 1:5-Klatsche von Oerlikon kassiert haben, hat er mich komplett abgemeldet. Ab dort habe ich versucht einen Bogen um ihn zu machen. Hat mal mehr, mal weniger funktioniert… Nimmt es laut FuPa nun etwas ruhiger bei den Oerlikon Senioren. Würde mich über ein paar Einsätze beim Stammverein im «1» nicht wundern, wenn Not am Mann ist.

Ilir Bakolli (FC Wädenswil):

Auch ein Monsieur, der meist am linken Seeufer anzutreffen ist. Er und der lange Weg nach Lachen raus waren zwei grosse Gründe, weshalb man nicht gerne dorthin reist (und dann auch noch Simone Materazzi neben ihm). Überdimensional gute Technik für einen Innenverteidiger und beidfüssig. Zweikampfführung 60% Körper und 40% Ball. Ist mit allen Wassern der dunklen Mächte ausgestattet während des Spiels. Nach Schlusspfiff aber sehr tolle Gespräche und überaus freundlich. Merke gerade, meine Innenverteidigung hier würde auch ein gutes Sturm-Trio ausmachen!

Rechtes Mittelfeld

Ilir Buqaj (Ex-FC Seefeld, heute Trainer FC Adliswil):

Als ich mit zarten 16 Jahren das Licht des Aktivfussballs entdeckt habe, hat mich Ilir unter seine Fittiche genommen. Er war in meinem ersten Jahr einer der wenigen, dessen Schuhe ich nicht putzen musste. Er motivierte mich, gab mir Vertrauen und half mir auf und neben dem Platz. Danke dir für alles, Ilir! Super Typ, immer für ein Spässchen zu haben und ein übertrieben guter Fussballer. Jede Position, meist Flügel und Aussenverteidiger. Konnte aber auch 10er oder 6er. Glaub nur IV habe ich ihn nie spielen gesehen. Der Typ hatte auch eine Pferdelunge! Würde ich nicht mein Leben lang bei Seefeld bleiben, würde ich einfach dorthin gehen, wo Ilir Trainer ist.

Zentrales Mittelfeld

Amadé Sall (FC Unterstrass):

Um der offensiv und technisch versierten Mannschaft hier treu zu bleiben, ist Amadé ein Muss. Der Mann tanzt mit dem Ball. Um die Gegner und manchmal auch um sich selbst. Tore, Spektakel, Tricks und Freistosskracher garantiert. Unterstrasser Legende. Was viele nicht wissen: Der Edeltechniker hat auch mal kurz seine Schuhe für den FC Seefeld geschnürt. Nach intensiven Recherchen habe ich aber rausgefunden, dass er und ich tatsächlich nie gleichzeitig auf dem Spielfeld standen. Ich glaube, unsere Gegner würden sich auch massiv aufregen, gegen uns beide spielen zu müssen (Liebe Grüsse an den FC Red Star II an dieser Stelle, wo wir beide anscheinend wenig Sympathiepunkte gesammelt haben in der Vergangenheit). Zum Glück gibt es dafür noch die Badi Tiefenbrunnen, wo wir zusammen kicken - und die Langstrasse, um zusammen zu trinken.

Joel Santer (FC Unterstrass):

Da die Unterströööössler meine Nachbarn und - glaube ich zu behaupten - ein Paar davon Freunde sind, nehme ich eine zweite Legende gleich noch mit. Joel Santi Hasbi Santer. Der Junge schwebt über den Platz und der Ball klebt ihm am Fuss, herrlich zuzuschauen. Anscheinend nicht nur auf dem Platz am cooken, sondern auch in der Küche talentiert. Gerne erwarte ich eine baldige Einladung zum Znacht für die nette Erwähnung hier. Einen guten Tropfen bringe ich dafür mit. Apropos guter Tropfen: Liebe Unterstrassler, legt doch bitte dem lieben Herrn den Ball ab und zu mal besser auf, ein paar Skorerpunkte mehr würde ich ihm gönnen.

Linkes Mittelfeld

Vujo Gavric (Ex-FC Seefeld):

Ich hatte die Ehre, mit allen Gavric Brüdern zu spielen, mit Vujo zwar am wenigstens, aber er ist mir sehr geblieben. Es sind alle drei überaus talentiert. Aleks ein Allrounder, Nikolaj ein Krieger (spielt mit 42 immer noch 1. Liga!) und Vujo einfach ein Superstar, schon vor seiner Bachelor-Cameo auf 3+. Der Typ ist knapp 1.80m und gewann jedes Kopfballduell, hatte einen göttlichen Schlenzer und ist mit teils relativ wenig Schlaf nach einer durchzechten Nacht immer noch mobil unterwegs gewesen auf dem Platz. Einen Sonnenuntergang hat er mir nie organisiert, aber ein paar schöne Erinnerungen sind trotzdem geblieben.

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Rechter Flügel

Daniel Häfeli (FC Regensdorf):

Wenn ich Trainer bei einem Team wäre, würde ich jede Sommer- und Winterpause Herrn Häfeli anrufen und fragen, ob er Bock hätte, für mein Team zu kicken. Auf dem Spielfeld waren wir jeweils räumlich weit entfernt voneinander, aber ich habe immer gestaunt, was der Typ alles mit dem Ball anstellt. Unglaublich torgefährlich, super Schuss und schnell. Macht auch regelmässig seine +10 Buden, egal auf welcher Liga-Stufe. Macht einfach Spass, ihm zuzuschauen!

Linker Flügel

Dionis Ramaj (Zürich City):

Der Harley Davidson der Regionalligen! Ein Töff, der richtig schwierig vom Ball zu trennen ist und weiss, wo das Tor steht. Vor ein paar Jahren noch etwas mehr. Aber mit 28 Jahren ist da noch genügend Zeit, die Torstatistik wieder aufzupeppen und den Rhythmus wieder zu finden. Hat mal einen Hattrick und Assist gegen uns gemacht in der Rückrunde der Saison 21/22 (Seefeld verlor 3:4, Spiel wurde dann mit Forfait-Niederlage United gewertet…) und schon in der Vorrunde zwei Tore bei einem 3:3-Unentschieden. Seit dort so etwas wie ein Angstspieler für uns vom FCS. War wohl deshalb mal bei uns im Probetraining! Da war er supernett und deshalb wünsche ich ihm viel Erfolg und viele Tore für diese Saison!

Sturmspitze

David Blumer (Ex-FC Seefeld):

Es gibt einige Spieler im Regio-Fussball, die «mal höher gespielt haben» und man merkt es ihnen nicht an. Bei David Blumer war das nicht so. Läck, der Typ war gut. Kopfballmonster, Fallrückzieher, Strafraumfuchs, eiskalter Torjäger – you name it! Auch neben dem Platz super an- und bodenständig. Hat in der Seefelder-Aufstiegsaison 15/16 auf tranquil 26 Tore in 20 Spielen gemacht, da konnte ich mir die eine oder andere Scheibe abschneiden. Letzthin im Heerenschürli auf dem Weg ins Seniorentraining gesehen, mit 40 kann man dort auch mal anfangen. Und wenn dann die Stürmer knapp sind bei Schwäme, würde ich dringend raten, den Torgaranten zu fragen, ob er Zeit hat am Wochenende. Der weiss nämlich, wie das Runde ins Eckige geht.

Trainer

Domenico «Mimmo» Sinardo (ex-FC Seefeld) und Jérôme Oswald (FC Wohlen):

Ich hatte viele gute Trainer in meiner Karriere, darf ich glücklicherweise behaupten (Ausnahmen vorbehalten) und die Entscheidung fiel mir schwierig. Einerseits habe ich mich dann für «Mimmo» entschieden, weil er mein erster Aktivtrainer war und mir viel Vertrauen und Minuten in einem sehr starken Team gegeben hat. Er hat sich auch immer für mich eingesetzt und ist einfach generell ein guter Typ. Danke Mimmo!

Andererseits habe ich Jérôme ausgewählt, weil wir zusammen aufgestiegen sind, er mich fussballerisch enorm weitergebracht hat und ich meine wohl persönlich stärkste Saison überhaupt unter ihm gespielt habe. Die Reise hat aber nicht so gut begonnen! Nach drei Wochen meinte Jérôme nach einem Testspiel (wo er mich als Linksverteidiger laufen liess…): «Weisst du Monty, ich weiss einfach nicht, wo ich dich aufstellen soll, gopfertammi!» Zum Glück haben wir es dann noch zusammen rausgefunden (im Sturm…) und eine Legenden-Saison hingelegt, die in die Seefelder Geschichtsbücher einging.

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Bisher erschienene Folgen

#1 Fabian Meli (Mittelfeldspieler, FC Wiesendangen): Vaterfiguren und Torträger

#2 Thomas Maag (Leiter Talente, FC Küsnacht): Bierholer, Grätscher und Ersatzbankhelden

#3 Betty Böser (Expertin, Orakel, Köchin): Schneefräse, Goldfüsschen und Kratzekatze

#4 Ian und Andrin Lustgarten (Verteidiger, FC Herrliberg): legendär und gefürchtet

#5 David Rutz (Verteidiger, SV Höngg): «Box to Dönerbox» und Duschen mit Hugo

#6 Patrick Kaufmann (Leiter Aktive, FC Seuzach): Treue Seelen und ein Wandervogel

#7 Dominik Schiendorfer (Verteidiger, FC Wädenswil): Rätselonkel trifft kleiner Büffel

#8 Marc Lüthi, Pablo Kessler, Gianluca und Fabio De Tommasi (Spieler-Quartett, FC Wiedikon): «In der 3. Halbzeit haushoch überlegen»

#9 Robin Steinmetz (Verteidiger, FC Bülach): Trainerschreck und Sheriff von Bülach

#10 Rico Hölzel (Trainer, FC Embrach): O-Beine und Aura - und wer ist auf dem WC?

#11 Dennis Brecher (Torwart, FC Stäfa): Dreifach hält besser

#12 Nicola Salgado (Torwart, vereinslos): «Lieber mit mir, als gegen mich»

#13 Simon Schaich (Co-Trainer, FC Greifensee): «Ein Fikic allein ist kein Fikic»

#14 Sandro Meier (Stürmer, FC Wald): Ein Panzer, ein Magier & «Papi, my Hero»

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