Traumzwölf von Dennis Brecher: Dreifach hält besser

In der elften Folge unserer Serie «Meine Traumzwölf» stellt Stäfa-Torwart Dennis Brecher sein persönliches Dream Team zusammen aus dem Besten, was das rechte Zürichseeufer zu bieten hat. Er verrät, für wen er gerne auf der Ersatzbank Platz nimmt, wer nach der Hombi Chilbi verschlafen hat und welche Position er mit Kartensündern und deshalb sicherheitshalber lieber gleich dreifach besetzen würde.

Ronny Fischer (Ex-FC Stäfa 1895): Mit ihm verbindet mich eine Partnerschaft, die es auf der Torwartposition selten gibt. Für ihn nahm ich in unseren neun gemeinsamen Jahren gerne auch auf der Ersatzbank Platz. Unsere Penaltyduelle verbrauchten zeitweise das gesamte Aufwärmen in den Trainings und haben mich einige Biere gekostet.

Filip Hren (Mitspieler FC Küsnacht):

Ein top ausgebildeter Fussballspieler und ein hervorragender Mensch. Hat auf und neben dem Feld immer mit höchstem Anstand kommuniziert.

Nico Elvedi (Mitspieler FC Zürich Academy, heute Borussia Mönchengladbach):

Aus meinem Jahrgang in meiner kurzen Zeit beim FC Zürich der erfolgreichste Spieler. War damals wie auch jetzt bereits stets ein grundsolider Spieler.

Karim Uhr (Ex-FC Stäfa 1895), Sascha Wymann (FC Stäfa 1895) und Pablo Esposito (Mitspieler FC Blue Stars, heute FC Industrie Turicum):

Da diese drei Spieler sich durch ihre Spielweise regelmässig Gelb/Rot oder Rot verdienen/verdient hatten, brauche ich ein Trio für diese Position, damit trotz Sperre immer jemand verfügbar ist.

Du hast auch eine Traum-Zwölf, die unbedingt erwähnenswert ist? Schreibe uns an zuerich@fupa.net

Mittelfeld

Andy Wetter (FC Stäfa 1895):

Auch er bereits langjähriger Mitspieler seit der Saison 17/18. Mit seiner Ruhe und der defensiven Stabilität in unserem Mittelfeld eine extrem wichtige Person in unserem aktuellen Spiel. Hervorragender Capitano und guter Freund neben dem Platz.

Luigi Trazza (Mitspieler FC Küsnacht, heute FC Meilen):

Hervorragendes Füsschen auf dem Platz und super Typ neben dem Platz.

Guido Bischofberger (Mitspieler FC Küsnacht):

Einer der fussballintelligentesten Spieler, mit denen ich zusammenspielen konnte. Sein extrem schneller Antritt hat mich gerade letzte Saison wieder ein Gegentor gekostet.

Nico Bochiccio (Ex-FC Männedorf):

Ich hatte viele spannende 1-gegen-1-Duelle auf dem Platz gegen ihn. Durch seine Schnelligkeit war er immer extrem gefährlich.

Sturm

Marco Ruckstuhl (FC Stäfa 1895):

Langjähriger Freund (zusammen in Uetikon am See aufgewachsen), langjähriger Gegner (FC Meilen) und seit dieser Saison nun endlich Mitspieler. Sein Zug zum Tor und seine Durchsetzungskraft sind top. Einzig seine Chancenauswertung muss und will ich kritisieren.

Rainer Bieli (Mitspieler(-trainer) FC Küsnacht, heute Trainer BC Albisrieden):

Wie er in meinem halben Jahr bei Küsnacht geschätzte 100% der Kopfballduelle und 100% der Freistösse erfolgreich versenkt hat, ist unglaublich.

Coach

Jonas Elmer (FC Stäfa 1895):

Zeigt in seiner ersten Haupttrainerposition, wie erfolgreich Fussball geht. Aufstieg und aktuelle Top-Klassierung in der 2. Liga mit einer Mannschaft, die fast ausschliesslich aus Stäfa-Junioren besteht. Kann mit seinem Fussballwissen und der guten Kommunikation viele junge Spieler weiterentwickeln.

(Mit dieser Nennung sollte ich auch in der Rückrunde spielen dürfen ;) )

***

