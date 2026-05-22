Traumvolley ist eure Nr. 1: Das ist der Amateur-Torschütze des Monats

– Foto: Imago Images

Sechs Amateurkicker hatten die Chance auf den Titel "FALTER Amateur-Torschütze des Monats"! So hat die Community abgestimmt:

Platz 3 🥉Julian Luger, DJK-SV Kirchberg v.W., A-Klasse Passau, Niederbayern

Platz 2 🥈

Lukas Glaß, SG Wachsenburg Haarhausen, Kreisoberliga Mittelthüringen, Thüringen

🎥 zum Video



And the winner is...👑

Dominic Licata, Arminia Bochum, Kreisliga A1 Bochum, Westfalen

🎥 zum Video

Der 34-jährige Mittelfeldspieler ist bereits seit 2021 für Arminia Bochum aktiv! In der vergangenen Saison 24/25 ballerte er sein Team mit 29 Toren und 10 Assists zum Aufstieg in die Kreisliga A! In der laufenden Spielzeit kann Dominic Licata schon 16 Scorer verbuchen und mit der Arminia bereits den Klassenerhalt sichern! Bis 2020 war er mehrere Jahre für Fortuna Bottrop in der Bezirksliga aktiv.

Neben Ruhm und Ehre erhält der Monatssieger ein Geschenkpaket der Privatbrauerei Falter und qualifiziert sich fix für das Voting zum Amateur-Tor des Jahres.