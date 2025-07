Traumtorschütze Kevin Volland: „Gehe davon aus, dass es ordentlich auf die Hölzer gibt“

München – Auch das noch – ein Tor aus dem Mittelkreis . Als wäre der Rummel um seine Person nicht schon groß genug. Selber schuld, könnte man einwenden, aber der „Instinkt“ habe ihn in Regensburg dazu verleitet. Und auch sonst ist es für Kevin Volland keine große Überraschung, dass sich das öffentliche Interesse auf ihn konzentriert. Ein 32 Jahre alter Ex-Nationalspieler, der freiwillig absteigt – wann hat es das mal gegeben? Logisch, dass Volland auch am Montag nicht fehlen durfte – bei der Auftakt-PK des DFB zur 3. Liga , die der TSV 1860 am Freitag in Essen startet.

Dass die Gegenspieler nicht immer zimperlich mit ihm umgehen werden, ist Volland bewusst: „Ich gehe davon aus, dass es ordentlich auf die Hölzer gibt. Ich bin aber auch kein Spieler, der jedem Zweikampf aus dem Weg geht. Ich werde einfach dazwischenhauen, bin relativ robust, was das angeht.“ Bereits am Freitag in Essen (wir berichten im Live-Ticker) stehen die ersten packenden Duelle an. Volland: „Geile Liga-Eröffnung an der Hafenstraße. Ich freue mich, dass wir gleich so einen Kracher haben!“