Der ASCK Simbach enteilte dem DJK-SV Altdorf am Sonntagnachmittag. – Foto: Reimund Neumaier

Traumtore & deutliche Siege: Turbulenter Bezirksliga-Sonntag 15. Spieltag in der Bezirksliga West - Sonntag: Neufraunhofen und Aiglsbach mit Heimerfolgen +++ Simbach lässt Altdorf keine Chance +++ Punkteteilung in Abensberg

Satte 19 Einschüsse gab es am Sonntagnachmittag in der Bezirksliga Ost - und mit den schönsten Treffer markierte der Abensberger Aron Aunkofer, der den zwischenzeitlichen 1.1-Ausgleich per sehenswertem Fallrückzieher erzielte. Doch die Partie zwischen dem TSV Abensberg und dem FSV Landau (Endstand 2:2) sollte nicht die torreichste Begegnung des Nachmittags sein, denn neben dem 3:1-Erfolg des TV Aiglsbach (gegen den TSV Ergoldsbach) siegten auch der SV Neufraunhofen (4:2 gegen den FC-DJK Simbach) und der ASCK Simbach (5:0 in Altdorf) deutlich. Die Stimmen des Bezirksliga-Sonntags:

Heiko Schwarz (Spielertrainer ASCK Simbach): "Man muss zugeben, dass es insgesamt betrachtet ein sehr einseitiges Spiel war. Wir haben gut begonnen und uns direkt richtig gute Chancen erspielt, konnten diese in der Anfangsphase allerdings nicht nutzen. Danach plätscherte das Spiel in der ersten Halbzeit so etwas dahin und beide Mannschaften wurden nicht vollends zwingend. Nach der Pause sind wir dann richtig gut rausgekommen, haben uns fest vorgenommen das Tor zu machen und uns auch direkt mit dem 1:0 belohnt. Spätestens nach dem 2:0 war der Gegner dann etwas gebrochen und das Spiel eigentlich gelaufen. Insgesamt war das 5:0 dann ein in der Höhe verdientes Ergebnis!"

Sebastian Kneitinger (Sportlicher Leiter TSV Abensberg): "Die erste Halbzeit war wirklich sehr einseitig, denn Landau hat wirklich zahlreiche Top-Chancen vergeben. Unser Keeper Marius Sturm hat da auch drei mal überragend reagiert und uns im Spiel gehalten. Daher stand es zur Pause glücklicherweise nur 0:1. Nach dem Seitenwechsel sind wir richtig gut rausgekommen, haben per Traumtor das 1:1 erzielt und konnten sogar in Führung gehen. In der Folge wollten beide Mannschaften noch ein Tor erzielen und hatten dafür richtig gute Gelegenheiten. Am Ende denke ich war es ein verdientes Unentschieden, mit dem wir gegen eine absolute Top-Mannschaft sehr gut leben können."

Daniel Treimer (Co-Spielertrainer SV Neufraunhofen): "Wir haben uns bis zum Ausgleich schon schwer getan, Simbach hat das wirklich gut gemacht. Allerdings konnten wir dennoch unser Spiel aufgezogen und zum Schluss dann auch verdient gewonnen. Jetzt sind wir Herbstmeister und das dürfen wir genießen!"