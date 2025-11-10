Traumtore stoppen Steinachs Siegesserie

Von Beginn an war klar: Fußballerische Leckerbissen würde es auf dem tiefen Platz nicht geben. Während die Gastgeber um Ballkontrolle und Struktur bemüht waren, setzte Ifta auf Einsatz, Laufstärke und unbändigen Kampfgeist – und verstand es immer wieder, den Spielfluss der Nullachter zu unterbrechen. Bereits nach elf Minuten schlug der Außenseiter eiskalt zu: Nach einem Foul in zentraler Position nahm Tobias Leinhos Maß und jagte den Freistoß aus 18 Metern unhaltbar über die Mauer in den Winkel – ein echtes Traumtor zum 0:1. „Besser kann auch Harry Kane einen Freistoß nicht schießen“, meinte Steinachs Trainer Horst Grohmann anerkennend. Steinach dominierte in der Folge den Ball, kam aber kaum zu klaren Abschlüssen. Die beste Gelegenheit vor der Pause vereitelten die Gäste, als ein Schussversuch auf der Linie geklärt wurde. „Es war ein sehr kämpferisches Spiel auf tiefem Boden und im Nebel – das kam uns entgegen“, erklärte Ifta-Coach Florian Schwanz später.

Nach dem Seitenwechsel kam Steinach mit viel Dampf aus der Kabine – und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten. Zunächst setzte sich Christian Tzschach auf der rechten Seite stark durch und zog aus 18 Metern ab. Gästekapitän Nico Schmidt wollte noch klären, lenkte den Ball aber unglücklich per Kopf ins eigene Tor (52.). Nur zwei Minuten später folgte der nächste sehenswerte Treffer: Sebastian Sell tankte sich auf rechts durch, legte flach an den Strafraum zurück, wo Hillemann eingelaufen kam und den Ball präzise ins linke Tordreieck schlenzte – 2:1 (54.). „Wir sind mit ordentlich Dampf aus der Kabine gekommen und haben das Spiel schnell gedreht“, bilanzierte Grohmann, der zu diesem Zeitpunkt fest mit dem vierten Sieg in Folge rechnete. Doch Ifta steckte nicht auf. Trotz Rückstand und schwindender Kräfte warfen die Gäste alles in die Waagschale. Auf der anderen Seite hatte Bastian Leipold die große Möglichkeit zur Vorentscheidung in der 75. Minute: Nach einem perfekt getimten Steckpass von Philipp Heinz durch die Schnittstelle der Abwehr setzte Leipold zum Sprint an und jagte dem Ball hinterher. Eintracht-Keeper Björn Wallstein erkannte die Situation blitzschnell, stürmte aus seinem Kasten und kam Leipold entgegen. Beide waren nahezu zeitgleich am Ball, doch der Torhüter war einen Tick entschlossener und verhinderte mit einer mutigen Aktion den möglichen dritten Steinacher Treffer. In der Schlussviertelstunde drückten die Gäste noch einmal, erzwangen eine Serie von Eckbällen – und wurden belohnt: Nach einer abgewehrten Hereingabe nahm Lucas Laun den Ball aus der zweiten Reihe direkt per Dropkick und traf mit seinem schwachen Fuß aus rund 20 Metern sehenswert in den Winkel (88.). Das dritte Traumtor des Tages – und der Schlusspunkt in einem intensiven Duell.

„Wir haben es nochmal versucht, es hat aber nicht funktioniert. Wir wussten, dass es nicht einfach ist, aber umgesetzt haben wir es nicht. Den Siegeswillen hat man bei uns immer gespürt. Da kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen und so muss man auch mal mit einem Unentschieden leben“, ärgerte sich Grohmann nach Abpfiff. Dennoch zeigte er sich im Gesamtbild zufrieden: „Mit 25 Punkten sind wir Zweiter. Hätte mir das jemand vor der Saison mit unserem kleinen Kader gesagt, hätte ich das sofort genommen.“ Ifta-Coach Schwanz zog ein zufriedenes Fazit: „Wir können mit dem Punkt gut leben. Es war ein guter Nachmittag, eine gute Leistung meiner Mannschaft, die für einen guter Zusammenhalt spricht. Wir waren in den ersten Saisonspielen noch ein bisschen naiv, sind jetzt aber gewachsen. Steinach hatte sich sicher mehr vorgestellt.“