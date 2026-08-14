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Traumtore aus Niedersachsen: Fünf Kandidaten kämpfen um den Titel
Masuhr, Wulff, Tsimakuridze, Stöver und Fugel stehen beim NFV-Tor des Monats Juli zur Wahl – abgestimmt werden kann noch bis zum 17. August.