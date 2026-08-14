 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Traumtore aus Niedersachsen: Fünf Kandidaten kämpfen um den Titel

Masuhr, Wulff, Tsimakuridze, Stöver und Fugel stehen beim NFV-Tor des Monats Juli zur Wahl – abgestimmt werden kann noch bis zum 17. August.

von red · Heute, 09:55 Uhr · 0 Leser
– Foto: NFV

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Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) sucht gemeinsam mit Krombacher das Tor des Monats Juli. Fünf Treffer aus dem niedersächsischen Amateurfußball stehen zur Wahl.

Nominiert sind:

  • Eric MasuhrFC Nesse
  • Jorik WulffSV Drochtersen/Assel
  • Giorgi TsimakuridzeSV Bösel
  • Fynn-Luca StöverFC Gessel-Leerßen
  • Klaas FugelSV Scharrel

Abgestimmt werden kann bis einschließlich Montag, 17. August, per Kommentar unter dem jeweiligen Video auf den Instagram- und Facebook-Kanälen des NFV.

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