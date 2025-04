Traumtore am Fließband - Die „Zwoote“ des SVG verliert 0:5

Bei angenehmstem Fußballwetter reiste unsere zweite Mannschaft am Sonntag nach Tonndorf, um sich gegen die Zweitvertretung des Kreisklasse Tabellenprimus zu messen.



Während unter der Woche noch Unklarheit herrschte, ob die Mannschaft vollzählig nach Tonndorf reisen kann, schaffte es Trainer Sebastian Grenzel eine schlagfertige und auf dem Papier klangvolle Truppe, auf das Grün zu schicken. Dabei stand der Trainer selbst zwischen den Pfosten, Tobias Huth half der Mannschaft nach über 9 Monaten ohne Spiel souverän aus. Auch Daniel Ladendorf, der wie der Trainer im Vorfeld sagte “Pelé ähnliche Fähigkeiten mitbringe“ schnürte die Schuhe für unsere Vereinsfarben. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an Tobi und Lade. Auch der Gegner konnte einige Überraschungen in ihrer Aufstellung vermelden, so spielte zur Freude unserer Spieler Steve Kellner, und nach langwieriger Verletzung Christian Schmidt beim SVT mit.



Das Spiel startete pünktlich und mit den legendären Worten „…. Und Action“ vom Schiedsrichter Möller.



Die Anfangsphase war geprägt von beidseitigen, vorsichtigen abtasten. Beide Abwehrreihen standen gut und konnten lange Bälle abfangen. Und das Mittelfeld beider Teams neutralisierte sich gegenseitig. Erst nach ca. 15 Minuten näherten sich die Tonndorfer das erste Mal dem Tor unseres SVG. Erst verpasste Kevin Brilinski die Möglichkeit zum Abschluss, dann verfehlte er einige Sekunden danach aus ähnlicher Position das Tor. Bis dato hatte man das Gefühl, als könnten wir gut mit den Tonndorfern mithalten, auch weil die bis dahin gut organisierte Abwehr um Stefan Naumann und David Aue, sehr gut funktionierte. In der 26. Minuten dann der Schock. Erst verursachten wir unmittelbar vor dem Strafraum ein Foulspiel, weil wir etwas zu ungestüm gegen den sehr stark aufgelegten Steve Kellner verteidigten. Dann schoss Nicklas Steinmetz den Ball herrlich über die Mauer ins Netz.



Das 1:0 für Tonndorf setzte uns sichtlich zu, plötzlich war etwas Unruhe auf dem Platz, was sich auch auf unseren Fußball auswirkte. Es schlichen sich viele Fehlpässe ein, was Tonndorf mehr und mehr ins Spiel brachte, ohne jedoch zwingend vor dem Tor zu werden. Zumindest bis zur 35. Minute. Dort flog ein langer Befreiungsschlag der Tonndorfer in Richtung unseres Tores und durch einen kleinen Absprachefehler, verpassten Sebastian Grenzel und David Aue den Ball. Nutznießer in dieser Situation war Christoph Reiber, der den Ball nur noch ins verwaiste Tor schieben musste. Hierbei blieb der vor dem Spiel leicht erkältete und bis dahin gut spielende David Aue am Boden liegen. Konnte jedoch vorerst weitermachen. Leider aber nur bis zur 41. Minute, er musste mit leichten Atemproblemen ausgewechselt werden. An dieser Stelle gute Besserung an Daue.



Noch vor der Halbzeit erspielte sich unsere Mannschaft ihre ersten Chancen, erst zwei Schüsse von Ibrahim Yildiz und dann Thomas Elze, der den Ball nicht richtig traf, bei der bis dahin besten Möglichkeit unserer Mannschaft. Mit 2:0 ging es zum Pausentee.



In der zweiten Halbzeit begann Tonndorf sehr agil und stellte uns schnell unter Druck. Und in der 47. Minute markierte Nicklas Steinmetz mit einem Abschluss der Kategorien „Sonntagsschuss“ aus ca. 20 Metern das 3:0. Tonndorf hatte Blut geleckt. Und wollte sich für das „Tor des Monats“ sicherheitshalber, nach den beiden schönen Toren von Steinmetz, mit einem dritten Tor dieser Kategorie bewerben. Dieses Mal war es Marc Schuster, der wohl den schönsten Treffer dieses Spiels, in der 57. Minute aus 25 Meter direkt in den Knick schickte.

Damit war das Spiel natürlich entschieden, Tonndorf konnte noch 5-mal wechseln und hatte damit auch konditionelle Vorteile, vielleicht auch weil unsere Mannschaft im Schnitt 8 Jahre älter ist. Trotzdem versuchten wir uns mit schweren Beinen gegen Tonndorf zu wehren. Auch wenn das 5:0 durch Christoph Reiber und einige gute Paraden von Sebastian Grenzel dazukamen, war die Moral der Mannschaft außerordentlich gut. Jeder kämpfte für den anderen, sodass man sich auch nichts vorzuwerfen hatte. Am Ende steht zwar eine Niederlage auf dem Papier, die auch verdient war, jedoch mindestens um ein oder zwei Tore zu hoch.



Wir bedanken uns bei einem fairen und freundlichen Gegner und natürlich unseren mitgereisten Fans.



Damit schließen wir den Spieltag und hoffen auf maximalen Erfolg, wenn es gegen SV am Ettersberg ll am 04.05.2025 in Gaberndorf weitergeht.