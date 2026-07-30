Traumtor zum richtigen Zeitpunkt – Kirchheim bezwingt Unterföhring

Maximilian Riedmüller (KSC-Trainer): „Ich hatte immer ein gutes Gefühl.“ – Foto: Dieter Michalek

Jan Köhler nutzt einen ausbleibenden Pfiff und trifft fast von der Mittellinie. Der FC Unterföhring kann seine Bestleistung nicht abrufen und kassiert deshalb die erste Saisonniederlage.

Die Saison der Fußball-Landesliga Südost ist noch jung und die Tabelle nichts anderes als eine Momentaufnahme. In den ersten Runden präsentiert sich die Liga als Gruppe, in der nach Tagesform jeder jeden schlagen kann. Eindrucksvoll zeigte sich das bei dem 2:4 (0:1) des FC Unterföhring zu Hause gegen den Kirchheimer SC.

Unterföhring hatte seine ersten beiden Saisonspiele gewonnen und dabei einen bärenstarken Eindruck hinterlassen. Und genau davon war diesmal wenig bis gar nichts zu sehen. „Unsere erste Halbzeit war so richtig schlecht“, sagt der Unterföhringer Trainer Andreas Faber. Die bislang so starken Stürmer hingen in der Luft und selbst Kleinigkeiten funktionierten nicht. Für die Ablage von Bällen nach vorne fehlten die Zielspieler.

Und dann gab es noch ein ganz wildes Tor. In der Nähe der Mittellinie gab es ein ziemlich unstrittiges Foul an einem Kirchheimer Spieler. Alle warteten auf den Pfiff, der aber nicht kam. Jan Köhler schaltete am schnellsten und schoss den Ball fast von der Mittellinie ins Tor. Das Traumtor war richtig clever, zumal Keeper Lorenz Neff am Strafraum nicht so weit vor dem Kasten stand. Diese Führung spielte den Gästen dann so richtig gut in die Karten. Aufregend waren eigentlich nur die wild verteilten Gelben Karten. „Uns wurde dauernd vom Schiedsrichter erklärt, was wir alles falsch machen“, sagte Faber kopfschüttelnd über den Unparteiischen.

Nach der Pause nahmen die Unterföhringer dann auch etwas am Fußballspiel teil. Nach einer schönen Kombination gelang der Ausgleich durch Nils Larisch (50.), aber das sollte in den 90 Minuten dann auch die einzige richtig gute Aktion bleiben. Schon drei Minuten später führte Kirchheim wieder durch Tormaschine Roman Prokoph (53.).

In Durchgang zwei waren die Gastgeber etwas aktiver und um Schadensbegrenzung bemüht. In der einen oder anderen Situation hätte der Ausgleich fallen können. Kirchheim verteidigte aber stark und ließ nicht viel zu. „Ich hatte immer ein gutes Gefühl“, sagt der KSC-Spielertrainer Maximilian Riedmüller. Seine Mannschaft war in diesen 90 Minuten auch die ein bis zwei Tore besser.

Der Landesliga-Kick war kein Leckerbissen, aber in der Nachspielzeit wurde es noch ganz wild. Nach dem von Can Ritter erfolgreich abgeschlossenen Konter führte der Gast 3:1 (86.). Maick Antonio antwortete zum 2:3 (90.+2) und anschließend lag bei einer Ecke der Ausgleich in der Luft. Bei der Entstehung der Ecke forderten die Unterföhringer Spieler einen Handelfmeter, aber die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm. Also konterte Ritter noch einmal (90.+6), und damit haben die benachbarten Vereine nun beide sechs Punkte aus drei Spielen geholt. Mit dem Start können beide leben.