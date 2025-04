Traumtor: Westfalenliga-Keeper beeindruckt Kroos, Terodde und Co.

Neben seinem Engagement beim Staffel-1-Westfalenligist steht der 45-fache Drittliga-Torwart des SC Verl auch beim Icon League-Team "The Pack" zwischen den Pfosten. Dort stand der 31-Jährige am vergangenen Dienstag (22. April) nicht etwa wegen einer spektakulären Parade im Mittelpunkt, sondern wegen seiner Distanzschuss-Qualitäten.

Mit der letzten Aktion des Spiels gegen die "Wontorriors" nahm Robin Brüseke den Ball in seine Hände auf und jagte die Kugel per Abschlag über das gesamte Feld und über den gegnerischen Torhüter hinweg in den linken Knick – 3:2 für "The Pack", alle Mannschaftskollegen stürmen zur Jubeltraube auf den Schlussmann.

Für den allseits bekannten Sportkommentator Wolff Fuss, der "The Pack" gemeinsam mit Ex-Schalke-Torjäger Simon Terodde managt, war Brüsekes Siegtor "ein Geistesblitz", ein Treffer, der "schöner nicht geht". In der Kommentarsektion unter dem Instagram-Reel auf dem Account Icon League, das Brüsekes sehenswerten Treffer zeigt, kommentierte Terodde: "Feierabend!" Weltmeister und Liga-Gründer Toni Kroos machte sein Erstaunen mit einem Emoji deutlich.