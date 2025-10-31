Traumtor von Max Kruse i. Video - Britz kommt näher

Im Duell im unteren Drittel landet BFC Meteor 06 II einen wichtigen Auswärtsdreier. Kurz vor dem Pausenpfiff bringt Atabas die Gäste in Führung. In der zweiten Halbzeit baut Karahan den Vorsprung aus und stellt auf 0:2.

Victoria stemmt sich noch einmal gegen die Niederlage und kommt durch Dima Dima im letzten Abschnitt zum Anschluss. Mehr gelingt den Gastgebern aber nicht. Meteor verbessert sich damit auf 14 Punkte, Victoria bleibt mit sieben Zählern in der Abstiegszone.