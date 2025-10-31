Traumtor von Max Kruse i. Video - Britz kommt näher

Die Spitzenteams der Bezirksliga Staffel 3 liefern sich am 9. Spieltag packende Duelle. Im Gipfeltreffen zwischen Adler Berlin und BSV Al-Dersimspor II sorgt Ex-Bundesliga-Profi Max Kruse mit einem sehenswerten Treffer, der der Redaktion als Video (unten im Bericht) vorliegt, für den Ausgleich. Dahinter nutzt SSC Teutonia 99 II seinen Auswärtsauftritt bei BSC Rehberge, verkürzt den Rückstand und verschärft zugleich die Sorgen des Kellerkindes.
Im Duell im unteren Drittel landet BFC Meteor 06 II einen wichtigen Auswärtsdreier. Kurz vor dem Pausenpfiff bringt Atabas die Gäste in Führung. In der zweiten Halbzeit baut Karahan den Vorsprung aus und stellt auf 0:2.
Victoria stemmt sich noch einmal gegen die Niederlage und kommt durch Dima Dima im letzten Abschnitt zum Anschluss. Mehr gelingt den Gastgebern aber nicht. Meteor verbessert sich damit auf 14 Punkte, Victoria bleibt mit sieben Zählern in der Abstiegszone.
Schwarz-Weiß Spandau setzt sich im Auswärtsspiel bei Staaken II souverän durch. Mitte der ersten Halbzeit bringt Ceylan die Gäste in Front. Noch vor der Pause erhöht Okoye auf 0:2.
Nach dem Seitenwechsel kontrolliert Schwarz-Weiß das Geschehen, Staaken findet trotz einiger Offensivaktionen keinen Weg zurück ins Spiel. In der Tabelle zieht der SC Schwarz-Weiß mit nun 14 Punkten gleichauf mit mehreren Teams im breiten Mittelfeld, Staaken bleibt mit neun Punkten im unteren Drittel.
Ein Debakel erlebt Schlusslicht FC Brandenburg 03 beim Friedrichshagener SV. Die Gastgeber gehen früh durch Pritzschke in Führung, Crahe erhöht noch vor der Mitte der ersten Halbzeit auf 2:0.
Nach der Pause bricht Brandenburg komplett auseinander. Zunächst trifft Pretsch, dann schnürt Piethe innerhalb der zweiten Halbzeit einen Dreierpack. Zwischenzeitlich trägt sich auch Hujer in die Torschützenliste ein. Friedrichshagen springt mit nun 13 Punkten ins sichere Mittelfeld, Brandenburg verharrt mit minus zwei Zählern abgeschlagen am Tabellenende.
Verfolger SSC Teutonia 99 II macht seine Hausaufgaben beim BSC Rehberge. Die Gäste gehen bereits früh in Führung, als Friebe trifft. Kurz darauf legt Lachner nach und stellt noch vor der Pause auf 0:2.
Nach dem Seitenwechsel verwaltet Teutonia die komfortable Führung, Rehberge findet offensiv kaum Lösungen. Durch den Auswärtssieg kommt Teutonia II auf 19 Punkte und bleibt direkt hinter der Spitzengruppe, Rehberge steckt mit sechs Zählern weiter tief im Tabellenkeller fest.
Im Topspiel Zweiter gegen Erster liefern sich Adler Berlin und BSV Al-Dersimspor II eine enge Partie. Nach torloser erster Hälfte geht Adler kurz nach der Pause in Führung: Koelle trifft für die Gastgeber und lässt sie vom Sprung an die Tabellenspitze träumen.
Doch nur wenig später schlägt der Spitzenreiter zurück – und wie. Ex-Profi Kruse sorgt mit einem technisch starken Abschluss für den Ausgleich. Das 1:1 reicht Dersim II, um mit jetzt 22 Punkten die Tabellenführung zu behaupten, Adler bleibt zwei Zähler dahinter auf Rang zwei.
Hier das Traumtor von Max Kruse im Video:
Novi Pazar feiert beim Weißenseer FC einen wichtigen Auswärtssieg im Kampf um die obere Tabellenhälfte. Die Gäste gehen im ersten Abschnitt durch Ibrahim in Führung.
Nach der Pause baut Nawazy das Ergebnis mit einem Doppelpack komfortabel auf 0:3 aus. Weißensee gelingt in der Schlussphase durch Hofmann lediglich noch Ergebniskosmetik. Novi Pazar festigt mit nun 15 Punkten Rang fünf, Weißensee bleibt bei zwölf Zählern und verpasst den Anschluss nach oben.
VfB Concordia Britz unterstreicht seine Ambitionen und bleibt den Aufstiegskandidaten dicht auf den Fersen. Früh bringt Höhle die Hausherren in Führung, doch Hammond gleicht für Einheit Pankow kurz darauf aus.
Noch vor der Pause stellt erneut Höhle die Führung für Concordia wieder her. Im letzten Abschnitt entscheidet Britz die Partie endgültig: Zunächst trifft Da-Costa, dann schnürt Höhle seinen dritten Treffer des Tages, ehe Gase in der Nachspielzeit zum 5:1-Endstand einnetzt. Concordia bleibt mit nun 18 Punkten Vierter, Pankow steckt mit zehn Zählern weiter in der unteren Tabellenhälfte.
Einen deutlichen Auswärtssieg feiert der Köpenicker FC II bei TuS Makkabi II. Die Gäste legen einen furiosen Start hin: Kameric markiert früh das 0:1, Haupt erhöht mit einem Doppelpack, ehe Wiedig noch vor der Pause das 0:4 erzielt.
Nach dem Seitenwechsel schrauben Stassen und Will das Ergebnis weiter in die Höhe. Makkabi kommt erst in der Schlussphase durch Kumar zum Ehrentreffer. Köpenick II klettert mit nun 14 Punkten ins gesicherte Mittelfeld, während Makkabi bei zwölf Zählern stehen bleibt und den Blick eher nach unten richten muss.
__________________________________________________________________________________________________
Ihr habt Fehler gesehen ? Schreibt uns über Social Media (Facebook und Instagram) oder per Mail an berlin@fupa.net
Hier alles über die Bezirksliga-Staffel 3