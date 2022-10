Traumtor von Ginghuber bringt Quick auf Siegerstraße

Der FCA begann defensiv und konnte den Gast vor eigenen Tor fernhalten, verteidigte leidenschaftlich und blockte die Steckpässe des SSV. So musste ein Fernschuss in den Winkel kurz vor der Pause von Ginghuber den FCA knacken, was auch das Halbzeitergebnis war.

Nach dem Wechsel konnte die Bruckmeier-Elf offensiv zu selten gefährlich werden. Der Gast erhöhte nach einer abgefälschten Ecke durch Grütz in der 63 Minute auf 2:0. Das vermeintliche Endergebnis erzielte wiederum Ginghuber in der 77 per Fernschuss. Der FCA gab nicht auf und konnte durch Plattner in der 86 Minute noch auf 1:3 verkürzen. Eine Minute später hatte Plattner erneut die Chance, aber scheiterte am Pfosten. Der FCA befindet sich weiter im freien Fall, kann sich aber am nächsten Wochenende wieder in Ulbering neu beweisen.